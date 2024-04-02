Как жить после удаления желчного пузыря: врач назвал три главных правила и развенчал мифы

Узнайте, какие продукты есть и когда жить полноценно без желчного пузыря и при этом не иметь проблем с организмом.

Что нужно делать, начиная с 5 дня после проведения операции по удалению желчного, чтобы предупредить спаечную болезнь и нормализовать работу организма, рассказывает врач с комплексным подходом Василий Чайка.

Миф: желчный пузырь выполняет важную функцию

На самом деле, желчный пузырь – это просто резервуар, куда стекает желчь, которую производит печень. И она будет продолжать ее производить после удаления желчного пузыря.

Если желчного пузыря нет, организм начнет приспосабливаться к этому и начнет использовать в качестве резервуара для желчи желчные протоки. Но понятно, что желчные протоки не могут растягиваться так, как желчный пузырь. Поэтому как только давление желчи в проливах будет повышаться, будет происходить ее сброс в 12-перстную кишку. Это, в свою очередь, будет стимулировать перестальтику и может привести к появлению поносов.

Миф: после удаления желчного пузыря нужно сидеть на жесткой диете.

Очень часто люди после удаления желчного пузыря садятся на жесткую диету и полностью исключают из рациона жирные, соленые и острые продукты. Это приводит к еще большему застою желчи в желчегонных протоках, сбросу желчи в 12-перстную кишку и постоянным поносам.

Что мешает нормализовать пищеварение

После удаления желчного пузыря на месте клапана, регулирующего отток желчи, может быть отек или временный парез кишечника. Поэтому может увеличиться газообразование, замедлиться процесс пищеварения и сложиться условия, чтобы этот клапан не функционировал как нужно.

Поэтому отладка работы клапана оттока желчи очень важна. Василий Чайка рассказал, что нужно для этого сделать.

Висцеральная терапия

Начиная с 7 дня после операции, врач советует применять висцеральную терапию. На видео врач показывает, как провести висцеральный массаж, который поможет уменьшить газообразование и улучшить работу клапана, регулирующего отток желчи. Массаж нужно проводить ежедневно.

Пережевывание пищи

Следующий этап – настройка режима питания. После удаления желчного пузыря желчь не будет такой концентрированной, как раньше. Поэтому ферменты поджелудочной железы будут активироваться в меньшем количестве, и это может провоцировать поносы. Поэтому очень важно хорошо пережевывать пищу. Каждый кусочек нужно пережевывать 15-20, а то и 30 раз. Если есть медленно и хорошо пережевывать, пищевой комок будет хорошо смачиваться слюной, лучше замачиваться соляной кислотой в желудке, эта влажная хорошо измельченная масса будет лучше проходить по пищеводу и поджелудочной ферментам будет легче с этим всем справиться.

Режим питания

Также вам нужно будет изменить режим питания. Есть теперь вам нужно будет не три раза в день, а примерно 4-6. У вас должно быть три основных приема пищи и два-три небольших перекуса.

Вы можете есть все, что ели до того, не делать исключения для соленого, острого, горького и жирного. Имеет значение только объем и частота еды. Если вы не будете есть острую, горькую или кислую пищу, это приведет к тому, что желчь не будет выделяться и это снова приведет к тому, что желчь не будет выделяться и возникнет ее застой. А это может привести к возникновению камней и в желчных протоках тоже.

Исключить нужно только продукты, вызывающие у вас вздутие живота. Ибо, если продукт вызывает у вас вздутие живота, значит он вам не подходит.

Также врач посоветовал употреблять фитопрепараты, стимулирующие отток желчи.

Но перед тем, как применять какой-либо план лечения или менять систему питания вам обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

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