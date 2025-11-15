Как волонтерство может замедлить старение мозга: новое исследование

Как волонтерство может замедлить старение мозга / © Credits

Новое исследование, опубликованное в журнале Social Science&Medicine, показало, что даже несколько часов в неделю, посвященные волонтерству или простой помощи близким, могут замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций на 15-20%.

Да, привычные советы «ешьте правильно, достаточно спите, меньше стресса» остаются актуальными. Но теперь к списку средств для сохранения здорового мозга добавляется еще один пункт — помогайте другим.

Как это работает

В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек в возрасте от 51 года, и результаты поразили даже учёных. Те, кто регулярно занимался волонтёрством или просто помогал другим, например, возил соседей к врачу, сидел с внуками, помогал с налогами или ухаживал за садом, имели более медленное ухудшение памяти, внимания и мышления.

Причем эффект наблюдался как у тех, кто формально волонтерил, через организации или программы, так и у тех, кто делал это неформально, без статуса или наград. Даже обычная помощь друзьям или соседям приносит такие же когнитивные преимущества, как и официальное волонтерство.

Сколько времени нужно, чтобы получить пользу

Всего 2-4 часа помощи в неделю и положительные изменения уже заметны. Главное — регулярность. Ведь исследователи заметили, что люди, которые полностью прекращали помогать другим, быстрее теряли когнитивные навыки. важно, чтобы люди старшего возраста оставались вовлеченными в активности, которые дают ощущение нужности и общения.

Эффективность

Ученые считают, что ключ — в социальных связях. Волонтерство уменьшает чувство одиночества, добавляет смысла жизни и поддерживает эмоциональный баланс. А это — один из самых мощных факторов профилактики деменции.

И хотя биологические механизмы этого влияния еще изучают, очевидно одно, что когда мы помогаем другим, мы активируем те же «нейронные центры вознаграждения», что и при физической активности или социальном взаимодействии.

Поддержать соседку, помочь знакомой с детьми, поделиться опытом или просто выслушать — всё это маленькие действия с большим эффектом. Не только для других, но и для вашего мозга.

Поэтому в следующий раз, когда вы подвозите подругу или помогаете бабушке с закупками, помните, вы не просто делаете доброе дело. Вы инвестируете в собственное долголетие.