Какао против сидячего образа жизни: напиток, который спасает офисных работников
Кто бы мог подумать, что чашка какао способна сделать нечто большее, чем просто согреть после работы.
Новое исследование британских ученых из Университета Бирмингема, которое обнародовало издание The Physiological Societ утверждает, что флаванолы, содержащиеся в какао, могут нейтрализовать вредное воздействие длительного сидения на сосуды. То есть, какао потенциально может стать «оружием» против последствий офисной жизни.
Сидение — это новое курение
Мы проводим в сидячем положении все больше времени — на работе, в транспорте, перед телевизором или ноутбуком. И наука давно бьет тревогу. Исследования показывают:
каждые 2 часа перед телевизором повышают риск ожирения на 23%,
а вероятность диабета — на 14%.
И это не все. Ученые также доказали, что каждый час сидения увеличивает риск развития саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы — на 33%. Не забывайте также о боли в спине, шее и плечах, знакомой каждому, кто проводит день за компьютером.
Какао — спаситель сосудов
Одна из главных причин, почему сидение так вредно, оно ухудшает работу сосудистой системы. Когда кровь циркулирует хуже, возрастает риск сердечных приступов, инсультов и проблем с давлением.
Ученые решили проверить, может ли какао с высоким содержанием флаванолов этому помочь. Флаванолы — это природные соединения, которые, как уже известно, обладают мощным антиоксидантным действием и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.
Как проходил эксперимент
В исследовании приняли участие 40 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Все они были поделены на две группы: «физически активных» и «менее тренированных». Затем каждую группу снова разделили пополам:
одни пили какао, богатое флаванолами,
другие — обычное какао с низким содержанием флаванолов.
После этого участники просто сидели два часа.
Результаты
Исследователи измерили состояние сосудов с помощью показателя Flow-Mediated Dilation (FMD) — метода, который определяет, насколько хорошо расширяются артерии. И вот что выяснилось:
у тех, кто пил какао с высоким содержанием флаванолов, не наблюдалось никакого ухудшения сосудистой функции после двух часов сидения;
зато у тех, кто пил обычное какао, сосуды сужались, повышалось давление и снижался уровень кислорода в мышцах.
Эксперимент показал, что даже высокий уровень физической подготовки не защищает от временного ухудшения работы сосудов, если не употреблять достаточно флаваноли.
Где еще найти флаванолы
Если вы не фанат какао — не беда. По словам исследователей, эти полезные соединения содержатся и в других продуктах:
яблоки, сливы, ягоды, орехи
зеленый и черный чай
красное вино
капуста кейл, помидоры, персики
Поэтому ваш кофе-брейк или перекус могут стать не только приятными, но и полезными для сосудов.
Максимум пользы
Ученые советуют не полагаться только на какао. Идеальный вариант — сочетать продукты, богатые флаванолами, с короткими перерывами на движение. Даже 2-3 мин прогулки или растяжки каждый час улучшают циркуляцию крови. А чашка горячего какао — отличный бонус, который поможет компенсировать неизбежные часы за компьютером.
Это исследование — напоминание, что даже самые простые привычки могут работать на наше здоровье. Какао, чашка зеленого чая или горстка ягод — не панацея, но отличный способ поддержать сердце и сосуды, когда мы не можем избежать сидячего образа жизни.