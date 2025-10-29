Как зеленый чай влияет на мозг: новые научные исследования о "зеленой средиземноморской диете"

Как зеленый чай влияет на мозг: новые научные о "зеленой средиземноморской диете" / © Credits

Новое исследование, о котором рассказало издание Real Simple, выявило, что люди, которые придерживаются «зеленой средиземноморской диеты», вариации известной Mediterranean Diet, обогащенной зеленым чаем и водорослевым растением, имели более медленные процессы старения мозга.

Что такое «зеленая средиземноморская диета»

Она базируется на тех же принципах, что и классическая средиземноморская диета, а именно, много овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов, оливкового масла и умеренное количество рыбы и птицы. Но «зеленая» версия делает акцент на растительных белках и полифенолах — биоактивных веществах, которые борются с окислительным стрессом и воспалением.

Эта диета оказывает положительное влияние не только на мозг, но и на сердечно-сосудистую систему, риск диабета и микробиом кишечника. Среди главных «зеленых» источников пользы — зеленый чай, грецкие орехи и темно-зеленые листовые овощи.

Как именно зеленый чай защищает мозг

В исследовании участвовали около 300 человек в течение 18 месяцев, которые придерживались одной из трёх диет: обычной здоровой, традиционной средиземноморской или «зелёной средиземноморской». В результате, у тех, кто пил зелёный чай ежедневно, снизился уровень белков, связанных с ускоренным старением мозга.

Причина в антиоксидантных и противовоспалительных свойствах зеленого чая.

Его основные «герои» — полифенолы и L-теанин. Полифенолы зеленого чая уменьшают воспаление, защищают клетки мозга от окислительного стресса и поддерживают память и концентрацию. L-теанин, аминокислота, которая естественно содержится в зеленом чае, повышает уровень дофамина и ГАМК, улучшает настроение, снижает стресс и помогает засыпать.

Эффект «спокойной ясности»

Комбинация L-теанина и мягкой дозы кофеина создает уникальное состояние — спокойной концентрации, без резких энергетических скачков, как после кофе. Это как ясность без дрожи, когда мозг «спокойнее дышит», но быстрее работает. Именно поэтому зеленый чай часто советуют для работы, учебы или медитационных практик.

Антиоксидантная броня против старения

Катехины — еще один тип мощных антиоксидантов зеленого чая — помогают уменьшить уровень воспалительных маркеров в мозге. Это важно, потому что хроническое воспаление — одна из главных причин ухудшения когнитивных функций с возрастом. Регулярное употребление зеленого чая может быть одним из самых простых способов поддержать здоровое старение мозга.

Однако польза зеленого чая не ограничивается только когнитивными эффектами. Его полифенолы способствуют снижению артериального давления, улучшают чувствительность к инсулину и уменьшают окисление «плохого» холестерина. Это означает меньший риск атеросклероза, диабета и сердечных заболеваний.

Зеленый чай — это ежедневная маленькая привычка, которая поддерживает и ум, и тело. Он усиливает энергию, защищает клетки и продлевает жизнь — буквально на молекулярном уровне.

Как правильно пить зеленый чай

2-3 чашки в день — оптимальное количество для ощутимого эффекта.

Не заливайте листья кипятком, температура воды должна быть 80-85°C, чтобы сохранить полифенолы.

Избегайте добавления сахара, лучше подсластить медом или стевией.

Пейте чай в первой половине дня, чтобы кофеин не мешал сну.

Зеленый чай — не панацея, но один из лучших напитков для здоровья мозга и долголетия. Он поддерживает память, уменьшает воспаление, стабилизирует настроение и защищает сердце. Иногда лучшие решения для ума — это самые простые ритуалы, например, чашка горячего зеленого чая и несколько минут тишины.