Как возрастает риск деменции, если вы смотрите телевизор более 5 часов в день

Деменция – это серьезное состояние, которое характеризуется постоянным упадком когнитивных функций, что приводит к проблемам с памятью, изменениям в поведении и даже подвижности.

Издание Daily Record рассказало, что это заболевание преимущественно поражает пожилых людей, однако существует множество факторов, которые могут влиять на его развитие. Одним из новейших исследований было обнаружено, что продолжительность просмотра телевизора может стать одним из этих факторов.

Факторы риска развития деменции

Риск развития деменции растет с возрастом, но это не единственный фактор. Ученые утверждают, что около 40% случаев деменции можно предотвратить из-за изменения образа жизни. К примеру, отказ от курения, контроль уровня холестерина и ведение активного образа жизни могут существенно снизить риск.

Просмотр телевизора и риск деменции

Новое исследование, проведенное медицинским университетом Тяньцзиня в Китае, показало, что просмотр телевизора более пяти часов в день повышает риск развития деменции, а также болезни Паркинсона и инсульта. В рамках исследования были проанализированы данные 407 792 человек в возрасте от 37 до 73 лет, из которых 40 000 прошли сканирование мозга. За 13 лет наблюдения 5227 человек заболели деменцией, у 6822 – произошел инсульт, а в 2308 – обнаружили болезнь Паркинсона.

Результаты исследования:

Время просмотра телевизора: более половины участников сообщили, что проводят от одного до четырех часов перед экраном. Средняя продолжительность просмотра телевизора составляла 2,7 часа, а компьютера – 1,1 часа.

Повышенный риск: для тех, кто смотрел телевизор три-пять часов в день риск развития деменции возрастал на 15%. Для людей, проводивших более пяти часов, риск увеличивался на 44% для деменции, на 12% для инсульта и на 28% для болезни Паркинсона.

Влияние на мозг: у тех, кто смотрел телевизор более пяти часов, также были обнаружены уменьшение количества серого вещества и менее активные центры памяти.

Почему просмотр телевизора влияет на мозг

Несмотря на то, что механизм воздействия телевизора на мозг еще не полностью понятен, одна из теорий свидетельствует, что сидячий образ жизни, связанный с длительным просмотром телевизора, может быть основной причиной. Низкий уровень физической активности влияет на кровообращение, повышает уровень хронического воспаления и снижает выработку энергии, что может отрицательно сказываться на здоровье мозга.

Исследователи отмечают важность ограничения времени, проведенного перед телевизором. Рекомендуется сократить просмотр телевизора до трех часов в день, что существенно улучшит здоровье мозга и снизит риск развития заболеваний.

Если вы или ваши близкие ощущаете физические или психоэмоциональные симптомы, свидетельствующие о деменции, важно проконсультироваться с врачом. Помните, что правильная работа мозга – это важная часть вашего общего здоровья.

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