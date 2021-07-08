Как защитить себя от рака кожи

Каждые 10 лет количество случаев рака кожи удваивается. Длительное пребывание на солнце, активное использование солярия, солнечные ожоги – все это, факторы, способствующие развитию меланомы.

Злокачественные новообразования кожи относятся к самой многочисленной группе онкологических заболеваний. Существует несколько их типов, среди которых наиболее часто диагностируются базальноклеточные карциномы, плоскоклеточные карциномы и общеизвестные меланомы. Независимо от типа на их развитие сильно влияют факторы окружающей среды, особенно воздействие солнечных лучей на кожу. Но при этом рак кожи легко заподозрить самостоятельно. Если вы видите новые родинки, непохожие на обычные, наблюдаете их изменение или появление нетипичных пятен – это сигнал к тому, чтобы как можно скорее обратиться к дерматологу.

Что такое рак кожи? Что такое меланома?

Рак кожи – это в основном три типа онкологического процесса, который различается по течению и характеру заболевания. Наиболее распространенным среди диагностированных онкологических заболеваний кожи является длительно протекающая базальноклеточная карцинома. Второй типа – плоскоклеточный рак кожи, встречается реже, но при этом представляет собой динамично прогрессирующее новообразование. И третий вид рака кожи – меланома, которая имеет неблагоприятный прогноз и часто дает метастазы.

Также читайте Онкология и наследственность у женщин: какие мутации генов должны насторожить

Меланома – злокачественное новообразование кожи, слизистых оболочек или сосудистой оболочки глаза, происходящее из меланоцитов. Встречается не так часто – на долю меланомы приходится от 5% до 7% злокачественных новообразований кожи человека. Основными факторами риска заболевания являются воздействие ультрафиолетового излучения и индивидуальная предрасположенность к раку, в первую очередь – генетическая.

Обратите внимание, что злокачественные образования имеют несколько очень важных особенностей, которые отличают их от доброкачественных поражений кожи:

быстрое увеличение очага поражения говорит о вредоносном характере;

доброкачественные поражения и родинки часто развиваются годами и обычно не достигают больших размеров;

зуд, болезненность, кровотечение из родинки (узелка на коже или пятна) – указывает на активный воспалительный процесс внутри или вокруг поражения, характерного для онкологического заболевания;

неровные очертания – доброкачественное поражение (в том числе родинка) должно быть четко отделено от окружающей области, иметь округлую (пусть и не идеально округлую) форму;

размер – чем больше поражение (родинка, узелок, пятно), тем выше риск его злокачественного характера.

Меланома – одно из самых распространенных злокачественных новообразований кожи. Это самый агрессивный из всех видов рака кожи, между тем удаление меланомы, когда болезнь еще не продвинулась, дает возможность излечиться в 80% случаев. Вот почему так важно быстро и правильно диагностировать рак кожи!

Как защитить себя от меланомы? "Золотые правила" профилактики рака кожи

В связи с тем, что солнечное излучение является наиболее важным фактором в развитии рака кожи, основной целью профилактики является снижение воздействия ультрафиолета.

Обязательно возьмите на заметку "золотые правила" профилактики рака кожи:

Не загорайте в солярии! У молодых людей это самый важный фактор в возникновении меланом.

Избегайте пребывания на открытом солнце с 11.00 до 17.00.

Используется защиту – солнцезащитные крема с оптимальным SPF и защитой от лучей типа А и В; головные уборы (кепки, шляпы с широкими полями); солнцезащитные очки (лучше с уровнем защиты 400UV).

Проверяйте самостоятельно свою кожу раз в месяц – все старые родинки должны быть в неизменном состоянии. При появлении неясных пятен – лучше показаться дерматологу.

Если с родинкой происходит что-то подозрительное или она неоднократно травмировалась, обратитесь к дерматологу/дерматоонкологу.

Посещайте дерматолога или хирурга-онколога не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что с вами все в порядке.

Врачи отмечают, что большинство случаев рака кожи выявляется ранней осенью, у пациентов, которые слишком активно контактировали с солнцем.

Кто подвержен риску развития рака кожи и меланомы?

Непосредственной причиной развития всех видов рака является появление мутаций, которые позволяют клетке бесконтрольно делиться. В случае рака кожи наиболее частой причиной мутации является воздействие УФ-излучения и связанное с ним повреждение ДНК клеток. Дополнительные факторы, способствующие развитию рака кожи, включают витилиго, иммуносупрессивную терапию, кожную пластику (пересадку кожи).

Также читайте Симптомы, с которыми нужно бежать к онкологу

Кроме того, люди, которые профессионально работают с индустриальными маслами и смазками без надлежащей защиты, также имеют повышенный риск развития рака.

Также стоит упомянуть о наследственной причине развития такого заболевания. В ряде случаев именно генетическая предрасположенность ведет к развитию рака кожи и, следовательно, может передаваться по наследству.

Что касается непосредственно меланомы, то здесь факторы риска включают "нордический фенотип" (светлая кожа, светлые или рыжие волосы, голубые глаза). Этот фенотип больше всех склонен к солнечным ожогам и повреждениям кожи УФ-излучением.

Специалисты подчеркивают, что наиболее опасным фактором риска меланомы является длительное или кратковременное, но интенсивное воздействие солнечных лучей, приводящее к ожогам кожи, особенно в молодом возрасте.

Как себя вести, если подозреваете, что родинка переросла в меланому?

Что делать при подозрении на рак кожи? Прежде всего не поддавайтесь стрессу и панике. Диагностика рака часто бывает сложной и требует нескольких шагов. Посетите дерматолога, который осмотрит поражение с помощью дерматоскопа и определит, есть ли какие-либо признаки злокачественного новообразования. Если врач заметит что-то тревожное, обязательно порекомендует гистопатологическое исследование. Этот тест четко покажет, является ли поражение злокачественным или доброкачественным.

Самый важный элемент в профилактике рака кожи – избегать ультрафиолетового излучения и минимизировать время воздействия на кожу прямых солнечных лучей.

Читайте также: Дерматоскопия – диагностика раннего выявления рака кожи: кому нужна, насколько эффективна

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку