Кожа головы так же уязвима к солнечному излучению, как и кожа лица. Если вы находитесь на солнце без защиты, она может обгореть и испытать повреждения.
Трихолог Anabel Kingsley рассказала своим подписчикам, как защитить кожу головы летом и необходимо ли вообще это делать.
Защита волос и кожи головы летом важна для предотвращения их повреждения от солнечного излучения, что может привести к пересыханию, потере цвета и ломкости волос, а также к раздражению и обезвоживанию. Здоровье кожи головы гарантирует вам естественный блеск волос, уменьшает риск преждевременного старения и предотвращает возникновение проблем, таких как шелушение или зуд.
Защита кожи головы:
- Накрывайте голову. Используйте шляпы с широкими полями для создания тени для кожи.
- Используйте солнцезащитный спрей. Наносите специальные солнцезащитные средства для кожи головы, которые можно приобрести в форме спреев или кремов.
- Избегайте максимальной солнечной активности. Старайтесь находиться в тени или избегать солнца между 10:00 и 16:00, когда его излучение наиболее интенсивно.
- Наносите натуральные растительные масла. Масла, такие как кокосовое или маслоши, могут помочь увлажнить и защитить кожу головы от солнца.
Защита волос:
- Используйте защитные средства. Наносите кондиционеры или спреи, защищающие волосы от ультрафиолетовых лучей и воды. Есть также особые защитные средства для волос от солнца.
- Мойте волосы после купания. После плавания в море или бассейне обязательно промывайте волосы водой, чтобы удалить соль или хлор, которые могут его повредить.
- Используйте кондиционеры и маски. Увлажняющие маски и кондиционеры помогут восстановить волосы после воздействия солнца и воды.
- Накрывайте голову. Как и для кожи головы, шляпы или кепки могут оградить волосы от чрезмерного воздействия солнца.
Не забывайте потреблять достаточное количество воды. Гидратация помогает сохранять волосы и кожу головы увлажненными изнутри. Ограничьте использование фена, утюжка для волос и других горячих инструментов, которые могут высушить волосы.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам сохранить волосы и кожу головы здоровыми и красивыми в жаркий летний сезон.
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