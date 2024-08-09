Кожа головы так же уязвима к солнечному излучению, как и кожа лица. Если вы находитесь на солнце без защиты, она может обгореть и испытать повреждения.

Трихолог Anabel Kingsley рассказала своим подписчикам, как защитить кожу головы летом и необходимо ли вообще это делать.

Защита волос и кожи головы летом важна для предотвращения их повреждения от солнечного излучения, что может привести к пересыханию, потере цвета и ломкости волос, а также к раздражению и обезвоживанию. Здоровье кожи головы гарантирует вам естественный блеск волос, уменьшает риск преждевременного старения и предотвращает возникновение проблем, таких как шелушение или зуд.

Защита кожи головы:

Накрывайте голову . Используйте шляпы с широкими полями для создания тени для кожи.

. Используйте шляпы с широкими полями для создания тени для кожи. Используйте солнцезащитный спрей . Наносите специальные солнцезащитные средства для кожи головы, которые можно приобрести в форме спреев или кремов.

. Наносите специальные солнцезащитные средства для кожи головы, которые можно приобрести в форме спреев или кремов. Избегайте максимальной солнечной активности . Старайтесь находиться в тени или избегать солнца между 10:00 и 16:00, когда его излучение наиболее интенсивно.

. Старайтесь находиться в тени или избегать солнца между 10:00 и 16:00, когда его излучение наиболее интенсивно. Наносите натуральные растительные масла. Масла, такие как кокосовое или маслоши, могут помочь увлажнить и защитить кожу головы от солнца.

Защита волос:

Используйте защитные средства. Наносите кондиционеры или спреи, защищающие волосы от ультрафиолетовых лучей и воды. Есть также особые защитные средства для волос от солнца.

Наносите кондиционеры или спреи, защищающие волосы от ультрафиолетовых лучей и воды. Есть также особые защитные средства для волос от солнца. Мойте волосы после купания . После плавания в море или бассейне обязательно промывайте волосы водой, чтобы удалить соль или хлор, которые могут его повредить.

. После плавания в море или бассейне обязательно промывайте волосы водой, чтобы удалить соль или хлор, которые могут его повредить. Используйте кондиционеры и маски . Увлажняющие маски и кондиционеры помогут восстановить волосы после воздействия солнца и воды.

. Увлажняющие маски и кондиционеры помогут восстановить волосы после воздействия солнца и воды. Накрывайте голову. Как и для кожи головы, шляпы или кепки могут оградить волосы от чрезмерного воздействия солнца.

Не забывайте потреблять достаточное количество воды. Гидратация помогает сохранять волосы и кожу головы увлажненными изнутри. Ограничьте использование фена, утюжка для волос и других горячих инструментов, которые могут высушить волосы.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам сохранить волосы и кожу головы здоровыми и красивыми в жаркий летний сезон.

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