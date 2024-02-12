Как уменьшить боль и хруст в колене при сгибании: 7 приемов, одобренных докторами

Если вас мучают глухой скрип и скованность в коленях каждый раз, когда вы садитесь или поднимаетесь по лестнице, скорее всего, у вас остеоартрит коленного сустава — основная причина боли в коленях при сгибании.

Боли и скрип в колене - это довольно распространенная проблема, с которой мы начинаем знакомиться, подбираясь к своему 50-летию. О том, как помочь восстановить подвижность в коленном суставе естественным путем, рассказывает Womans world.

Исследования показывают, что каждый четвертый человек старше 45 лет уже имеет тот или иной уровень артритных изменений в колене, утверждает Джеймс Чен, доктор медицинских наук, хирург-ортопед.

Хорошей новостью является то, что не сильную боль легко снять естественным путем без вмешательства врача.

Основные причины болей в коленях у женщин старше 50 лет

Боль при сгибании колена может иметь несколько возможных причин. Но наиболее распространенной причиной среди женщин старше 50 лет является остеоартрит коленного сустава. Обычно это вызвано естественным изнашиванием хряща (соединительной ткани, которая смягчает суставы) в коленных суставах с течением времени.

Наши коленные кости трутся друг о друга, когда хрящ изнашивается, что приводит к болезненному трению, объясняет Джордж Элдайри, доктор медицинских наук, сертифицированный врач спортивной медицины. Помимо боли при сгибании ваше колено может ощущаться жестким и издавать треск или скрежет при движении. Вы также можете увидеть видимую припухлость или отечность, вызванную скоплением жидкости вокруг коленного сустава, особенно после физической активности или в конце дня после того, как вы встали на ноги, отмечает доктор Чен.

Травмы, которые могут вызвать боль в колене при сгибании

Травмы, такие как тендинит (воспаление сухожилий), бурсит (воспаление заполненных жидкостью мешочков, амортизирующих суставы) или киста Бейкера (заполненная жидкостью киста), также могут вызывать боль в колене при сгибании. Колено — относительно нестабильный сустав, и в нем имеется множество мышц и связок, отвечающих за движения, когда мы выполняем обычные действия (например, сгибание, лазание или ходьбу). Так что есть много вещей, которые могут пострадать, говорит доктор Чен.

Трудно самостоятельно определить, какая травма может вызывать боль в колене. Если у вас постоянный дискомфорт, рекомендуется сообщить об этом своему врачу. Он может провести медицинский осмотр и исследования (например, рентген или МРТ), чтобы определить, где колено повреждено и насколько серьезное повреждение, а также лучший способ помочь вам почувствовать себя лучше.

Как облегчить боль в колене при сгибании

Легкий остеоартрит коленного сустава или незначительные травмы обычно можно вылечить прямо дома. Если вы все еще можете заниматься повседневными делами, а боль просто немного беспокоит, стоит начать с консервативных мер, рекомендует доктор Элдайри.

Прогуляйтесь во время обеда

Вы можете подумать, что прогулка усилит боль в колене, но, как показало исследование, у взрослых с остеоартритом коленного сустава, которые регулярно ходят, на 40% меньше вероятность развития новых или усиления боли в коленях по сравнению с теми, кто редко ходит.

Когда вы ходите, вы стимулируете мышцы и ткани коленного сустава, объясняет доктор Элдайри. Движение избавляет от скованности и улучшает гибкость. Элдайри советует своим пациентам стремиться к 150 минутам ходьбы каждую неделю. Это около 20 минут каждый день

Расслабьте квадрицепсы

Расслабляющая растяжка не только доставляет удовольствие, но и помогает уменьшить боль и скованность в коленях. Растяжка квадрицепсов (передних мышц бедра прямо над коленями) может облегчить боль при сгибании колена. Напряженные квадрицепсы оказывают некоторую сжимающую силу на коленные чашечки, которую люди ощущают, поднимаясь по лестнице, приседая и стоя на коленях, говорит Шеннон Леггетт, физиотерапевт из Нью-Йорка.

Простая растяжка стоя — это отличный способ расслабить квадрицепсы, и вы можете делать это практически где угодно. Стоя рядом со стеной или прочным стулом, согните колено и поднесите пятку к ягодицам, одновременно захватывая лодыжку рукой. (Вы можете положить свободную руку на стену для поддержки.) Удерживайте позу 30 секунд и повторяйте три раза в день, рекомендует она.

Сделайте "мостик"

Укрепление мышц, поддерживающих колени, также может помочь справиться с болью и хрустом. Мостик - упражнение, которое нацелено на ягодичные мышцы. Слабость ягодиц часто заставляет всю работу выполнять квадрицепсы, что делает их напряженными и в конечном итоге создает нагрузку на колени, — объясняет физиотерапевт. Поэтому укрепление ягодиц разгрузит ваши квадрицепс и, в конечном счете, колени.

Чтобы выполнить позу моста, начните с того, что лягте на спину, согните колени и поставьте ступни на пол (держите их на одной линии с бедрами). Затем прижмите ступни к полу и медленно поднимите бедра настолько высоко, чтобы колени, бедра и плечи образовали диагональную линию. Задержитесь на мгновение, затем медленно опуститесь вниз. Делайте 3 подхода по 10 повторений 3 раза в неделю.

Примите ванну с английской солью

Как уменьшить боль и хруст в колене / Фото: www.credits

Теплая ванна может успокоить больные колени, но добавление соли Эпосам может помочь им чувствовать себя еще лучше, говорится в исследовании, опубликованном в Международном журнале медицинских наук и исследований. Электролиты в соли могут помочь уменьшить боль, объясняет доктор Элдайри.

Добавьте рыбий жир

Капсулы омега-3, которые часто изготавливаются из рыбьего жира, являются одним из натуральных противовоспалительных средств при болях в коленях. Как показало исследование, взрослые, которые принимали 2400 мг рыбьего жира ежедневно в течение 16 недель, уменьшили боль при остеоартрите коленного сустава до 40%.

Добавьте куркуму

Куркума / Фото: Credits

Куркумин, активное соединение специи куркумы, является еще одним вариантом натуральной добавки, которая может помочь облегчить воспаление в болезненных артритных коленях, говорит доктор Чен. Исследования показывают, что он может работать так же хорошо, как рецептурное обезболивающее, если вы принимаете 500 мг куркумина три раза в день в течение одного месяца.

Ешьте чеснок

Как уменьшить боль и хруст в колене при сгибании / Фото: Credits

Подобно рыбьему жиру и куркумину, чеснок обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые, как было доказано, устраняют дискомфорт в коленях. Женщины с остеоартритом коленного сустава, принимавшие 1000 мг экстракта чеснока ежедневно в течение 12 недель, уменьшили боль в коленях и уменьшили скованность, как показали результаты исследования, опубликованные в Международном журнале клинической практики. Ежедневное употребление одного-двух зубчиков свежего чеснока также может помочь, но более концентрированная доза в форме добавки может принести пользу быстрее.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или профилактики.

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