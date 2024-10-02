Как улучшить память: 14 естественных, подтвержденных наукой способов

У каждого человека время от времени бывают моменты забывчивости, особенно когда жизнь становится напряженной. Хорошая новость - вы можете укрепить свою память с помощью диеты, упражнений и определенных практик, включая медитацию.
Плохая память может быть проблемой. Постоянная забывчивость доставляет много хлопот, портит отношения с близкими и тем самым сильно ухудшает качество жизни. Кроме того, с возрастом память становится еще хуже.
В потере памяти играет роль генетика, особенно при серьезных неврологических заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Однако диета и образ жизни также оказывают большое влияние на память.
Нealthline приводит 14 основанных на доказательствах способов улучшить память естественным путем.
Ешьте меньше добавленного сахара
Употребление слишком большого количества добавленного сахара связано со многими проблемами со здоровьем и хроническими заболеваниями, включая снижение когнитивных способностей.
Исследования показали, что диета с высоким содержанием сахара может привести к ухудшению памяти и уменьшению объема мозга, особенно в области мозга, которая отвечает за кратковременную память.
Например, одно исследование показало, что у тех, кто потребляет больше сладких напитков, таких как газировка, в среднем меньший общий объем мозга и худшая память, по сравнению с людьми, которые потребляют меньше сахара .
Сокращение потребления сахара не только улучшает память, но и общее состояние здоровья.
Попробуйте добавки с рыбьим жиром
Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами: эйкозапентаеновой кислотой и докозагексаеновой кислотой.
Эти жиры важны для общего здоровья, снижают риск сердечных заболеваний, уменьшают воспаление, снимают стресс и беспокойство и замедляют ухудшение умственных способностей.
Употребление рыбы и добавок с рыбьим жиром может улучшить память, особенно у пожилых людей.
Обзор исследований показал, что, когда люди с легкими симптомами потери памяти принимали такие добавки, как рыбий жир, у них улучшалась эпизодическая память.
Найдите время для медитации
Практика медитации может положительно повлиять на ваше здоровье во многих отношениях.
Она расслабляет и успокаивает, и, как было установлено, снижает стресс и боль, снижает кровяное давление и даже улучшает память.
Фактически было показано, что медитация увеличивает количество серого вещества в мозге. Серое вещество содержит тела нейронных клеток, но с возрастом количество серого вещества уменьшается, что отрицательно влияет на память и познание.
Было показано, что медитация и техники релаксации улучшают кратковременную память у людей всех возрастов, от 20-летних до пожилых людей.
Поддерживайте умеренный вес
Поддержание умеренного веса тела необходимо для благополучия и является одним из лучших способов поддерживать свое тело и разум в отличном состоянии.
Несколько исследований установили, что ожирение является фактором риска снижения когнитивных способностей. Ожирение на самом деле может вызывать изменения в генах, связанных с памятью, в мозге, что отрицательно влияет на память .
Ожирение также может приводить к резистентности к инсулину и воспалению, оба из которых могут отрицательно влиять на мозг.
Ожирение также связано с более высоким риском развития болезни Альцгеймера, прогрессирующего заболевания, которое разрушает память и когнитивные функции.
Высыпайтесь
Недостаток сна уже довольно давно связывают с плохой памятью. Сон играет важную роль в консолидации памяти, процессе, в котором краткосрочные воспоминания укрепляются и трансформируются в долгосрочные воспоминания.
Исследование показало, что медсестры, работающие в ночную смену, допускали больше математических ошибок и что 68% из них набрали меньше баллов в тестах на память по сравнению с медсестрами, работающими в дневную смену.
Врачи рекомендуют взрослым спать от 7 до 9 часов каждую ночь для оптимального здоровья.
Практикуйте осознанность
Осознанность — это состояние ума, в котором вы сосредотачиваетесь на текущей ситуации, сохраняя осознанность своего окружения и чувств.
Осознанность используется в медитации, но это не одно и то же. Медитация — это более формальная практика, тогда как осознанность — это ментальная привычка, которую вы можете использовать в любой ситуации.
Осознанность эффективна для снижения стресса и улучшения концентрации и памяти.
Исследование показало, что у тех, кто прошел обучение осознанности, улучшились показатели распознавания и памяти при припоминании объектов, по сравнению со студентами, которые не прошли обучение осознанности .
Осознанность также связана с более низким риском возрастного снижения когнитивных способностей и общим улучшением психологического благополучия.
Включите техники осознанности в свою повседневную жизнь, уделяя больше внимания текущей ситуации, концентрируясь на дыхании и мягко переключая внимание, когда ваш разум отвлекается.
Употребляйте алкоголь в умеренных количествах
Употребление слишком большого количества алкогольных напитков может быть вредно для вашего здоровья во многих отношениях и может негативно повлиять на вашу память.
Запойное употребление алкоголя — это модель употребления алкоголя, которая повышает уровень алкоголя в крови до 0,08 грамма на мл или выше. Исследования показали, что это изменяет мозг и приводит к дефициту памяти.
