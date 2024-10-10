Как защитить глаза от загрязненного воздуха

По-видимому, все уже ощутили на себе последствия ухудшения качества воздуха. А осенью добавилась и мощная аллергия на полынь и амброзию, которая стала настоящей бедой для многих украинцев.

Как уберечь глаза от загрязненного воздуха, рассказывает ведущий специалист, врач высшей категории офтальмологического центра "Эксимер" Лариса Перекупко.

Пыльца и споры

Аллергики заранее принимают соответствующие меры. Избегают мест, где растет душистая полынь или агрессивная амброзия, и начинают антигистаминную терапию. Ибо пыльца последнего, ужасно плодовитого растения, продуцируется вплоть до середины ноября.

А тех, кого аллергия застала врасплох, к сожалению, ожидают отеки, зуд век и глаз, покраснение, ощущение песка и слезотечение. И, разумеется, насморк и постоянная раздражительность от такого состояния.

Эксперт отмечает, что к офтальмологам довольно часто обращаются пациенты с просьбой назначить необходимое лечение, чтобы избавиться от этих неприятных симптомов. Ведь желание почесать глаза может привести к конъюнктивитам, когда к общему болезненному состоянию присоединяется еще и бактериальная инфекция.

Что делать? Чтобы терапия была эффективной и человек мог в дальнейшем предотвратить появление аллергических конъюнктивитов, специалист тщательно обследует орган зрения и вместе с врачом-аллергологом дает рекомендации. Лечение должно быть системным и преждевременным. Так, за две, а то и три недели до цветения растения, на которое есть аллергия, нужно подготовить организм, ведь антигистаминные препараты оказывают накопительный эффект. Особо офтальмолог может назначить капли в глаза и гормональный спрей в нос.

В свою очередь врач-аллерголог при первоначальном обращении делает аллергопробы, чтобы узнать, на какой раздражитель реагирует человек.

Однако учитывайте, что осенью аллергия бывает не только на растения, но и на споры плесени, активно размножающейся в сырых помещениях и влажных местах. В этом случае нужно чаще производить генеральную уборку и отделать стены средствами от плесени.

Однако сейчас из-за плохой экологической ситуации пыльца смешивается с дольками и соединениями в воздухе, которые образуются в результате пожаров, горения торфяников и обстрелов. В результате взрывов в атмосфере накапливаются токсичные вещества. Так, жители фронтовых и прифронтовых зон констатируют, что пытаются редко приоткрывать окна, даже для проветривания, потому что на мебели и других поверхностях остаются ржавые следы.

Загрязненный воздух

Диоксид углерода, оксид азота, сера, угарный или бурый газ, сажа, свинец, гептил… Из-за военных действий страдает наша земля, вода, воздух, следовательно, и мы с вами. А мегаполисы вообще живут в состоянии постоянного смога. Так, уровень загрязненности воздуха в Киеве в сентябре значительно превышал норму из-за тумана, образующегося от сочетания теплого воздуха и влажности, вредные вещества практически не рассеиваются и концентрируются в городе.

Такое состояние окружающей среды влечет за собой совершенно разные последствия. Эксперт отмечает, что ее пациенты чаще всего жалуются на жжение, покраснение глаз и век, раздражение и слезотечение. В любом случае это может влиять на состояние зрительного нерва и сетчатки. Кроме того, вдыхание определенных токсичных веществ, газов, пыли оказывает свое негативное действие. И с проблемами обращаются не только к офтальмологам, но и к пульмонологам.

Длительное влияние многих химических агентов приводит к снижению качества слезы. А слезная пленка – это защита нашей роговицы, ее дыхание. Кроме синдрома сухого глаза украинцы испытывают и другие, более тяжелые последствия, например, развитие токсической катаракты. Из-за действия активных солнечных лучей и опасных веществ в воздухе утолщается слизистая, что иногда приводит к новообразованиям, в том числе и на веках.

Как и при аллергии, дискомфорт и зуд провоцирует желание лишний раз потереть глаза. Так, с грязными руками попадают туда нежелательные микроорганизмы. Кроме того, возникают микроповреждения переднего отрезка глаза.

Как вести себя, когда плохое качество воздуха

Людям, пользующимся линзами, в такой период лучше отказаться от них и носить очки. Или решить проблему другим способом:

перейти на ночные линзы, позволяющие обходиться днем без оптики;

произвести эксимерную лазерную коррекцию зрения.

Почему носить мягкие контактные линзы при высокой степени загрязненности небезопасно? Ибо линза, как губка, впитывает в себя все микрочастицы, которые есть в загрязненном воздухе, и постепенно отдает это содержимое глазу, что вызывает раздражение. Следовательно, она становится уже не способом коррекции близорукости, дальнозоркости или астигматизма, а тем механизмом, который запускает воспалительный процесс.

Офтальмологи настаивают на том, чтобы и осенью пользоваться солнцезащитными очками, по октябрь включительно. Если есть сообщения о некачественном воздухе, оставаться дома и максимально ограничивать пребывание на улице.

Если покраснение, зуд, слезотечение, чувство инородного тела, да и вообще любой дискомфорт после умывания или использования капель-слезозаменителей не исчезают, обязательно придите на осмотр к врачу, чтобы правильно диагностировать проблему и назначить необходимое лечение.

Обеспечьте себя индивидуальными средствами защиты, особенно это касается людей, работающих на производствах или длительное время под открытым небом – полицейские, военные, дворники и другие. Имейте тревожный чемоданчик, в котором должны быть:

салфетки для отделки рук;

чистая вода при необходимости промыть глаза;

капли-слезозаменители – с гиалуроновой кислотой или лубрикантами, которые смазывают поверхность глаза;

однодневные линзы тем, кто не хочет отказываться от такого способа коррекции зрения и раствор для них;

солнцезащитные или прозрачные очки, которые в случае ветреной погоды создадут хотя бы искусственный барьер, чтобы предотвратить попадание пыли, грязи, смога в глаза.

И самый главный совет – не проводить диагностику и лечение самостоятельно, ведь сейчас врачи пытаются помочь всем, кто в этом нуждается.

Читайте также: