Как защитить себя от токсичного дыма после «прилета»: практичные советы

После пожара или «прилета» опасность не заканчивается с последним пламенем. Дым и продукты неполного горения остаются в воздухе и могут нанести серьезный вред легким и здоровью.

Как защитить себя от токсичного дыма после "прилета"

Как защитить себя от токсичного дыма после "прилета" / © Credits

На странице First Aid Instructor рассказали, как действовать, чтобы обезопасить себя и окружающих. Даже если огонь уже потушили, воздух может оставаться насыщенным токсичными частицами:

  • дым от горения красок, пластика, строительных материалов

  • мелкая пыль и сажа

  • химические испарения от бытовых веществ

Дышать таким воздухом опасно, он раздражает дыхательные пути, вызывает кашель, головную боль, тошноту и может ухудшать работу сердца и легких.

Респиратор — ваш лучший друг

Если вы оказались вблизи места пожара:

  • Эффективнее всего — специальный респиратор для строительных работ или покраски. Он отфильтровывает мелкие частицы и химические испарения.

  • Медицинская маска лучше, чем ничего, но она не защищает от мельчайших токсичных частиц.

  • Если респиратора или маски нет, смоченная водой марля или ткань может стать временным барьером от пыли и дыма.

Совет: держите несколько марлевых салфеток в аптечке, ведь они могут спасти, когда под рукой нет специальной защиты.

Правила безопасности вблизи «прилета»

  • Не приближайтесь к очагу пожара без защиты. Даже короткое пребывание в дыму вредно для легких.

  • Не дышите пылью и гарью, прикройте рот и нос, ограничьте контакт с воздухом, который содержит мелкие частицы.

  • Поддерживайте дистанцию от пострадавших домов, пока специалисты не оценят безопасность.

  • Избегайте физической нагрузки возле места пожара, активное дыхание увеличивает количество токсинов, которые попадают в легкие.

Когда обратиться к врачу

Даже после короткого пребывания в дыму могут появиться симптомы:

  • Сильный кашель

  • Одышка

  • Головная боль, головокружение, головокружение

  • Резь в глазах или носу

Не игнорируйте эти сигналы, немедленно обратитесь к медикам.

Ваши легкие — важнейший барьер против токсинов. Даже если кто-то рядом имеет нормальный вид, защита органов дыхания никогда не будет лишней. Держите под рукой респиратор, маску или хотя бы марлевую салфетку, следите за безопасным пребыванием и дайте специалистам работать. В кризисных ситуациях ваше спокойствие и правильные действия — это не только ваша безопасность, но и безопасность тех, кто рядом.

