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Какая связь между головными болями во время мигрени и чувствительностью к свету
Мигрень и чувствительность к свету или фотофобия обычно возникают вместе. Врачи часто описывают фотофобию как один из самых распространенных симптомов мигрени.
Однако эти состояния могут существовать независимо друг от друга. У человека может быть мигрень без фотофобии, а фотофобия может наблюдаться даже у тех, кто не страдает мигреней, об этом рассказало издание Medical News Today.
Как связаны мигрень и фотофобия
Многие люди, страдающие мигренью, иногда испытывают повышенную чувствительность к свету. Это настолько распространенное явление, что фоточувствительность даже используется как один из критериев диагностики мигрени.
Однако фотофобия характерна не только людям с мигренью. Другие возможные причины светочувствительности включают в себя:
сухость и раздражение глаз;
кластерные головные боли;
блефароспазм (ненормальное и самопроизвольное мигание или спазм век);
черепно-мозговые травмы;
расстройства центральной нервной системы;
головные боли напряжения;
офтальмологические и неврологические заболевания (например, глаукома, менингит, конъюнктивит, повреждение роговицы).
Люди с фотофобией особенно чувствительны к яркому свету, изменениям освещения или мерцанию света. Они могут также замечать, что их мигрени обостряются в зависимости от условий освещения.
Является ли фотофобия симптомом мигрени или ее причиной
Фотофобия является одним из основных симптомов мигрени. При этом свет может не только усиливать головные боли, но и быть его триггером. Именно поэтому во время приступа мигрени люди часто находят облегчение в затемненных комнатах.
Светочувствительность может появиться на любом этапе мигрени:
до начала приступа;
во время нападения;
после его завершения;
между приступами мигрени.
Фотофобия может быть спровоцирована различными визуальными раздражителями:
мерцающими или яркими огнями;
повторяющимися узорами;
бликами;
светом компьютерного экрана;
люминесцентным освещением, содержащим невидимые пульсации.
Как долго длится фотофобия
Продолжительность фоточувствительности индивидуальна. Для некоторых людей она исчезает вместе с головной болью. Другие могут ощущать ее даже в периоды без приступов мигрени. В таком случае профилактические мероприятия, такие как ношение солнцезащитных очков, могут помочь снизить симптомы.
Лечение и профилактика
Фотофобию, связанную с мигренью, можно облегчить с помощью соответствующего лечения. План терапии подбирается индивидуально и включает в себя медикаментозное лечение и изменения в образе жизни.
Изменения образа жизни
Поведенческие изменения могут значительно снизить частоту мигреней. Для этого можно:
управлять окружающей средой (например, контролировать уровень освещения);
избегать триггеров (стресса, некоторых продуктов, запахов и т.п.);
следить за режимом сна;
корректировать питание, избегать продуктов, которые могут спровоцировать мигрень (красное вино, шоколад, творог);
обеспечить достаточное потребление воды.
Можно ли предотвратить фотофобию
Некоторые меры могут помочь уменьшить или предотвратить чувствительность к свету.
затемнение света в помещении;
ношение очков с линзами, блокирующими синий свет;
носить солнцезащитные очки на улице.
Однако, обратите внимание, что слишком продолжительное пребывание во тьме может повысить чувствительность к свету. Поэтому следует постепенно адаптироваться к более яркому освещению.
Дополнительные признаки мигрени
Мигрень можно распознать по следующим симптомам:
головная боль средней или высокой интенсивности, которая может сопровождаться пульсацией;
продолжительность боли от 4 часов до нескольких дней;
ухудшение состояния при физической нагрузке;
тошнота или рвота;
повышенная чувствительность к шуму или запахам;
боли в мышцах;
усталость;
смены настроения.
Когда обращаться к врачу
Если фотофобия или мигрень оказывают значительное влияние на качество жизни, следует обратиться к врачу. Специалист поможет установить точный диагноз и подобрать эффективный план лечения.
Мигрень и фотофобия имеют тесную связь. Фотофобия является распространенным симптомом мигрени, а также может являться ее триггером. Хотя приступы могут проходить после лечения, некоторые люди чувствуют светочувствительность даже в периоды между мигренями.
Лечение мигрени и коррекция образа жизни могут помочь снизить фотофобию. Ношение специальных линз, использование солнцезащитных очков и адаптация освещения могут стать эффективными способами борьбы с этим состоянием.