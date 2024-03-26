Какие добавки помогут вам меньше стрессовать: рассказывает врач-психиатр

Стресс негативно влияет на нашу нервную систему и эмоциональное состояние, отражающееся на самочувствии и качестве жизни. Какие добавки и витамины имеют потенциальную пользу для здоровья нервов и могут помочь в поддержании общей нервной функции и системы, рассказывает врач-психиатр Антон Павленко.

Витамины группы В

Витамины группы В, в том числе витамин В6, В9 (фолиевая кислота) и В12, играют ключевую роль в поддержании здоровья нервной системы. Они влияют на производство химических веществ в мозге (серотонин), регулирующего настроение и эмоциональное состояние. Низкий уровень этих витаминов связан с риском развития депрессии. Дополнительный прием витаминов группы В может помочь сохранить психическое здоровье и снизить стресс.

5-гидрокситриптофан (5-НТР)

5-гидрокситриптофан является аминокислотой, которая может повысить уровень серотонина в мозге. Серотонин отвечает за регулирование эмоционального состояния. Дополнительный прием 5-НТР может оказывать положительное влияние на настроение и помочь уменьшить стрессовые реакции организма.

Витамин D

Витамин D играет немаловажную роль в поддержании эмоционального состояния и настроения. Он влияет на продукцию химических веществ в мозге, таких как серотонин и дофамин, регулирующие настроение. Особенно важно принимать витамин D в зимний период, когда снижается солнечная активность, а организм не производит достаточное количество витамина самостоятельно.

Магний

Магний является важнейшим минералом для психического здоровья. Он помогает повысить уровень серотонина, отвечающего за настроение и эмоциональное состояние. Недостаток магния может приводить к тревожности, стрессу и проблемам со сном. Дополнительный прием магния может способствовать успокоению организма и уменьшению стресса.

Железо

Железо является важным минералом для психического здоровья, поскольку оно регулирует уровень нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, влияющие на настроение и эмоциональное состояние. Низкий уровень железа может приводить к симптомам депрессии: усталость, раздражение и проблемы со сном. Дополнительный прием железа может помочь поддержать эмоциональное здоровье и снизить стресс.

Все эти добавки и витамины пользуются потенциальной пользой для здоровья. Они могут помочь в поддержании общей нервной функции, регулировании настроения и уменьшении стресса.

Перед началом любого курса важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных побочных реакций и обеспечить оптимальную дозировку витаминов и минералов.

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