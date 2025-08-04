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Как выжить в жару: советы врача
Лето — это время отпусков, ярких цветов и свежих фруктов. Но в то же время это и период, когда наш организм испытывает незаурядный стресс. Особенно когда температура воздуха стабильно держится выше +30°C, а асфальт под ногами буквально плавится. В таких условиях наше тело вынуждено работать на грани своих возможностей.
Врач Юрий Габорец предупреждает, что жара — это серьезное испытание, прежде всего, для сердечно-сосудистой системы. А особенно уязвимы люди с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или диабетом.
Жара — это риск
Жара влияет на сердце
Высокая температура воздуха приводит к обезвоживанию организма. Из-за потери жидкости сгущается кровь, увеличивается давление на сердце и сосуды. Это может спровоцировать:
повышение артериального давления,
учащенное сердцебиение,
судороги,
головная боль,
или даже инфаркт у людей с хроническими проблемами.
Организм перегревается
Когда наружная температура превышает температуру тела, механизм охлаждения нарушается и тело не может потерять тепло. Это приводит к перегреву — тепловому удару. Первые симптомы:
тошнота,
головокружение,
потеря сознания,
сухость кожи, хотя потливость уменьшается,
повышение температуры тела
Здоровье в жару
Пейте регулярно воду
Не ждите, пока испытаете жажду, ведь это уже сигнал, что организм обезвожен. Оптимально пить по 100–150 мл каждые 30–40 мин.
Важно: избегайте употребления сладких газированных напитков, алкоголя и избыточного кофе, они способствуют еще большей потере жидкости.
Выбирайте правильную одежду
Легкая, светлая, из натуральных тканей (хлопок, лен).
Широкий крой, не прилегающий к телу.
Обязательно — головной убор (панама, шляпа, косынка).
Избегайте солнца в пиковые часы
С 11:00 до 16:00 лучше находиться в тени или в помещении с кондиционером. Не геройствуйте, солнце не прощает легкомыслия. Если все-таки должны быть на улице, ограничьте физическую активность, чаще отдыхайте и пейте воду.
Легкое питание
В жару не стоит переедать. Лучше перейти на:
салаты,
фрукты и овощи,
холодные супы (холодник, гаспачо),
кисломолочные продукты
Ограничте потребление жирной и жареной пищи, ведь она нагружает организм и способствует перегреванию.
Проветривайте и увлажняйте помещение
Сделайте крестовое проветривание (откройте окна по обе стороны дома).
Влажная уборка поможет снизить температуру и улучшить дыхание.
Если кондиционера нет, накройте окна светлыми тканями, используйте вентилятор и увлажнитель воздуха.
Здоровье — не поле для экспериментов, отмечает врач. Особенно летом, когда соблазн загорать, работать в саду или отправиться на пробежку в жару кажется невинным. Но даже один час перегрева может обернуться госпитализацией. Заботьтесь о сердце, давайте телу охлаждаться, пейте воду и ищите тень.