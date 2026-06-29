Как жара влияет на сердце и заставляет организм работать на пределе возможностей

Как жара заставляет организм работать на пределе возможностей и влияет на сердце / © Credits

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Мы привыкли воспринимать жару как неотъемлемую часть лета, однако для сердечно-сосудистой системы это настоящий стресс-тест. Даже в состоянии покоя у сердца нет «каникул», оно продолжает качать кровь и реагирует на каждое изменение температуры, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

Когда становится жарко, организм запускает сложный механизм охлаждения. И хотя он спасает нас от перегрева, для сердца это означает одно — работу в усиленном режиме.

Жара влияет на сердце

Когда температура окружающей среды повышается, организм пытается отдать избыточное тепло через кожу. Для этого сосуды расширяются, а сердце начинает быстрее перекачивать кровь, чтобы «вывести» тепло ближе к поверхности тела.

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Этот процесс контролируется нервной системой и протекает автоматически: сердце бьётся чаще, кровеносные сосуды расширяются, а кровь циркулирует более активно.

С одной стороны — это защита от перегрева и таких состояний, как тепловое истощение или тепловой удар, с другой — значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Фактически организм запускает внутренний «режим охлаждения», но ценой повышенной работы сердца.

Пульс повышается вместе с температурой

Один из наиболее заметных эффектов жары — учащение сердечного ритма. С повышением внутренней температуры тела частота сердечных сокращений может увеличиваться примерно на 10 ударов в минуту. Это означает, что даже спокойное пребывание на солнце способно поднять пульс до уровня, который организм обычно демонстрирует во время физической нагрузки.

В некоторых случаях пульс в состоянии покоя может превышать 100 ударов в минуту — это состояние называется тахикардией.И если к этому добавляется физическая активность, например, прогулка, спорт или даже работа в огороде, сердце работает ещё интенсивнее и быстро приближается к пиковым нагрузкам.

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Когда падает давление

Параллельно с учащением пульса происходит ещё одно важное изменение — снижение артериального давления. Благодаря расширению сосудов кровь легче циркулирует ближе к поверхности кожи, что способствует отдаче тепла. Однако при этом давление может снижаться ниже привычных показателей.

В некоторых случаях он опускается ниже 90/60 мм рт. ст. — это состояние называется гипотензией. Это может вызвать слабость, головокружение или ощущение неустойчивости, особенно если организм обезвожен или длительное время находится под воздействием высоких температур.

Сигналы, которые нельзя игнорировать

В большинстве случаев кратковременные изменения пульса или давления — это нормальная реакция организма на жару. Но иногда организм начинает подавать сигналы перегрузки. Среди возможных симптомов:

головокружение или обморок

сильная слабость и усталость

головная боль

сердцебиение или ощущение «пропущенных ударов»

мышечные судороги

тошнота или рвота

одышка

Все это может быть признаком перегрева, обезвоживания или теплового истощения. Иногда симптомы часто похожи друг на друга, поэтому важно реагировать на любой дискомфорт.

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Особенно опасны признаки теплового удара: спутанность сознания, нарушение речи, резкое головокружение, потеря сознания или нарушение зрения. В таких случаях требуется немедленная медицинская помощь.

Кто чувствителен к жаре

Не все одинаково реагируют на высокие температуры. Существуют группы людей, для которых жара представляет повышенный риск. К ним относятся люди с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями

нарушениями работы вегетативной нервной системы

заболеваниями почек

рассеянным склерозом

ортостатической гипотензией

избыточным весом

респираторными заболеваниями (астма)

Кроме того, повышенная чувствительность к жаре может наблюдаться у тех, кто принимает определенные препараты, в частности лекарства для снижения давления или диуретики, которые влияют на объем жидкости в организме.

Поддержка сердца в жару

Лучшая стратегия — не перегружать организм в самые жаркие часы и помогать ему охлаждаться естественным путем. Специалисты советуют:

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делать перерывы в тени или в прохладных помещениях

пить достаточно воды

носить легкую, свободную одежду, которая позволяет коже «дышать»

избегать пребывания на улице в час пиковой жары

Однако даже при соблюдении этих правил самое главное — это внимательное отношение к своему самочувствию. Если появляется ощущение сильного сердцебиения, слабости или перегрева, нужно немедленно уменьшить нагрузку и дать организму остыть.

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