Как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы: советы врача

Ваше сердце – это насос, обеспечивающий кислородом и питательными веществами все ткани вашего тела. Поддержка его в отличной форме является залогом здоровой жизни.

Люди всех возрастов могут улучшить свою сердечно-сосудистую выносливость, прибавив к своей повседневной жизни аэробную активность и увеличив количество и сложность упражнений.

Прыжок артериального давлкния или холестерина указывают на то, что нужно внести изменения в привычный образ жизни. Людям, перенесшим сердечный приступ или инсульт, часто советуют изменить свои привычки.

Некоторым людям удается легко изменить свой режим физических упражнений, диету и отказаться от вредных привычек. Остальные из нас пытаются что-то изменить, но это не всегда удается. Вместо того чтобы делать большие шаги к изменениям, возможно, вы сможете улучшить здоровье своего сердца серией небольших изменений. Когда вы начнете работать, то обнаружите, что измениться не так уж трудно.

На странице DoctorSood, MD вышло информативное видео о том, как помочь своей сердечно-сосудистой системе работать без сбоев.

Диета

Диета для здорового сердца, содержащая фрукты, овощи, цельнозерновые и нежирные белки. Это обеспечит вам достаточное количество питательных веществ и клетчатки. Также выбирайте здоровые жиры, такие как авокадо и оливковое масло, ограничивая трансжиры и насыщенные жиры. Уменьшите потребление натрия, ограничив обработанную пищу и используя специи для вкуса.

Распорядок дня и физическая активность

Соблюдайте распорядок дня, сочетая силовые тренировки и аэробные упражнения. Рекомендуется заниматься не менее 150 минут упражнениями средней интенсивности или 75 минут высокоинтенсивными упражнениями в неделю.

Управление стрессом

Эффективно управляйте своим стрессом. Учитесь практике осознанности, которая включает йогу, медитацию, прогулки на природе, а также достаточный сон от 7 до 9 часов.

Физическая активность является основным шагом к здоровью сердца. Это один из самых эффективных инструментов для укрепления сердечной мышцы, поддержания и контроля вашего веса и предотвращения повреждения артерий из-за высокого уровня холестерина, высокого уровня сахара в крови и высокого кровяного давления, что может привести к инфаркту или инсульту.

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