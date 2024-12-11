Как защитить память: 5 продуктов, которые могут снизить риск деменции

Когда дело доходит до защиты вашего мозга, некоторые продукты могут быть даже более полезными, чем вы ожидаете. Ежедневная еда, такая как миндаль, черная фасоль и виноградный сок — основные продукты, которые, вероятно, уже есть в вашем рационе — могут помочь снизить риск деменции, предоставляя питательные вещества, которые, как известно, поддерживают долгосрочное здоровье мозга.

Сохранить хорошую память и ясность мысли до глубокой старости - это ли не мечта каждого из нас.

Woman`s World составили список лучших продуктов, которые могут помочь предотвратить деменцию и сохранить вашу память острой на долгие годы. Они вкусные и их легко добавить в ваш ежедневный рацион.

Миндаль

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Миндаль богат витамином Е, мощным антиоксидантом, который действует как щит для клеток мозга. Витамин E защищает клетки мозга от окислительного стресса, который связан с потерей памяти, говорит Нил Барнард, доктор медицины. Если миндаль вам не по вкусу, не проблема - грецкие орехи, фундук и семена подсолнечника также содержат защищающий мозг витамин E.

Чтобы получить пользу, стремитесь съедать небольшую горсть миндаля в день, что обеспечивает примерно 5 мг витамина E, говорит доктор Барнард. Это почти треть суточной нормы, рекомендуемой для оптимального здоровья мозга. Попробуйте их в качестве перекуса днем ​​или посыпьте ими утреннюю овсянку.

Листовая зелень

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Шпинат, капуста, салат ромэн - листовая зелень является основным продуктом любого хорошего салата, и она также наполнена питательными веществами, которые поддерживают работу вашего мозга. Листовая зелень — хороший источник двух витаминов группы В — фолиевой кислоты и В6 — и оба они помогают защищать мозг, объясняет доктор Барнард. Они делают это, снижая содержание соединения, называемого гомоцистеином, которое в избытке может нанести вред когнитивной функции.

Чтобы получить пользу, съедайте не менее двух порций листовой зелени в день. Одна чашка сырой или полчашки приготовленной считается порцией. Даже одна порция в день обеспечивает защитную дозу этих питательных веществ, добавляет доктор Барнард.

Черная фасоль

Фасоль очень богата витаминами группы В и дополняет зеленые листовые овощи. Черная фасоль в частности поддерживает память и должна быть частью здорового рациона.

Чтобы получить пользу, достаточно полстакана черной фасоли, который обеспечивает здоровую дозу фолиевой кислоты вместе с клетчаткой для длительной энергии. Попробуйте добавлять ее в супы и салаты или сочетать с сальсой для здорового перекуса.

Виноградный сок

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Виноградный сок и сок черники полны антоцианов, антиоксидантов, которые придают этим фруктам их глубокий фиолетовый и синий цвет. Антоцианы известны своей ролью в поддержании памяти и когнитивного здоровья, уменьшая воспаление и окислительный стресс.

Просто выбирайте сок без добавления сахара, когда это возможно, или перекусывайте целыми виноградинами и черникой, чтобы получить пользу для защиты мозга.

Чтобы получить пользу, выпивайте одну-две чашки виноградного или черничного сока в день для постоянной дозы антоцианов. Или наслаждайтесь половиной чашки винограда в день или 1 чашкой черники.

Соевое молоко

Это не просто молочная альтернатива, соевое молоко — это растительный источник белка с антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и окислительный стресс в мозге. Соевое молоко — это разумная замена, предлагающая преимущества для защиты мозга, которых нет у коровьего молока, объясняет доктор Барнард. Фактически, он отмечает, что умеренное количество соевых продуктов связано со снижением риска некоторых видов рака, особенно рака груди.

Чтобы получить пользу, заменяйте одну порцию коровьего молока соевым молоком каждый день в кофе, смузи или хлопьях. Это простое изменение обеспечивает благоприятный для мозга стимул.

Продукты, которых следует избегать, чтобы предотвратить деменцию

Хотя добавление продуктов, поддерживающих работу мозга, является отличным началом для снижения риска развития деменции, сокращение некоторых других продуктов может обеспечить дополнительную защиту памяти.

Чем больше вы отказываетесь от сыра и мяса, тем лучше для вас, говорит доктор Барнард. Это главные источники насыщенных жиров. И хотя все время от времени балуют себя, исследования показали, что люди, которые ограничивают насыщенные жиры, которые часто встречающиеся в фастфудах, мясе и молочных продуктах, снижают риск болезни Альцгеймера на целых 60 процентов. Это существенно влияет на долгосрочное здоровье мозга, он отмечает.

На что следует обратить внимание

Красное мясо и жирные молочные продукты . Эти продукты содержат много насыщенных жиров, которые могут способствовать образованию бляшек в мозге. Замена красного мяса и молочных продуктов на растительные продукты может помочь снизить содержание насыщенных жиров в вашем рационе, что рекомендуется в средиземноморской диете для снижения риска болезни Альцгеймера.

. Эти продукты содержат много насыщенных жиров, которые могут способствовать образованию бляшек в мозге. Замена красного мяса и молочных продуктов на растительные продукты может помочь снизить содержание насыщенных жиров в вашем рационе, что рекомендуется в средиземноморской диете для снижения риска болезни Альцгеймера. Продукты, богатые железом. Продукты с высоким содержанием железа, такие как печень или добавки железа (принимаемые без медицинской необходимости), могут вызывать накопление вредных свободных радикалов, что может привести к повреждению клеток мозга, говорит доктор Барнард.

Продукты с высоким содержанием железа, такие как печень или добавки железа (принимаемые без медицинской необходимости), могут вызывать накопление вредных свободных радикалов, что может привести к повреждению клеток мозга, говорит доктор Барнард. Воздействие алюминия. Хотя это и не еда, некоторые кухонные принадлежности, антациды и дезодоранты содержат алюминий, что, как показывают исследования, может быть потенциальным нейротоксином, отмечает доктор Барнард. Тем не менее, необходимо провести больше исследований, и пока не обнаружено однозначной связи между алюминием и повышенным риском деменции. Но, если вы хотите ограничить возможное вредное воздействие, по возможности выбирайте продукты без алюминия. Попробуйте кухонную утварь из нержавеющей стали и дезодоранты без алюминия.

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