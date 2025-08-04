Как выжить в жару: советы врача

Как выжить в жару / © Credits

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Врач Юрий Габорец предупреждает, что жара — это серьезное испытание, прежде всего, для сердечно-сосудистой системы. А особенно уязвимы люди с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или диабетом.

Жара — это риск

Жара влияет на сердце

Высокая температура воздуха приводит к обезвоживанию организма. Из-за потери жидкости сгущается кровь, увеличивается давление на сердце и сосуды. Это может спровоцировать:

повышение артериального давления,

учащенное сердцебиение,

судороги,

головная боль,

или даже инфаркт у людей с хроническими проблемами.

Организм перегревается

Когда наружная температура превышает температуру тела, механизм охлаждения нарушается и тело не может потерять тепло. Это приводит к перегреву — тепловому удару. Первые симптомы:

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тошнота,

головокружение,

потеря сознания,

сухость кожи, хотя потливость уменьшается,

повышение температуры тела

Здоровье в жару

Пейте регулярно воду

Не ждите, пока испытаете жажду, ведь это уже сигнал, что организм обезвожен. Оптимально пить по 100–150 мл каждые 30–40 мин.

Важно: избегайте употребления сладких газированных напитков, алкоголя и избыточного кофе, они способствуют еще большей потере жидкости.

Выбирайте правильную одежду

Легкая, светлая, из натуральных тканей (хлопок, лен).

Широкий крой, не прилегающий к телу.

Обязательно — головной убор (панама, шляпа, косынка).

Избегайте солнца в пиковые часы

С 11:00 до 16:00 лучше находиться в тени или в помещении с кондиционером. Не геройствуйте, солнце не прощает легкомыслия. Если все-таки должны быть на улице, ограничьте физическую активность, чаще отдыхайте и пейте воду.

Легкое питание

В жару не стоит переедать. Лучше перейти на:

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салаты,

фрукты и овощи,

холодные супы (холодник, гаспачо),

кисломолочные продукты

Ограничте потребление жирной и жареной пищи, ведь она нагружает организм и способствует перегреванию.

Проветривайте и увлажняйте помещение

Сделайте крестовое проветривание (откройте окна по обе стороны дома).

Влажная уборка поможет снизить температуру и улучшить дыхание.

Если кондиционера нет, накройте окна светлыми тканями, используйте вентилятор и увлажнитель воздуха.

Здоровье — не поле для экспериментов, отмечает врач. Особенно летом, когда соблазн загорать, работать в саду или отправиться на пробежку в жару кажется невинным. Но даже один час перегрева может обернуться госпитализацией. Заботьтесь о сердце, давайте телу охлаждаться, пейте воду и ищите тень.