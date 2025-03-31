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ТСН в социальных сетях

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Какая связь между головными болями во время мигрени и чувствительностью к свету

Мигрень и чувствительность к свету или фотофобия обычно возникают вместе. Врачи часто описывают фотофобию как один из самых распространенных симптомов мигрени.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Какая связь между головными болями во время мигрени и чувствительностью к свету

Какая связь между головными болями во время мигрени и чувствительностью к свету / © Credits

Однако эти состояния могут существовать независимо друг от друга. У человека может быть мигрень без фотофобии, а фотофобия может наблюдаться даже у тех, кто не страдает мигреней, об этом рассказало издание Medical News Today.

Как связаны мигрень и фотофобия

Многие люди, страдающие мигренью, иногда испытывают повышенную чувствительность к свету. Это настолько распространенное явление, что фоточувствительность даже используется как один из критериев диагностики мигрени.

Однако фотофобия характерна не только людям с мигренью. Другие возможные причины светочувствительности включают в себя:

  • сухость и раздражение глаз;

  • кластерные головные боли;

  • блефароспазм (ненормальное и самопроизвольное мигание или спазм век);

  • черепно-мозговые травмы;

  • расстройства центральной нервной системы;

  • головные боли напряжения;

  • офтальмологические и неврологические заболевания (например, глаукома, менингит, конъюнктивит, повреждение роговицы).

Люди с фотофобией особенно чувствительны к яркому свету, изменениям освещения или мерцанию света. Они могут также замечать, что их мигрени обостряются в зависимости от условий освещения.

Является ли фотофобия симптомом мигрени или ее причиной

Фотофобия является одним из основных симптомов мигрени. При этом свет может не только усиливать головные боли, но и быть его триггером. Именно поэтому во время приступа мигрени люди часто находят облегчение в затемненных комнатах.

Светочувствительность может появиться на любом этапе мигрени:

  • до начала приступа;

  • во время нападения;

  • после его завершения;

  • между приступами мигрени.

Фотофобия может быть спровоцирована различными визуальными раздражителями:

  • мерцающими или яркими огнями;

  • повторяющимися узорами;

  • бликами;

  • светом компьютерного экрана;

  • люминесцентным освещением, содержащим невидимые пульсации.

Как долго длится фотофобия

Продолжительность фоточувствительности индивидуальна. Для некоторых людей она исчезает вместе с головной болью. Другие могут ощущать ее даже в периоды без приступов мигрени. В таком случае профилактические мероприятия, такие как ношение солнцезащитных очков, могут помочь снизить симптомы.

Лечение и профилактика

Фотофобию, связанную с мигренью, можно облегчить с помощью соответствующего лечения. План терапии подбирается индивидуально и включает в себя медикаментозное лечение и изменения в образе жизни.

Изменения образа жизни

Поведенческие изменения могут значительно снизить частоту мигреней. Для этого можно:

управлять окружающей средой (например, контролировать уровень освещения);

  • избегать триггеров (стресса, некоторых продуктов, запахов и т.п.);

  • следить за режимом сна;

  • корректировать питание, избегать продуктов, которые могут спровоцировать мигрень (красное вино, шоколад, творог);

  • обеспечить достаточное потребление воды.

Можно ли предотвратить фотофобию

Некоторые меры могут помочь уменьшить или предотвратить чувствительность к свету.

  • затемнение света в помещении;

  • ношение очков с линзами, блокирующими синий свет;

  • носить солнцезащитные очки на улице.

Однако, обратите внимание, что слишком продолжительное пребывание во тьме может повысить чувствительность к свету. Поэтому следует постепенно адаптироваться к более яркому освещению.

Дополнительные признаки мигрени

Мигрень можно распознать по следующим симптомам:

  • головная боль средней или высокой интенсивности, которая может сопровождаться пульсацией;

  • продолжительность боли от 4 часов до нескольких дней;

  • ухудшение состояния при физической нагрузке;

  • тошнота или рвота;

  • повышенная чувствительность к шуму или запахам;

  • боли в мышцах;

  • усталость;

  • смены настроения.

Когда обращаться к врачу

Если фотофобия или мигрень оказывают значительное влияние на качество жизни, следует обратиться к врачу. Специалист поможет установить точный диагноз и подобрать эффективный план лечения.

Мигрень и фотофобия имеют тесную связь. Фотофобия является распространенным симптомом мигрени, а также может являться ее триггером. Хотя приступы могут проходить после лечения, некоторые люди чувствуют светочувствительность даже в периоды между мигренями.

Лечение мигрени и коррекция образа жизни могут помочь снизить фотофобию. Ношение специальных линз, использование солнцезащитных очков и адаптация освещения могут стать эффективными способами борьбы с этим состоянием.

Дата публикации
Количество просмотров
131
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