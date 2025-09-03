Как защититься от болезни Альцгеймера: ученые назвали упражнение, которое поможет укрепить мозг

Ходьба / © Credits

Когда вы думаете о лучших практиках для долгосрочного здоровья мозга, на ум, вероятно, приходят чтение, кроссворды и настольные игры. Но физические упражнения, такие как ходьба, также могут помочь.

А теперь новое исследование показывает, что силовые тренировки также являются благом для мозга. А когда вы сочетаете эти два метода, ваше тело и мозг получают пользу.

Woman`sWorld рассказывает об исследовании, которое указывает на то, что надо делать, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера.

Как ходьба улучшает здоровье мозга

По сути, нашему мозгу нужен кислород для выполнения задач и наши кровеносные сосуды доставляют его. Физические упражнения, даже такие простые, как ходьба, увеличивают кровоток к нашему мозгу, обеспечивая его кислородом и другими необходимыми веществами.

И если особо длинные прогулки, такие как те, что нужны для преодоления 10 тысяч шагов, не совсем соответствуют вашему образу жизни, исследование показало, что выполнение всего 7 тысяч шагов в день связано с 38% снижением риска развития деменции.

Как силовые тренировки улучшают здоровье мозга

Исследование показало, что у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями (то есть у них были проблемы с памятью, речью или вниманием, но они все еще могли жить самостоятельно), которые занимались силовыми тренировками дважды в неделю в течение шести месяцев, наблюдалось меньшее уменьшение гиппокампа и предклинья — участков мозга, связанных с болезнью Альцгеймера.

Почему это важно? Брендон Кроуфорд, функциональный невролог, объясняет, что гиппокамп является «центром памяти» в нашем мозге. Он превращает ежедневный опыт в долговременные воспоминания. При болезни Альцгеймера это один из первых участков мозга, который уменьшается, поэтому потеря памяти часто является первым тревожным сигналом.

Он добавляет, что предклинья — это, по сути, центр ориентации и самовосприятия в мозге. Она помогает понять, где вы находитесь в пространстве, поразмышлять о себе и связать воспоминания со своей идентичностью. Когда этот участок уменьшается, люди могут чувствовать себя потерянными, как физически, так и эмоционально, говорит доктор Кроуфорд.

Вот почему меньшее уменьшение этих участков мозга — это так хорошо. Когда вы сокращаете мышцу против сопротивления, вы не просто наращиваете силу — вы активируете мышечные веретена, которые напрямую стимулируют ваш мозг. Этот входной сигнал заставляет ваши митохондрии, маленькие энергетические станции внутри клеток мозга, производить больше энергии. Наибольшая концентрация митохондрий во всем мозге находится в гиппокампе, префронтальной коре и мозжечке — именно в тех областях, которые наиболее уязвимы к развитию болезни Альцгеймера. Вот почему рекомендуются силовые тренировки как нечто

Советы экспертов по ходьбе для здоровья мозга

Ходьба с сопротивлением может быть мощной, но ее нужно делать с умом, говорит доктор Кроуфорд. Утяжеленный жилет может добавить здоровую нагрузку и активировать мышечные веретена.

Когда речь идет о включении утяжелителей в прогулки, особенно для женщин старше 50 лет, доктор Кроуфорд имеет конкретные рекомендации:

Начните с легкого веса (1-2,5 кг) и постепенно увеличивайте его.

Сначала стремитесь к 2-3 прогулкам с отягощениями + 2 коротких упражнений с сопротивлением (эспандеры, собственный вес или отягощения) 2-3 раза в неделю.

Сосредоточьтесь на осанке. Если дополнительный вес меняет вашу походку, облегчите нагрузку. Защитите суставы, особенно бедра, колени и позвоночник.

Прогулка утром

Конечно, вы получите преимущества ходьбы независимо от того, когда вы ее делаете, но если вы сможете прогуляться до обеда, ваш мозг будет вам благодарен. Доктор Кроуфорд говорит, что воздействие естественного света по утрам помогает сбросить внутренние часы вашего организма, предоставляя вашим клеткам больше энергии и балансируя гормоны, которые восстанавливают мозг.

Стремитесь проводить на улице 15-20 минут до 10 утра, без солнцезащитных очков, если это возможно, говорит доктор Кроуфорд. Если вы совместите силовые тренировки с утренним светом во время ходьбы, вы увидите еще лучшие результаты, чем показало исследование.

Измените свои прогулки

Легко попасть в рутину, идя по одной и той же тропе по своему району, слушая ту же музыку и придерживаясь привычного темпа. Но доктор Кроуфорд советует изменить свои прогулки.

Другими словами, тренировка мозга во время ходьбы делает его здоровее. Начните с простых двойных задач, таких как подсчет шагов и декламирование слов вслух, например, из песни или стихотворения. Это сохранит ваш мозг гибким.

Прогулка с друзьями

Прогулки считаются спокойным временем для восстановления связи с природой и удовлетворения от тишины в одиночестве, поэтому вы можете колебаться, приглашать ли друзей. Но это следует делать, по крайней мере иногда.

Исследования показывают, что время, проведенное с другими, улучшает здоровье мозга, и это критически важно для здорового старения. По словам доктора Кроуфорда, социальное время стимулирует префронтальную кору мозга, участок, связанный с мышлением, и когда вы сочетаете это с активизацией мозга от прогулки, преимуществ становится больше.

Выбирайте хорошо освещенные, ровные пешеходные дорожки, чтобы уменьшить риск падения, особенно в группах, где риск отвлечения выше.

Сосредоточьтесь на своем дыхании

Независимо от вашего темпа, найдите несколько минут, чтобы отрегулировать дыхание. Это не только может повысить вашу энергию и облегчить ходьбу, но и глубокое, ритмичное дыхание во время прогулок обеспечивает оптимальное снабжение кислородом тех участков мозга, где много митохондрий, говорит доктор Кроуфорд. Более того, он отмечает, что плохие режимы дыхания могут фактически ограничивать пользу для мозга от физических упражнений.

Ходьба не только отлично подходит для похудения, долголетия и психического здоровья. С помощью нескольких намеренных изменений она также может дать вашему мозгу необходимый толчок.