Исследование показало, что студенты, которые употребляли шесть или более напитков в течение короткого периода времени, либо еженедельно, либо ежемесячно, испытывали трудности в тестах на немедленную и отсроченную память, по сравнению со студентами, которые никогда не употребляли алкоголь в больших количествах.
Алкоголь оказывает нейротоксическое воздействие на мозг. Повторные эпизоды запоя могут повредить гиппокамп, часть мозга, которая играет важную роль в памяти.
Хотя время от времени можно выпить одну-две порции, избегание чрезмерного употребления алкоголя — разумный способ защитить память.
Тренируйте свой мозг
Тренировка когнитивных навыков с помощью игр для мозга — это веселый и эффективный способ улучшить память.
Кроссворды, игры на запоминание слов, тетрис и даже мобильные приложения, предназначенные для тренировки памяти, — отличные способы ее укрепить.
Исследование показало, что игра в игры в приложении для тренировки мозга в течение 8 часов в течение 4 недель улучшила результаты в тестах на память. Кроме того, игры для тренировки мозга помогают снизить риск развития деменции у пожилых людей.
Ограничьте потребление рафинированных углеводов
Употребление большого количества рафинированных углеводов, таких как пирожные, хлопья, печенье, белый рис и белый хлеб, может нанести вред вашей памяти.
Эти продукты имеют высокий гликемический индекс, то есть организм быстро переваривает эти углеводы, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.
Исследования показали, что диета, богатая рафинированными углеводами, связана с деменцией, снижением когнитивных функций.
Проверьте уровень витамина D
Витамин D является важным питательным веществом, которое играет множество жизненно важных ролей в организме.
Низкий уровень витамина D связан с множеством проблем со здоровьем, включая снижение когнитивных функций.
Исследование показало, что те, у кого уровень витамина D в крови был менее 20 нанограммов (нг) на миллилитр (мл), теряли память и другие когнитивные способности быстрее, чем те, у кого был нормальный уровень витамина D.
Низкий уровень витамина D также был связан с повышенным риском развития деменции.
Дефицит витамина D очень распространен, особенно в холодном климате. Поговорите со своим врачом о проведении анализа крови, чтобы узнать, нужна ли вам добавка витамина D.
Упражнения
Упражнения важны для общего физического и психического здоровья. Это полезно для мозга и может помочь улучшить память у людей всех возрастов, от детей до пожилых людей.
Исследование показало, что один сеанс умеренной нагрузки на велотренажере в течение 15 минут привел к улучшению когнитивных функций, включая память, во всех возрастных группах .
Упражнения могут увеличить секрецию нейропротекторных белков и улучшить рост и развитие нейронов, что приводит к улучшению здоровья мозга.
Регулярные упражнения в среднем возрасте также связаны с уменьшением риска развития деменции в более позднем возрасте.
Выбирайте противовоспалительные продукты
Употребление в пищу продуктов с противовоспалительными свойствами, может помочь улучшить вашу память.
Антиоксиданты помогают снизить воспаление в организме, уменьшая окислительный стресс, вызванный свободными радикалами. Вы можете употреблять антиоксиданты в таких продуктах, как фрукты, овощи и чаи.
Обзор исследований показал, что у тех, кто ел больше фруктов и овощей, был более низкий риск снижения когнитивных способностей и слабоумия по сравнению с теми, кто потреблял меньше этих питательных продуктов.
Ягоды особенно богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды и антоцианы. Их употребление может быть отличным способом предотвратить потерю памяти.
Употребляйте куркумин
Куркумин — это соединение, которое в высоких концентрациях содержится в корне куркумы. Это одно из соединений, называемых полифенолами.
Он является мощным антиоксидантом и оказывает мощное противовоспалительное действие на организм.
Исследования показали, что куркумин уменьшает окислительное повреждение и воспаление в мозге, а также снижает количество амилоидных бляшек. Они накапливаются на нейронах и вызывают гибель клеток и тканей, что приводит к потере памяти.
Фактически, накопление амилоидных бляшек может играть роль в прогрессировании болезни Альцгеймера.
Хотя необходимы дополнительные исследования на людях относительно влияния куркумина на память, некоторые исследования предполагают, что он может быть эффективен для улучшения памяти и предотвращения снижения когнитивных способностей.
Добавьте в свой рацион немного какао
Какао не только вкусное, но и питательное, содержащее мощную дозу антиоксидантов, называемых флавоноидами, особенно полезными для мозга.
Они могут помочь стимулировать рост кровеносных сосудов и нейронов и увеличить приток крови в частях мозга, связанных с памятью.
Исследование показало, что те, кто употреблял темный шоколад, содержащий 720 мг флавоноидов какао, продемонстрировали лучшую память по сравнению с теми, кто употреблял белый шоколад.
Чтобы получить максимальную пользу от шоколада, выбирайте темный шоколад с содержанием какао 70% или выше. Это поможет гарантировать, что он содержит большее количество антиоксидантов, таких как флавоноиды.
Таким образом, все указывает на то, что есть много забавных, простых и даже вкусных способов улучшить память.
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