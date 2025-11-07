Какао против сидячего образа жизни: напиток, который спасает офисных работников / © Credits

Новое исследование британских ученых из Университета Бирмингема, которое обнародовало издание The Physiological Societ утверждает, что флаванолы, содержащиеся в какао, могут нейтрализовать вредное воздействие длительного сидения на сосуды. То есть, какао потенциально может стать «оружием» против последствий офисной жизни.

Сидение — это новое курение

Мы проводим в сидячем положении все больше времени — на работе, в транспорте, перед телевизором или ноутбуком. И наука давно бьет тревогу. Исследования показывают:

каждые 2 часа перед телевизором повышают риск ожирения на 23%,

а вероятность диабета — на 14%.

И это не все. Ученые также доказали, что каждый час сидения увеличивает риск развития саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы — на 33%. Не забывайте также о боли в спине, шее и плечах, знакомой каждому, кто проводит день за компьютером.

Какао — спаситель сосудов

Одна из главных причин, почему сидение так вредно, оно ухудшает работу сосудистой системы. Когда кровь циркулирует хуже, возрастает риск сердечных приступов, инсультов и проблем с давлением.

Ученые решили проверить, может ли какао с высоким содержанием флаванолов этому помочь. Флаванолы — это природные соединения, которые, как уже известно, обладают мощным антиоксидантным действием и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 40 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Все они были поделены на две группы: «физически активных» и «менее тренированных». Затем каждую группу снова разделили пополам:

одни пили какао, богатое флаванолами,

другие — обычное какао с низким содержанием флаванолов.

После этого участники просто сидели два часа.

Результаты

Исследователи измерили состояние сосудов с помощью показателя Flow-Mediated Dilation (FMD) — метода, который определяет, насколько хорошо расширяются артерии. И вот что выяснилось:

у тех, кто пил какао с высоким содержанием флаванолов, не наблюдалось никакого ухудшения сосудистой функции после двух часов сидения;

зато у тех, кто пил обычное какао, сосуды сужались, повышалось давление и снижался уровень кислорода в мышцах.

Эксперимент показал, что даже высокий уровень физической подготовки не защищает от временного ухудшения работы сосудов, если не употреблять достаточно флаваноли.

Где еще найти флаванолы

Если вы не фанат какао — не беда. По словам исследователей, эти полезные соединения содержатся и в других продуктах:

яблоки, сливы, ягоды, орехи

зеленый и черный чай

красное вино

капуста кейл, помидоры, персики

Поэтому ваш кофе-брейк или перекус могут стать не только приятными, но и полезными для сосудов.

Максимум пользы

Ученые советуют не полагаться только на какао. Идеальный вариант — сочетать продукты, богатые флаванолами, с короткими перерывами на движение. Даже 2-3 мин прогулки или растяжки каждый час улучшают циркуляцию крови. А чашка горячего какао — отличный бонус, который поможет компенсировать неизбежные часы за компьютером.

Это исследование — напоминание, что даже самые простые привычки могут работать на наше здоровье. Какао, чашка зеленого чая или горстка ягод — не панацея, но отличный способ поддержать сердце и сосуды, когда мы не можем избежать сидячего образа жизни.