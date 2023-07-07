Как защитить глаза в полевых условиях: советы военным от офтальмолога

Военные работают в условиях пыли, задымленности, при любом освещении – на ярком солнце, в сумерках, темноте, часто передвигаются на машинах на большой скорости, поэтому зрительная система постоянно нагружена и подвергается опасности

Защита глаз для военных в полевых условиях имеет огромное значение. Этим вопросом нельзя пренебрегать.

Как уберечь глаза на войне и какие очки выбрать, рассказывает врач высшей категории, офтальмохирург сети медцентров "Новий Зір" Михаил Белый.

Прежде всего нужно выяснить, какие внешние факторы несут риски для глаз. И уже учитывая это, говорить о методах защиты.

Опасные факторы

Главное, защитить глаза от внешнего воздействия – ветра, пыли, крошек, посторонних частиц, которые могут попасть в глаза. И здесь действуют такие же правила безопасности, что и для рабочих – токарей, столяров и т.д. Они ведь тоже работают в пыли и обычно получают травмы из-за посторонних предметов.

Естественная защита

У наших глаз достаточно мощный защитный механизм – действует рефлекс, благодаря которому при изменении внешней среды мы автоматически смыкаем веки. Рефлекторная дуга проходит вне коры мозга, поэтому мы закрываем глаза без раздумий и предварительного анализа достаточно быстро. В качестве примера можно привести прогулку в темноте: вы ничего не видите, но вдруг дул ветер – и вы сразу же прикрыли глаза, и только потом почувствовали, что листья зацепили веко. Однако это касается бытовых ситуаций.

Если же произошел взрыв или человек работает болгаркой, то занозы и осколки летят с чрезвычайной скоростью. В результате в глаза могут попасть мелкие предметы. Вот здесь мы должны обеспечить дополнительную защиту – создать преграду между собой и внешним миром.

Тактические очки

Следовательно, военному, как и рабочему, работающему с потенциально опасным орудием или предметом, нужно обязательно носить защитные очки – тактические.

Они имеют различные модификации. В обычных ситуациях пользуются защитными очками, внешне похожими на спортивные. Когда боец передвигается на технике, дует ветер и есть опасность попадания постороннего тела сбоку, надевается очки-маска. Она герметична и напоминает маску для горнолыжников.

Главные вопросы

Почему нужны два вида очков? Дело в том, что маска ограничивает периферическое зрение и препятствует вентиляции воздуха внутри.

Должны ли очки быть цветными? В обычных условиях военные надевают "защиту" с прозрачными линзами. Желтые же очки полезны в сумерках, поскольку глаза более чувствительны именно в этом спектре диапазона. Следует отметить, что любое стекло (независимо от цвета) может содержать ультрафиолетовый фильтр. Здесь важно подобрать степень затемнения: чем активнее солнце, тем больше должна быть плотность светофильтра. Снайперам, водителям, бойцам во время атаки пригодятся поляризованные линзы, ведь они предотвращают ослепление, приглушая блики.

Из чего производят линзы? Обычно современные очки делают из пластика. В отличие от стекла, он более безопасен, так как в случае повреждения не разлетается на куски, которые могут повредить глаз.

Какие критерии выбора? Главные условия:

вам должно быть удобно;

легкие, следовательно, оправа из пластика;

большие линзы, чтобы как можно большую площадь вокруг глаз защитить (пример – спортивные очки);

оправа не должна ограничивать поле зрения, поэтому, чем она тоньше, тем удобнее (вариант – безоправные очки).

Что делать тем, у кого плохое зрение? Придется пользоваться диоптрийными очками. Однако лучше выбирать модель по типу спортивной из современных материалов и большой линзой, чтобы закрыть как можно больший участок глаза. Или поверх диоптрийных очков надевать защитную маску. Самый удобный вариант – сделать лазерную коррекцию зрения и пользоваться в дальнейшем тактическими очками.

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