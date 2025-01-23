Какая разница между хроническим и острым стрессом

Острый стресс – это естественная реакция организма на кратковременное напряжение. Но если стресс становится хроническим, это требует внимания и лечения, ведь последствия могут оказать серьезное влияние на ваше физическое и психическое здоровье.
Издание Healthline рассказало о ключевой разнице между хроническим и острым стрессом. Острый стресс является неотъемлемой частью жизни, но, когда он превращается в хронический, последствия могут быть серьезными для психического и физического здоровья.
Острый стресс: кратковременный, но интенсивный
Острый стресс возникает как реакция на конкретную ситуацию или событие. Например, вы испытываете острый стресс, когда опаздываете на важную встречу. Симптомы такого стресса включают в себя тревогу, трудности сосредоточения и физические проявления, такие как учащенное сердцебиение.
Этот тип стресса обычно временный и исчезает, когда ситуация разрешается. Однако если острые эпизоды встречаются слишком часто, это может стать причиной более серьезных проблем со здоровьем.
Хронический стресс: продолжительные последствия
Хронический стресс развивается, когда стрессовые ситуации повторяются или продолжаются долгое время. К примеру, сложные отношения, финансовые трудности или напряженная работа могут стать постоянными источниками напряжения. Организм остается в состоянии "повышенной готовности", что истощает его ресурсы.
Хронический стресс оказывает значительное влияние на здоровье и может приводить к серьезным заболеваниям, таким как гипертония, проблемы с желудочно-кишечным трактом или даже сердечно-сосудистые болезни.
Симптомы острого и хронического стресса
Несмотря на то, что симптомы обоих типов стресса могут совпадать, хронический стресс длится дольше и значительно труднее контролировать его.
Симптомы острого стресса:
- агрессия;
- бессонница;
- беспокойство;
- перепады настроения;
- трудности с концентрацией;
- раздражительность;
- кошмары.
Симптомы хронического стресса:
- тревожные расстройства;
- раздражительность или гнев;
- депрессия;
- изоляция;
- ломота и боль в теле;
- усталость.
Со временем хронический стресс может привести к осложнениям, среди которых:
- увеличение или потеря веса;
- гипертония;
- высокий уровень холестерина;
- акне и другие кожные проблемы;
- низкое половое влечение;
- язвы желудка;
- проблемы с пищеварением;
- диабет II типа.
Причины острого и хронического стресса
Острый стресс возникает из-за внезапных или временных ситуаций, например:
- автомобильные аварии;
- дедлайны;
- неожиданные издержки;
- погода или пробки.
Хронический стресс, напротив, связан с длительными факторами, такими как:
- напряженная работа;
- финансовые затруднения;
- сложные отношения;
- уход за хронически больными.
Как справиться со стрессом
Лечение острого стресса обычно проще и может включать в себя изменения образа жизни:
- Физическая активность. Регулярные упражнения помогают организму снижать уровень стресса.
- Сокращение потребления кофеина. Это может снизить тревожность и повысить качество сна.
- Время отдыха. Йога, медитация или теплая ванна способствуют расслаблению.
- Снижение потребления сахара. Здоровая диета поддерживает организм в стрессовых ситуациях.
- Отключение от устройств. Ограничение времени в социальных сетях может значительно снизить уровень напряжения.
Лечение хронического стресса значительно сложнее и часто требует профессиональной помощи:
- Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Помогает изменить отрицательные модели мышления.
- Методы осознанности. Учат управлять реакцией на стресс.
- Медикаментозное исцеление. Лекарство против тревожности или депрессии может снизить симптомы.
- Лечение симптомов. Врач может назначить лекарство для борьбы с бессонницей или проблемами пищеварения.
Беспокойтесь о себе, находите время для отдыха и обращайтесь за помощью, если вам трудно справиться самостоятельно.
Мы также писали о том, как стресс влияет на продолжительность жизни.
Читайте также: