Какая связь между головными болями во время мигрени и чувствительностью к свету / © Credits

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Однако эти состояния могут существовать независимо друг от друга. У человека может быть мигрень без фотофобии, а фотофобия может наблюдаться даже у тех, кто не страдает мигреней, об этом рассказало издание Medical News Today.

Как связаны мигрень и фотофобия

Многие люди, страдающие мигренью, иногда испытывают повышенную чувствительность к свету. Это настолько распространенное явление, что фоточувствительность даже используется как один из критериев диагностики мигрени.

Однако фотофобия характерна не только людям с мигренью. Другие возможные причины светочувствительности включают в себя:

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сухость и раздражение глаз;

кластерные головные боли;

блефароспазм (ненормальное и самопроизвольное мигание или спазм век);

черепно-мозговые травмы;

расстройства центральной нервной системы;

головные боли напряжения;

офтальмологические и неврологические заболевания (например, глаукома, менингит, конъюнктивит, повреждение роговицы).

Люди с фотофобией особенно чувствительны к яркому свету, изменениям освещения или мерцанию света. Они могут также замечать, что их мигрени обостряются в зависимости от условий освещения.

Является ли фотофобия симптомом мигрени или ее причиной

Фотофобия является одним из основных симптомов мигрени. При этом свет может не только усиливать головные боли, но и быть его триггером. Именно поэтому во время приступа мигрени люди часто находят облегчение в затемненных комнатах.

Светочувствительность может появиться на любом этапе мигрени:

до начала приступа;

во время нападения;

после его завершения;

между приступами мигрени.

Фотофобия может быть спровоцирована различными визуальными раздражителями:

мерцающими или яркими огнями;

повторяющимися узорами;

бликами;

светом компьютерного экрана;

люминесцентным освещением, содержащим невидимые пульсации.

Как долго длится фотофобия

Продолжительность фоточувствительности индивидуальна. Для некоторых людей она исчезает вместе с головной болью. Другие могут ощущать ее даже в периоды без приступов мигрени. В таком случае профилактические мероприятия, такие как ношение солнцезащитных очков, могут помочь снизить симптомы.

Лечение и профилактика

Фотофобию, связанную с мигренью, можно облегчить с помощью соответствующего лечения. План терапии подбирается индивидуально и включает в себя медикаментозное лечение и изменения в образе жизни.

Изменения образа жизни

Поведенческие изменения могут значительно снизить частоту мигреней. Для этого можно:

управлять окружающей средой (например, контролировать уровень освещения);

избегать триггеров (стресса, некоторых продуктов, запахов и т.п.);

следить за режимом сна;

корректировать питание, избегать продуктов, которые могут спровоцировать мигрень (красное вино, шоколад, творог);

обеспечить достаточное потребление воды.

Можно ли предотвратить фотофобию

Некоторые меры могут помочь уменьшить или предотвратить чувствительность к свету.

затемнение света в помещении;

ношение очков с линзами, блокирующими синий свет;

носить солнцезащитные очки на улице.

Однако, обратите внимание, что слишком продолжительное пребывание во тьме может повысить чувствительность к свету. Поэтому следует постепенно адаптироваться к более яркому освещению.

Дополнительные признаки мигрени

Мигрень можно распознать по следующим симптомам:

головная боль средней или высокой интенсивности, которая может сопровождаться пульсацией;

продолжительность боли от 4 часов до нескольких дней;

ухудшение состояния при физической нагрузке;

тошнота или рвота;

повышенная чувствительность к шуму или запахам;

боли в мышцах;

усталость;

смены настроения.

Когда обращаться к врачу

Если фотофобия или мигрень оказывают значительное влияние на качество жизни, следует обратиться к врачу. Специалист поможет установить точный диагноз и подобрать эффективный план лечения.

Мигрень и фотофобия имеют тесную связь. Фотофобия является распространенным симптомом мигрени, а также может являться ее триггером. Хотя приступы могут проходить после лечения, некоторые люди чувствуют светочувствительность даже в периоды между мигренями.

Лечение мигрени и коррекция образа жизни могут помочь снизить фотофобию. Ношение специальных линз, использование солнцезащитных очков и адаптация освещения могут стать эффективными способами борьбы с этим состоянием.