Какие болезни больше всего влияют на зрение: офтальмолог назвал опасные диагнозы

О важности вовремя обращаться к врачу, держать хронические болезни под контролем и о том, как окулист, исследуя глаза, может выявить проблемы общего характера, рассказывает эксперт, офтальмолог, ретинолог офтальмологической клиники "Эксимер" в Киеве Анна Рафальская.

Итак, кратко рассмотрим основные заболевания и патологии, влияющие на зрение.

Гипертоническая болезнь

Измерение давления / Фото: Credits

Нередко наличие гипертонии пациенты узнают не на приеме у терапевта, а в кабинете офтальмолога. Так, при осмотре глазного дна окулист видит первые изменения: сужение и уплотнение артериол и капилляров. Ведь состояние сосудов на сетчатке зависит от уровня АД. Неконтролируемая патология сердечно-сосудистой системы, в том числе артериальная гипертензия, способны повлечь за собой острое нарушение кровообращения в сосудах сетчатки, что может привести к внезапной и даже необратимой потере зрения.

Итак, контролируйте давление и в случае частых скачков обращайтесь к врачу, чтобы тот назначил терапию.

Патология щитовидной железы

Исследование щитовидной железы / Фото: Credits

Этот эндокринный орган управляет обменными процессами, поэтому его патология сказывается на разных участках и функциях организма.

Нарушение функции щитовидной железы запускает изменения в орбитальной клетчатке и наружных глазных мышцах, что приводит к возникновению эндокринного экзофтальма. Видели пучеглазых людей? Такое сильное пучеглазие, патологическое выпячивание глазного яблока из глазницы, и является экзофтальмом.

Нарушение липидного обмена

Заболевания щитовидной железы могут стать причиной липидного дисбаланса (например, из-за снижения уровня прогестерона), что сказывается на составе слезы. Следовательно, нарушается работа мейбомиевых желез: недостаток жировой составляющей в слезе приводит к слезотечению. Слеза не держится на глазу, не увлажняет, поэтому производит все новую и новую порцию. Здесь уже о качестве зрения речь не идет.

Гормональные изменения

Гормон прогестерон / Фото: Credits

Менопауза, конечно, не заболевание, а естественное состояние женщины. Но нехватка гормонов, в частности эстрогена, влияет на выработку слезы и ухудшение слезной пленки. Возникает синдром сухого глаза, что приводит к нечеткости зрения. С нормализацией гормонального фона проблема решается. Но если после стабилизации гормонов симптомы не исчезают или, напротив, усиливаются, нужно обязательно обратиться к офтальмологу для исключения такого серьезного заболевания, как сахарный диабет.

Сахарный диабет

Офтальмолог может первым выявить характерные для диабета признаки путём исследования глазного дна. Так с какими жалобами обращаются к окулисту? Если наблюдаете снижение зрения, плавающие перед глазами пятна, черные точки или паутинки не медлите – скорее к офтальмологу.

Когда сахарный диабет уже диагностировали, нужно проходить плановые осмотры, чтобы выявить, не развились ли диабетические изменения в глазу. На прогрессирование таких изменений влияют два фактора: давность заболевания и степень компенсации диабета.

Преимущественно это заболевание является причиной прогрессирования катаракты (помутнение хрусталика). Также происходит поражение сосудов сетчатки, что в дальнейшем может привести к ухудшению зрения и даже его потере. Поэтому важен своевременный осмотр у офтальмолога с расширением зрачков, чтобы увидеть диабетические изменения на ранних стадиях и начать лечение.

Офтальмолог, ретинолог офтальмологічної клініки “Ексімер” Анна Рафальська

Ревматизм

Изменения в глазу при этом системном заболевании чаще проявляются воспалением различной локализации – увеитом (средняя оболочка глаза), васкулитом или ретиноваскулитом (сетчатка).

Симптомы, которые должны насторожить:

острая боль и покраснение глаза, сопровождающиеся ощущением тяжести и постепенным снижением остроты зрения;

чувствительность к свету – фотофобия и слезотечение;

затуманивание зрения – помутнение перед глазами.

Эти проявления могут возникнуть внезапно и быстро ухудшаться.

Неврологические заболевания

Сетчатка глаза и зрительный нерв схожи с тканями мозга. Так что новообразования, инсульты, повышенное внутричерепное давление часто повреждают эти органы, снижая зрение. Здесь все зависит от участка мозга, потерпевшего поражение. Например, из-за инсульта происходит двоение в глазах, косоглазие или потеря зрения. Кроме того, опухоли в головном мозге приводят к повышению глазного давления.

Инфекционные болезни

Герпес / Фото: Credits

Герпес, ветрянка, стафилококк, сифилис, туберкулез, ОРВИ, грипп часто нарушают зрение. Сыпи во время герпеса и ветрянки могут появиться на конъюнктиве глаза, далее воспаление распространяется на другие участки, влияющие на зрение. Так что кератит или конъюнктивит при герпесе не редкость. Этот вирус может поражать зрительную мышцу и сетчатку глаза, поэтому больной обычно видит нечёткую картинку.

Туберкулезная палочка, когда попадает в органы зрения, вызывает воспаление сосудистой и сетчатой оболочки глаза. Впоследствии стекловидное тело теряет прозрачность и острота зрения ухудшается.

Вирусы при ОРВИ приводят к воспалительным процессам, в том числе и в глазах.

Как видим, общие, функциональные или аутоиммунные заболевания влияют на зрение. Даже депрессия косвенно, через прием антидепрессантов, может приводить к затуманиванию и нечеткой картинки. Поэтому при симптомах ухудшения зрения не занимайтесь самолечением, а посетите офтальмолога – он выявит причину и при необходимости направит к узкому специалисту: терапевту, эндокринологу или невропатологу.

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