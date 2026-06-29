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ТСН в социальных сетях

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Как жара влияет на сердце и заставляет организм работать на пределе возможностей

Жара кажется лишь неудобством, пока организм не начинает серьезно на нее реагировать. Когда температура повышается, сердце буквально переходит в режим повышенной готовности: пульс учащается, сосуды расширяются, а давление может падать

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Как жара заставляет организм работать на пределе возможностей и влияет на сердце

Как жара заставляет организм работать на пределе возможностей и влияет на сердце / © Credits

Мы привыкли воспринимать жару как неотъемлемую часть лета, однако для сердечно-сосудистой системы это настоящий стресс-тест. Даже в состоянии покоя у сердца нет «каникул», оно продолжает качать кровь и реагирует на каждое изменение температуры, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

Когда становится жарко, организм запускает сложный механизм охлаждения. И хотя он спасает нас от перегрева, для сердца это означает одно — работу в усиленном режиме.

Жара влияет на сердце

Когда температура окружающей среды повышается, организм пытается отдать избыточное тепло через кожу. Для этого сосуды расширяются, а сердце начинает быстрее перекачивать кровь, чтобы «вывести» тепло ближе к поверхности тела.

Этот процесс контролируется нервной системой и протекает автоматически: сердце бьётся чаще, кровеносные сосуды расширяются, а кровь циркулирует более активно.

С одной стороны — это защита от перегрева и таких состояний, как тепловое истощение или тепловой удар, с другой — значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Фактически организм запускает внутренний «режим охлаждения», но ценой повышенной работы сердца.

Пульс повышается вместе с температурой

Один из наиболее заметных эффектов жары — учащение сердечного ритма. С повышением внутренней температуры тела частота сердечных сокращений может увеличиваться примерно на 10 ударов в минуту. Это означает, что даже спокойное пребывание на солнце способно поднять пульс до уровня, который организм обычно демонстрирует во время физической нагрузки.

В некоторых случаях пульс в состоянии покоя может превышать 100 ударов в минуту — это состояние называется тахикардией.И если к этому добавляется физическая активность, например, прогулка, спорт или даже работа в огороде, сердце работает ещё интенсивнее и быстро приближается к пиковым нагрузкам.

Когда падает давление

Параллельно с учащением пульса происходит ещё одно важное изменение — снижение артериального давления. Благодаря расширению сосудов кровь легче циркулирует ближе к поверхности кожи, что способствует отдаче тепла. Однако при этом давление может снижаться ниже привычных показателей.

В некоторых случаях он опускается ниже 90/60 мм рт. ст. — это состояние называется гипотензией. Это может вызвать слабость, головокружение или ощущение неустойчивости, особенно если организм обезвожен или длительное время находится под воздействием высоких температур.

Сигналы, которые нельзя игнорировать

В большинстве случаев кратковременные изменения пульса или давления — это нормальная реакция организма на жару. Но иногда организм начинает подавать сигналы перегрузки. Среди возможных симптомов:

  • головокружение или обморок

  • сильная слабость и усталость

  • головная боль

  • сердцебиение или ощущение «пропущенных ударов»

  • мышечные судороги

  • тошнота или рвота

  • одышка

Все это может быть признаком перегрева, обезвоживания или теплового истощения. Иногда симптомы часто похожи друг на друга, поэтому важно реагировать на любой дискомфорт.

Особенно опасны признаки теплового удара: спутанность сознания, нарушение речи, резкое головокружение, потеря сознания или нарушение зрения. В таких случаях требуется немедленная медицинская помощь.

Кто чувствителен к жаре

Не все одинаково реагируют на высокие температуры. Существуют группы людей, для которых жара представляет повышенный риск. К ним относятся люди с:

  • сердечно-сосудистыми заболеваниями

  • нарушениями работы вегетативной нервной системы

  • заболеваниями почек

  • рассеянным склерозом

  • ортостатической гипотензией

  • избыточным весом

  • респираторными заболеваниями (астма)

Кроме того, повышенная чувствительность к жаре может наблюдаться у тех, кто принимает определенные препараты, в частности лекарства для снижения давления или диуретики, которые влияют на объем жидкости в организме.

Поддержка сердца в жару

Лучшая стратегия — не перегружать организм в самые жаркие часы и помогать ему охлаждаться естественным путем. Специалисты советуют:

  • делать перерывы в тени или в прохладных помещениях

  • пить достаточно воды

  • носить легкую, свободную одежду, которая позволяет коже «дышать»

  • избегать пребывания на улице в час пиковой жары

Однако даже при соблюдении этих правил самое главное — это внимательное отношение к своему самочувствию. Если появляется ощущение сильного сердцебиения, слабости или перегрева, нужно немедленно уменьшить нагрузку и дать организму остыть.

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