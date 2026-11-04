Как жить с "туманом в голове": советы врачей для женщин старше 50 лет

Туман в голове / © Credits

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Многие считают, что после менопаузы «туман в голове» исчезает, однако опыт многих женщин свидетельствует об обратном.

Эту тему исследовал журнал Woman&Home.

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«Туман в голове» может ощущаться как затуманенность сознания или как работа компьютера с очень медленным подключением к Интернету. Часто это сопровождается временной неспособностью вспомнить названия мест или имена людей, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Это один из самых распространенных симптомов менопаузы.

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Что вызывает «туман в голове»

У беременных женщин или тех, кто недавно родил (и сталкивается с «материнской забывчивостью»), а также у женщин во время или после менопаузы причиной часто является эстроген. Именно поэтому женщины сталкиваются с «туманом в голове» чаще, чем мужчины.

Эстроген помогает регулировать и поддерживать рабочую память — своеобразное «ментальное рабочее пространство», которое мы используем для удержания информации и выполнения нескольких задач одновременно. Он также поддерживает уровень дофамина — химического вещества в мозге, отвечающего за концентрацию внимания, мотивацию и ясность ума, — объясняет доктор Наташа Дэвидсон, клинический директор сети клиник женского здоровья.

В период перименопаузы уровень эстрогена снижается неравномерно. Он постоянно колеблется, иногда — довольно резко. Такие перепады могут нарушить работу систем, отвечающих за ясность мышления, поэтому «туман в голове» (brain fog) часто становится одним из первых признаков гормональных изменений.

Проблемы со сном и бессонница в период менопаузы, вызванные ночными приливами и подавленным настроением, могут ещё больше усугубить ситуацию.

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Среди других возможных причин — дефицит питательных веществ, плохой сон и нейровоспаление (процесс, характерный для неврологических, нейродегенеративных или аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, синдром хронической усталости, деменция, а также старение мозга, сопровождающееся хроническим воспалением — так называемый «инфламаджинг»). Если вы чувствуете «туман в голове», обязательно обратитесь к врачу.

Как ощущается «туман в голове» во время менопаузы

Когнитивные трудности, связанные с «туманом в голове», могут стать настоящим шоком. Иногда может стать сложнее подбирать слова, и вы поймёте, что больше не можете полагаться на собственную память — например, чтобы запомнить события из календаря. Это может существенно повлиять на уверенность в себе на работе и на самооценку в целом.

Если вы сталкивались с «туманом в голове», то понимаете разочарование, а также страх, что у вас развивается более серьёзное заболевание, которое обычно сопровождает эти симптомы. Вы можете начать беспокоиться, не развивается ли у вас деменция на ранней стадии.

Это не только вызывает чувство стыда, но и мешает полноценно жить.

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Жизнь с «туманом в голове»

У наступления менопаузы есть и обратная сторона, о которой говорят не слишком часто: некоторые симптомы, с которыми женщины сталкиваются в период перименопаузы, продолжают доставлять неудобства и в дальнейшем. Многие из нас ошибочно полагают, что как только этот этап останется позади — то есть наступит постменопауза, — все симптомы исчезнут. Однако это не всегда так.

У некоторых женщин «туман в голове» сохраняется и после наступления менопаузы, поскольку это часть более общей картины гормонального спада. Уровень эстрогена остается низким даже после прекращения менструаций, поэтому мозг продолжает функционировать без той поддержки, которую ранее обеспечивал этот гормон.

Как избавиться от «тумана в голове»

По словам доктора Дэвидсон, наиболее эффективный подход — это не пытаться лечить сам «туман в голове» как отдельную проблему, а устранять его первопричины. Вот что она рекомендует:

Уделяйте внимание сну

Забота о качественном сне и борьба с факторами, нарушающими его (например, ночной потливостью), могут существенно уменьшить проявления «тумана в голове» как во время менопаузы, так и после ее наступления. Соблюдайте режим, поддерживайте прохладу в спальне, ограничьте время, проводимое перед экранами, а также избегайте вечером стимуляторов, таких как кофеин и алкоголь.

Уменьшите перегрузку

По возможности сократите умственную нагрузку. Делегируйте задачи и выделяйте время на полноценный отдых. Составляйте списки, пользуйтесь календарями и напоминаниями, а также сосредоточивайтесь на выполнении одной задачи за раз, вместо того чтобы пытаться делать всё одновременно.

То же самое касается тревожности. Хотя ничто не заменит профессиональной помощи (например, психотерапии или, в отдельных случаях, медикаментозного лечения), временно облегчить состояние могут методы релаксации — йога или дыхательные упражнения. Также полезными могут быть прогулки и другие виды регулярной физической активности (умеренной интенсивности, выполняемые не непосредственно перед сном).

Устраните дефицит питательных веществ

Сбалансированное и разнообразное питание способствует здоровью мозга. Дефицит железа, витамина B12 или витамина D может негативно влиять на концентрацию внимания и уровень энергии. Поэтому стоит обсудить с семейным врачом другие возможные причины «тумана в голове», помимо менопаузы.

Если вы подозреваете у себя дефицит определенных веществ, обратитесь к врачу для проведения анализа крови, вместо того чтобы самостоятельно назначать себе биологически активные добавки.

Рассмотрите возможность заместительной гормональной терапии

«Туман в голове» — один из симптомов снижения уровня эстрогена, поэтому заместительная гормональная терапия (ЗГТ) может помочь. Однако она подходит не всем и не способна устранить абсолютно все симптомы.

Обратитесь к специалисту

Если «туман в голове» мешает вашей повседневной жизни, не стоит с этим мириться. Обратитесь к своему семейному врачу или специалисту по вопросам менопаузы — существуют эффективные способы помощи.

Как уже отмечалось, «туман в голове» может быть вызван не только менопаузой, поэтому важно обсудить это с врачом, чтобы выяснить истинную причину.

Эта статья носит исключительно ознакомительный характер и не содержит рекомендаций относительно конкретных действий, которые подошли бы именно вам. Всегда консультируйтесь с лицензированным медицинским работником, прежде чем принимать решения, касающиеся вашего здоровья и самочувствия.

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