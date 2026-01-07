Какая температура в спальне помогает лучше спать и меньше платить за отопление / © Associated Press

Когда за окном мороз, рука так и тянется добавить несколько градусов на термостате. Но ночью, когда вы завернулись в теплое одеяло, то можете позволить себе немного прохлады и это будет работать только на пользу.

Правильно настроенная ночная температура не только улучшает качество сна, но и уменьшает потребление энергии. Проблема лишь в одном, как найти тот самый баланс между комфортом, здоровьем и экономией, и где же эта золотая середина, рассказало издание Real Simple.

Научный консенсус звучит довольно конкретно, около 18°C — оптимальная температура для сна взрослого человека. Допустимый диапазон — от 18 до 21°C, в зависимости от сезона и индивидуальных особенностей.

Во время засыпания температура тела естественно снижается и прохладный воздух поддерживает фазу глубокого сна. Именно поэтому в слишком теплой комнате мы чаще просыпаемся ночью и чувствуем себя уставшими утром.

Если в доме есть младенец

Здесь важно быть осторожнее. Малыши еще не умеют хорошо регулировать температуру тела. Общее правило простое — одевайте ребенка так, как комфортно вам, плюс один дополнительный слой. Вместо повышения температуры во всем доме лучше немного проветривать спальню взрослых.

Советы по энергетике

С точки зрения энергосбережения ночь — идеальное время уменьшить нагрузку на систему отопления.

Зимой: оптимально снижать температуру до 16-19 °C

Днем: поддерживать около 20 °C и одеваться теплее дома

Такой подход позволяет существенно сократить расходы на отопление без ущерба для комфорта, особенно если вы спите под теплым одеялом.

Как сделать прохладную ночь комфортной

Чтобы ночное снижение температуры не превратилось в испытание, придерживайтесь нескольких простых лайфхаков:

Выбирайте программируемый термостат. Умный или программируемый термостат автоматически снижает температуру ночью и поднимает ее перед пробуждением. Вы просыпаетесь в тепле и не мерзнете, когда выбираетесь из кровати.

Снижайте температуру за 30 мин до сна. Сочетайте это с теплой ванной или душем. Контраст между теплом и прохладным воздухом после выхода из ванны естественно сигнализирует организму, что пора спать.

Запланируйте утреннее «потепление». Оптимально — повышать температуру до около 20°C за 30-60 мин до пробуждения. Это делает утро значительно приятнее.

Если вам и партнеру комфортно по-разному

Это классическая ситуация, когда одному нравится тепло, а другому холод. В таком случае стоит ориентироваться на более прохладную температуру в комнате, а комфорт регулировать локально.

отдельные одеяла (скандинавский подход),

охлаждающие или теплые матрасные накладки,

одеяла разной плотности.

Так каждый получит свой идеальный микроклимат, без компромиссов и ссор.

Прохладная спальня — это не о дискомфорте, а о заботе: о сне, здоровье и собственном бюджете. Снижение температуры ночью помогает телу лучше восстанавливаться, а счетам — быть значительно приятнее.