Как влияет на разные аспекты нашей жизни переход на зимнее время: рассказывает сомнолог

Переход на зимнее время всегда вызывает множество дискуссий и споров среди людей. Это явление влияет на режим жизни, физическое и психическое здоровье, а также общественный ритм. Однако часто бывает, что обсуждение перехода на зимнее время ограничивается привычными обсуждениями на кухне или в офисе, не сопровождаясь исследованиями и статистикой.

Украинская ученая, сомнолог и посол здорового сна Дарья Пилипенко рассказала, как влияет переход на зимнее время на разные аспекты нашей жизни.

Физическое здоровье

Переход на зимнее время может привести к нарушениям в наших циркадных ритмах, проще говоря – в режиме сна. Исследования показывают, что любые переводы часов приводят к увеличению количества сердечных приступов и инфарктов. По данным Национального института здоровья США, первую неделю после перехода на зимнее время наблюдается увеличение количества госпитализаций из-за сердечных проблем на 10%.

Аварийные ситуации

Потеря часа сна в следующую неделю после перехода на зимнее время вследствие резкой невозможности заснуть в биологически обычное время, к которому организм уже привык в течение текущих 6 месяцев летнего периода, также влияет на безопасность на дорогах. Исследования Национальной комиссии безопасности на дорогах показывают, что количество аварий после перехода на зимнее время увеличивается, особенно в утренние часы.

Психологическое состояние

Переход на зимнее время может оказывать влияние на наше психологическое самочувствие. Уменьшение света оказывает влияние на работу гормонов, и это может привести к усилению симптомов депрессии. Например, в Соединенных Штатах более 5% населения страдают сезонным аффективным расстройством после перехода на зимнее время.

Потребительская активность

Другой интересный факт состоит в том, что переход на зимнее время влияет на потребительскую активность.

"По статистике, в послепереходный период потребители тратят больше средств, поскольку отсутствие дневного света вечером побуждает их проводить больше времени на дому, в результате чего потребляется больший объем электроэнергии", — говорит сомнологиня.

Социальная активность

В результате уменьшения количества дневного света в этот период люди начинают проводить меньше времени с друзьями, снижается их социальная активность. Это влияет на психическое состояние, в частности настроение, ведь для человека жизненно необходима поддержка живых контактов.

Также вследствие световой депривации население может испытывать физический дискомфорт в теле, поскольку отвечающие за потребность в общении структуры мозга активируют на морфологическом уровне центры физической боли. Поэтому в этот период могут учащаться случаи обращения за психологической помощью вследствие ощущения одиночества или к врачам семейной медицины из-за жалобы на физические проявления боли в теле.

После перевода часов и снижения уровня серотонина и уменьшения количества дневного света появляется состояние "осенней хандры". Искусственный свет не имеет достаточного количества люкс (единица измерения освещенности в Международной системе единиц – прим.ред), чтобы помогать активно синтезировать гормон счастья. Наоборот – в этот период увеличивается выработка гормона сна – мелатонина в крови, в результате чего люди чувствуют постоянную сонливость даже днем. Это может привести к производственным травмам и рискам на работе, в ходе которых критически важна концентрация.

"Конечно, существуют разные точки зрения на переход на зимнее время, и многие остаются крайне разделенными относительно его целесообразности. Но одно подтверждается статистикой: это явление действительно влияет на различные аспекты нашей жизни, и понимание этого важно для нашего физического и психического здоровья"., а также эффективности общественного функционирования", — добавляет Дарья Пилипенко.

В общем, осенний перевод часов – это время, когда многие из нас сталкиваются с изменениями в расписании и сне. Чтобы сделать этот процесс более комфортным и снизить его влияние на организм, сомнологиня дала несколько полезных советов:

Не меняйте резко режим сна

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже после перевода часов. Регулярное расписание сна способствует лучшему качеству сна и адаптации к новому времени.

Физическая активность

Регулярная физическая нагрузка способствует более глубокому сну и облегчает адаптацию к новому времени. Используйте возможность прогулок на открытом воздухе, чтобы поддерживать свою активность.

Свет

Выходите на солнце и внедряйте в свое расписание пребывания на ярком природном свете ежедневно по 30 мин. Это поможет регулировать ваши биологические часы и улучшит настроение.

Ограничьте стимуляторы

Избегайте кофе, чая, алкоголя и других стимулирующих веществ, поздно вечером за 4-6 часов до сна, особенно после перевода часов. Они могут оказывать негативное влияние на качество сна.

Релаксация перед сном

Перед сном практикуйте релаксационные методы, такие как йога, дыхательные упражнения или чтение книг, чтобы успокоить нервную систему и облегчить засыпание.

Лайфхак

Если вы заметили в течение предварительных переводов часов сложности в адаптации к новому времени, можете воспользоваться SOS-стратегией:

В ночь перевода часов – с воскресенья на понедельник, сместите свой отбой на один час вперед. Для этого за два часа до нового времени отбоя следует использовать технику визуальной и аудиальной активизации. Более простыми словами – включаете за 2 часа до отбоя ритмическую музыку и яркое освещение в помещении, чтобы снизить сонливость.

С соблюдением этих советов вы можете уменьшить негативное влияние перевода часов на свой организм и пережить этот период с сохранением своего физического и психического здоровья.

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