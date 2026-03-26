Как улучшить слух естественным путем: 9 простых способов, которые, по словам эксперта, действительно работают

Легкая потеря слуха необязательно должна влиять на качество вашей жизни. Если вы ищете способы улучшить свой слух естественным путем, научно обоснованные советы от Woman`sWorld - отличный путеводитель для начала.

Как улучшить слух естественным путем

Вы уже знаете основы, такие как ношение средств защиты слуха в шумной среде (например, на концертах во время кошения газона). Но вы можете сделать гораздо больше, чтобы защитить здоровье своего слуха.

Пройдите обследование

Самое главное, что люди могут сделать, чтобы защитить свой слух, - это пройти обследование слуха, которого большинство людей не проходили со школьных лет, и постоянно следить за ним. Начинать регулярные проверки лучше с 40 лет, чтобы получить базовый уровень, который может помочь вам и вашему врачу лучше отслеживать — и лечить — любые изменения, как только они возникают.

Откажитесь от ватных палочек

Закупорка ушной серы является одной из самых распространенных причин потери слуха, и она часто вызвана нашими попытками удалить серу ватными палочками. Хотя альтернативные средства, такие как промывание ушей свечами, могут быть приятными, нет никаких доказательств их действительной эффективности. Есть также вероятность того, что вы можете обжечься.

Врачи рекомендуют безрецептурные капли, если вы чувствуете накопление серы. Обычно они изготавливаются из смеси перекиси водорода и минерального масла, и они очень безопасны и эффективны.

Откройте окно

Закрывая окна, чтобы поддерживать комфортную температуру дома, вы попадаете в тесный контакт с бытовыми аллергенами. Это приводит к высвобождению организмом гистамина, который закупоривает так называемое среднее ухо — участок ушей, где обрабатывается звук. Вместо дополнительных расходов (и потенциальных побочных эффектов) на использование антигистаминных препаратов, просто откройте окно.

Эксперты отмечают, что открытие окон, особенно после уборки, позволяет аллергенам, переносимым воздухом, выходить наружу, одновременно обеспечивая доступ свежего воздуха. Включите очиститель воздуха, чтобы избавиться от аллергенов в помещении.

Попробуйте наушники-вкладыши для улучшения слуха

Потеря слуха может затруднить прослушивание и понимание разговоров, в частности тех, что происходят по телефону. Для тех, кто имеет нейросенсорную потерю слуха, когда повреждено внутреннее ухо или слуховые нервы, эта проблема является особенно острой. Однако исследование показывает, что наушники-вкладыши, поставляемые со смартфоном, могут служить слуховыми аппаратами для взрослых с легкой и умеренной потерей слуха.

Исследователи обнаружили, что эти наушники соответствуют четырем из пяти критериев для персональных устройств для усиления звука. Исследователи также обнаружили, что в тихой среде без фонового шума и когда шум приближался к участникам исследования сбоку, те, кто использовал наушники, демонстрировали аналогичное улучшение в распознавании речи, как и те, кто использовал премиальные слуховые аппараты.

Слуховые аппараты теперь доступны без рецепта и могут быть приобретены без рецепта. Если вы пользователь AirPods, у вас уже может быть встроенная поддержка. AirPods Pro включают функцию под названием «Слуховой аппарат», разработанную для помощи людям с легкой и умеренной потерей слуха.

Наслаждайтесь сладким картофелем

Независимо от того, жареный он, пюре или запеченный в пирог, сладкий картофель может помочь улучшить ваш слух естественным путем. Он богат витамином А, который защищает клетки вашего внутреннего уха от повреждения свободными радикалами, что может привести к потере слуха. Исследование показало, что те, кто имел больше всего витамина А в рационе, имели на 47 процентов ниже риск потери слуха по сравнению с теми, кто имел меньше всего.

Слушайте музыку

Мы слышим не ушами, мы слышим мозгом, а наш мозг любит музыку. Исследования показывают, что попытка научиться играть на музыкальном инструменте на любом этапе жизни улучшает нашу способность слышать фоновый шум. Простое прослушивание любимой песни может стимулировать части мозга, которые помогают вам слышать. Весь мозг светится, когда играет музыка.

Наслаждайтесь тунцом

Исследование показало, что люди, которые постоянно употребляли по крайней мере две порции тунца или другой жирной рыбы в неделю в рамках здорового питания, снизили риск потери слуха на 42 процента. И даже одна еженедельная порция рыбы имела значительный защитный эффект. Омега-3 жирные кислоты в морепродуктах усиливают кровоток к улитке, части внутреннего уха, которая участвует в слухе.

Выпейте смузи

Ваши любимые ингредиенты для смузи — молоко, йогурт, бананы и ягоды — богаты магнием, минералом, который может помочь улучшить свой слух естественным путем, согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале отоларингологии. Магний расширяет кровеносные сосуды, усиливая приток питательной крови к уху.

Сосредоточьтесь на фолате

Фолат, также известный как витамин B9, играет важную роль не только в вашем общем состоянии здоровья. Он также помогает естественным образом улучшить слух. Фактически, исследование показало, что люди старше 60 лет с более высоким уровнем фолата имели более чем на 20 процентов меньшую вероятность развития потери слуха. Фолат помогает предотвратить возрастную потерю слуха — один из самых распространенных типов потери слуха — поддерживая кровоток к улитке. Его можно найти в таких продуктах, как арахис, фасоль, яйца и брокколи, а также в обогащенных хлопьях, макаронах и апельсинах