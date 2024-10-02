Как улучшить память: 14 естественных, подтвержденных наукой способов

У каждого человека время от времени бывают моменты забывчивости, особенно когда жизнь становится напряженной. Хорошая новость - вы можете укрепить свою память с помощью диеты, упражнений и определенных практик, включая медитацию.

Плохая память может быть проблемой. Постоянная забывчивость доставляет много хлопот, портит отношения с близкими и тем самым сильно ухудшает качество жизни. Кроме того, с возрастом память становится еще хуже.

В потере памяти играет роль генетика, особенно при серьезных неврологических заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Однако диета и образ жизни также оказывают большое влияние на память.

Нealthline приводит 14 основанных на доказательствах способов улучшить память естественным путем.

Ешьте меньше добавленного сахара

Сахар и сахарозаменитель / Фото: Credits

Употребление слишком большого количества добавленного сахара связано со многими проблемами со здоровьем и хроническими заболеваниями, включая снижение когнитивных способностей.

Исследования показали, что диета с высоким содержанием сахара может привести к ухудшению памяти и уменьшению объема мозга, особенно в области мозга, которая отвечает за кратковременную память.

Например, одно исследование показало, что у тех, кто потребляет больше сладких напитков, таких как газировка, в среднем меньший общий объем мозга и худшая память, по сравнению с людьми, которые потребляют меньше сахара .

Сокращение потребления сахара не только улучшает память, но и общее состояние здоровья.

Попробуйте добавки с рыбьим жиром

Продукты богатые омега-3

Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами: эйкозапентаеновой кислотой и докозагексаеновой кислотой.

Эти жиры важны для общего здоровья, снижают риск сердечных заболеваний, уменьшают воспаление, снимают стресс и беспокойство и замедляют ухудшение умственных способностей.

Употребление рыбы и добавок с рыбьим жиром может улучшить память, особенно у пожилых людей.

Обзор исследований показал, что, когда люди с легкими симптомами потери памяти принимали такие добавки, как рыбий жир, у них улучшалась эпизодическая память.

Найдите время для медитации

Медитация / Фото: Credits

Практика медитации может положительно повлиять на ваше здоровье во многих отношениях.

Она расслабляет и успокаивает, и, как было установлено, снижает стресс и боль, снижает кровяное давление и даже улучшает память.

Фактически было показано, что медитация увеличивает количество серого вещества в мозге. Серое вещество содержит тела нейронных клеток, но с возрастом количество серого вещества уменьшается, что отрицательно влияет на память и познание.

Было показано, что медитация и техники релаксации улучшают кратковременную память у людей всех возрастов, от 20-летних до пожилых людей.

Поддерживайте умеренный вес

Похудение / Фото: Credits

Поддержание умеренного веса тела необходимо для благополучия и является одним из лучших способов поддерживать свое тело и разум в отличном состоянии.

Несколько исследований установили, что ожирение является фактором риска снижения когнитивных способностей. Ожирение на самом деле может вызывать изменения в генах, связанных с памятью, в мозге, что отрицательно влияет на память .

Ожирение также может приводить к резистентности к инсулину и воспалению, оба из которых могут отрицательно влиять на мозг.

Ожирение также связано с более высоким риском развития болезни Альцгеймера, прогрессирующего заболевания, которое разрушает память и когнитивные функции.

Высыпайтесь

Здоровый сон / Фото: Credits

Недостаток сна уже довольно давно связывают с плохой памятью. Сон играет важную роль в консолидации памяти, процессе, в котором краткосрочные воспоминания укрепляются и трансформируются в долгосрочные воспоминания.

Исследование показало, что медсестры, работающие в ночную смену, допускали больше математических ошибок и что 68% из них набрали меньше баллов в тестах на память по сравнению с медсестрами, работающими в дневную смену.

Врачи рекомендуют взрослым спать от 7 до 9 часов каждую ночь для оптимального здоровья.

Практикуйте осознанность

Осознанность — это состояние ума, в котором вы сосредотачиваетесь на текущей ситуации, сохраняя осознанность своего окружения и чувств.

Осознанность используется в медитации, но это не одно и то же. Медитация — это более формальная практика, тогда как осознанность — это ментальная привычка, которую вы можете использовать в любой ситуации.

Осознанность эффективна для снижения стресса и улучшения концентрации и памяти.

Исследование показало, что у тех, кто прошел обучение осознанности, улучшились показатели распознавания и памяти при припоминании объектов, по сравнению со студентами, которые не прошли обучение осознанности .

Осознанность также связана с более низким риском возрастного снижения когнитивных способностей и общим улучшением психологического благополучия.

Включите техники осознанности в свою повседневную жизнь, уделяя больше внимания текущей ситуации, концентрируясь на дыхании и мягко переключая внимание, когда ваш разум отвлекается.

Употребляйте алкоголь в умеренных количествах

Алкоголь / Фото: Credits

Употребление слишком большого количества алкогольных напитков может быть вредно для вашего здоровья во многих отношениях и может негативно повлиять на вашу память.

Запойное употребление алкоголя — это модель употребления алкоголя, которая повышает уровень алкоголя в крови до 0,08 грамма на мл или выше. Исследования показали, что это изменяет мозг и приводит к дефициту памяти.

