Как выжить в чрезвычайной ситуации: ответ дает эксперт по выживанию

Многие из нас никогда не задумывались о том, что делать и как выжить в чрезвычайной ситуации, если неожиданно исчезнут блага цивилизации, но мы предлагаем вам основную информацию для выживания в чрезвычайных обстоятельствах.

В нашем современном мире у большинства из нас нет необходимости ежедневно "бороться" за выживание или обладать базовыми навыками выживания, важными для наших предков на протяжении тысяч лет. Нам не нужно самостоятельно охотиться для получения мяса или строить укрытие от дождя, чтобы защитить себя.

Однако жизнь непостижимая и базовые знания самопомощи точно не станут лишними. Эксперт по выживанию Donny Dust специально для WIRED дал ответы на интересные вопросы из интернета относительно примитивных навыков и выживания в дикой природе.

Можно ли пить мочу

Это очень плохая идея. Не нужно пить мочу, ведь это отходы вашего организма. Если вы находитесь в ситуациях, когда нет воды, а нужно остыть, можно смочить одежду мочой, но не более. Избегайте токсинов и используйте мочу только для создания прохлады, это поможет регулировать температуру тела.

Что значит "умереть от обстоятельств"

"Смерть от обстоятельств" в чрезвычайной ситуации означает влияние природы, например, солнца, холода или дождя, если у вас нет укрытия или надлежащей одежды. Независимо от того, будь то голая кожа или неадекватное/неправильное снаряжение, любое влияние на вас и ваше здоровье представляет риск. Устранив это влияние, вы можете помочь себе и сохранить свою жизнь.

Из всего ли можно сделать нож

Да, можно использовать все необходимые материалы для того, чтобы сделать нож. Проще всего его сделать из камня. Камни с высоким содержанием силиката разбиваются как стекло, создавая острые как бритва края. Разбивая камни вы можете сделать по размеру именно необходимые вам "лезвия".

Возможно ли поддержать гигиену зубов

Гигиена полости рта – залог вашего здоровья даже в чрезвычайных обстоятельствах. Ветви ивы можно использовать как зубную щетку. Возьмите ветку, очистите ее от коры, разжуйте до образования щетинок и почистите ими зубы. Кроме того, ива может работать натуральным аспирином, если у вас беспокоит головная боль.

Что делать, если нет ни спичек, ни зажигалки

Можно использовать такие высокотехнологичные методы, как ферроцериевый стержень и различные методы трения. Растирание веток можжевельника при использовании "птичьего гнезда" (материалы, из которых птички делают гнезда), плюс использование ферроцериевого стержня помогут вам разжечь большой костер.

Лямблиоз

Это действительно неприятная инфекция и реальная вещь, которую можно подхватить, употребляя плохую воду, лямблиоз вызывает такие симптомы как рвота, диарея и обезвоживание.

Самое питательное насекомое

Сверчки – лучшие насекомые для еды, если мы говорим о выживании, ведь их легче поймать и они могут обеспечить достойное питание. Другие съедобные насекомые: черви, опарыши и муравьи. Но, все же лучше попробовать с помощью последних поймать рыбу.

4 основные вещи, которые должны быть при себе

Топ-4 предмета, которые вам следует всегда держать при себе – это резательный инструмент (лезвие), инвентарь для создания укрытия, емкость для воды и инструменты для разжигания огня. Последнее – самое важное.

Можно ли пить озерную или речную воду

Вода из природных источников подходит для питья, но она должна быть очищена, а не просто отфильтрована, от опасных бактерий. Кипячение может стать одним из решений проблемы бактерий. Кроме того, дождевая вода, талый снег или роса также могут обеспечить вас питьевой водой без специфической обработки.

Лечение травм

Для лечения простых травм вам может хватить определенных трав, таких как крапива, одуванчик, шалфей, ромашка и другие. Большинство современных лекарств имеют в своем составе именно эти травы.

Можно ли выжить, если провалиться сквозь лед

Такое падение опасно из-за риска переохлаждения. Шок из-за переохлаждения может стать причиной утопления. Важно сохранять спокойствие, задержать дыхание и распределить вес на льду, то есть на него нужно лечь и ползти. Когда вы выберетесь из воды, надо немедленно снять мокрую одежду, разжечь огонь и выполнить какие-нибудь физические упражнения, чтобы разогреться и поддержать температуру тела.

Природные укрытия

Такие природные укрытия как пещеры, скалы, нависшие валуны обеспечивают отличную защиту от стихий, без необходимости строительства. Они предоставят вам комфорт и защитят от разного рода стихий. Главное проверить, что такие пещеры больше никем не заняты, и мы не о людях сейчас.

Навыки выживания не только полезные для собственного применения, но и могут помочь другим. Например, если нам попадется раненый человек на пешеходном пути или если наш ребенок попадет в опасность, и вам придется оказать первую помощь во время похода. Навыки выживания позволят оставаться в спокойствии и принять правильное решение в дальнейших действиях. Кроме того, мы будем лучше ориентироваться в том оборудовании, которое используем, что столь же важно, как и понимание самих навыков.

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