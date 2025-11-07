Как выбрать зубные виниры и правильно за ними ухаживать: секреты безупречной улыбки / © www.credits

Однако даже самые совершенные виниры требуют внимания и правильного ухода, чтобы оставаться идеальными годами. Издание Pickett Family Dental поделилось проверенными советами, как поддерживать виниры красивыми и долговечными.

Популярность виниров

Виниры — это тонкие накладки, которые крепятся к передней поверхности зубов, чтобы замаскировать сколы, пятна или неровности. Они бывают двух типов:

Фарфоровые — более прочные, блестящие, долговечные и устойчивые к пятнам.

Композитные — дешевле, но требуют более частого обновления.

Результат — естественная, белая, идеально симметричная улыбка. Однако даже лучшие материалы не вечны, поэтому именно от ежедневного ухода зависит, сколько лет они будут оставаться безупречными.

Ежедневные привычки, которые продлевают жизнь виниров

Если вы уже сделали себе виниры, подумайте о них, как о любимом шелковом костюме, он великолепен, но требует деликатного ухода.

Чистите зубы дважды в день мягкой щеткой и пастой без абразивов. Агрессивные средства могут повредить поверхность виниров и лишить их блеска.

Не забывайте о флосе. Один раз в день — обязательно. Это поможет предотвратить воспаление десен и кариес под виниром.

Используйте ополаскиватель без алкоголя. Так вы избежите пересушивания слизистой и сохраните здоровье десен.

Еда и напитки

Фарфоровые виниры значительно устойчивее к пятнам, чем естественная эмаль, но и они не всесильны. Если вы часто пьете кофе или красное вино, ограничивайте контакт напитка с поверхностью зубов или пейте через соломинку (даже вино!). После употребления кофе, чая или ягод достаточно просто ополоснуть рот водой и ваши виниры останутся дольше сияющими.

Что может навредить:

соевый соус и томатные пасты;

темные ягоды (черника, ежевика);

чрезмерное количество кофе или красного вина.

Вредные привычки, которые вредят

Виниры не боятся времени, но боятся наших привычек.

Не открывайте зубами упаковки.

Не грызите ручки или ногти.

Не жуйте лед или твердые конфеты.

А если вы скрипите зубами во время сна, ночная капа обязательна. Она защитит не только виниры, но и ваши зубы.

Профессиональный уход

Лучшие виниры — это те, о которых помнит ваш стоматолог. Регулярные визиты, раз в полгода, помогут:

проверить состояние виниров и десен;

вовремя устранить трещины или отклеивания;

провести мягкую полировку для возвращения блеска.

Благодаря этому ваши виниры могут служить 10-15 лет и даже дольше.

Самые распространенные вопросы

Меняют ли они цвет? Фарфоровые — практически нет. Композитные — немного, но профессиональная чистка легко устраняет пигмент.

Нужна ли специальная паста? Достаточно обычной, без абразивных частиц и отбеливающих гранул.

Нужно ли их менять? Да, со временем они могут потребовать замены, но при должном уходе, не раньше чем через 10-15 лет.

Уход за винирами — это не ограничение, а ежедневный ритуал уверенности. Немного внимания, регулярные чистки и проверки, и ваша улыбка будет оставаться «инстаграмно» совершенной без фильтров.