Исследование показало, что студенты, которые употребляли шесть или более напитков в течение короткого периода времени, либо еженедельно, либо ежемесячно, испытывали трудности в тестах на немедленную и отсроченную память, по сравнению со студентами, которые никогда не употребляли алкоголь в больших количествах.

Алкоголь оказывает нейротоксическое воздействие на мозг. Повторные эпизоды запоя могут повредить гиппокамп, часть мозга, которая играет важную роль в памяти.

Хотя время от времени можно выпить одну-две порции, избегание чрезмерного употребления алкоголя — разумный способ защитить память.

Тренируйте свой мозг

Тренировка когнитивных навыков с помощью игр для мозга — это веселый и эффективный способ улучшить память.

Кроссворды, игры на запоминание слов, тетрис и даже мобильные приложения, предназначенные для тренировки памяти, — отличные способы ее укрепить.

Исследование показало, что игра в игры в приложении для тренировки мозга в течение 8 часов в течение 4 недель улучшила результаты в тестах на память. Кроме того, игры для тренировки мозга помогают снизить риск развития деменции у пожилых людей.

Ограничьте потребление рафинированных углеводов

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Употребление большого количества рафинированных углеводов, таких как пирожные, хлопья, печенье, белый рис и белый хлеб, может нанести вред вашей памяти.

Эти продукты имеют высокий гликемический индекс, то есть организм быстро переваривает эти углеводы, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.

Исследования показали, что диета, богатая рафинированными углеводами, связана с деменцией, снижением когнитивных функций.

Проверьте уровень витамина D

Витамин D / Фото: Credits

Витамин D является важным питательным веществом, которое играет множество жизненно важных ролей в организме.

Низкий уровень витамина D связан с множеством проблем со здоровьем, включая снижение когнитивных функций.

Исследование показало, что те, у кого уровень витамина D в крови был менее 20 нанограммов (нг) на миллилитр (мл), теряли память и другие когнитивные способности быстрее, чем те, у кого был нормальный уровень витамина D.

Низкий уровень витамина D также был связан с повышенным риском развития деменции.

Дефицит витамина D очень распространен, особенно в холодном климате. Поговорите со своим врачом о проведении анализа крови, чтобы узнать, нужна ли вам добавка витамина D.

Упражнения

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Упражнения важны для общего физического и психического здоровья. Это полезно для мозга и может помочь улучшить память у людей всех возрастов, от детей до пожилых людей.

Исследование показало, что один сеанс умеренной нагрузки на велотренажере в течение 15 минут привел к улучшению когнитивных функций, включая память, во всех возрастных группах .

Упражнения могут увеличить секрецию нейропротекторных белков и улучшить рост и развитие нейронов, что приводит к улучшению здоровья мозга.

Регулярные упражнения в среднем возрасте также связаны с уменьшением риска развития деменции в более позднем возрасте.

Выбирайте противовоспалительные продукты

Употребление в пищу продуктов с противовоспалительными свойствами, может помочь улучшить вашу память.

Антиоксиданты помогают снизить воспаление в организме, уменьшая окислительный стресс, вызванный свободными радикалами. Вы можете употреблять антиоксиданты в таких продуктах, как фрукты, овощи и чаи.

Обзор исследований показал, что у тех, кто ел больше фруктов и овощей, был более низкий риск снижения когнитивных способностей и слабоумия по сравнению с теми, кто потреблял меньше этих питательных продуктов.

Ягоды особенно богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды и антоцианы. Их употребление может быть отличным способом предотвратить потерю памяти.

Употребляйте куркумин

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Куркумин — это соединение, которое в высоких концентрациях содержится в корне куркумы. Это одно из соединений, называемых полифенолами.

Он является мощным антиоксидантом и оказывает мощное противовоспалительное действие на организм.

Исследования показали, что куркумин уменьшает окислительное повреждение и воспаление в мозге, а также снижает количество амилоидных бляшек. Они накапливаются на нейронах и вызывают гибель клеток и тканей, что приводит к потере памяти.

Фактически, накопление амилоидных бляшек может играть роль в прогрессировании болезни Альцгеймера.

Хотя необходимы дополнительные исследования на людях относительно влияния куркумина на память, некоторые исследования предполагают, что он может быть эффективен для улучшения памяти и предотвращения снижения когнитивных способностей.

Добавьте в свой рацион немного какао

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Какао не только вкусное, но и питательное, содержащее мощную дозу антиоксидантов, называемых флавоноидами, особенно полезными для мозга.

Они могут помочь стимулировать рост кровеносных сосудов и нейронов и увеличить приток крови в частях мозга, связанных с памятью.

Исследование показало, что те, кто употреблял темный шоколад, содержащий 720 мг флавоноидов какао, продемонстрировали лучшую память по сравнению с теми, кто употреблял белый шоколад.

Чтобы получить максимальную пользу от шоколада, выбирайте темный шоколад с содержанием какао 70% или выше. Это поможет гарантировать, что он содержит большее количество антиоксидантов, таких как флавоноиды.

Таким образом, все указывает на то, что есть много забавных, простых и даже вкусных способов улучшить память.

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