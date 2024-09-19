Мы живем в то время, когда зрение является важнейшим источником информации и главным орудием работы. Мы каждый день сидим в телефонах, компьютерах, анализируем, оцениваем, воспринимаем множество данных и разнообразных изображений. К тому же многие из нас не выходят из дома без макияжа или носят мягкие контактные линзы. Следовательно, за глазами следует очень тщательно ухаживать.

Как это правильно делать и каких ошибок можно избежать, рассказывает Юлия Лейченко — офтальмохирург клиники "Эксимер" в Киеве, члена Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов, сертифицированный пластическый хирург.

Можно ли тереть глаза

Какие ошибки в уходе за глазами мы совершаем в повседневной жизни / Фото: Credits

Казалось бы, это естественная реакция на дискомфорт. Мы даже не обращаем внимания на то, что чешем глаза. Но обращайте внимание: сильно тереть участок глаз нельзя! Во-первых, это повышает давление глазных яблок. Во-вторых, влияет на кровоток в них. И в-третьих, такая привычка повреждает поверхность глаза, роговицу, что приводит к ее утончению. Проводили определенные исследования и обнаружили, что это влияет на развитие кератоконуса – заболевание, при котором настолько истончается роговица, что принимает конусообразную форму. Следовательно, значительно снижается острота зрения, а изображение искажается.

Как правильно умываться и ухаживать за глазами

Вы же соблюдаете ритуал, когда ухаживаете за лицом? Так же нужно заботиться о области глаз, включая веки. Никогда бодрствуйте с косметикой на глазах, потому что это влияет на поверхность слезной пленки и мейбомиевые железы (по ним немного ниже). Причем просто протереть эту зону салфетками, не предназначенными для офтальмологических процедур, не поможет. Поэтому выбирайте для умывания мягкие гели или пенки без агрессивных компонентов в составе. Такие средства обеспечивают гигиену ресниц, бровей, век и кожи вокруг глаз. Главное, как уже поняли, сильно не тереть этот участок. Чтобы не повышать давление в глазных яблоках, лучше нанести пенку на кожу и ресницы и подождать 30-60 секунд, а затем уже смывать теплой проточной водой. После промокните одноразовой салфеткой или хлопковым полотенцем. Есть и другой эффективный вариант очищения – использовать специальные офтальмологические салфетки.

Важные нюансы ношения мягких контактных линз

Никогда бодрствуйте в них, потому что это значительно влияет на здоровье глаз. В частности, на роговицу. Ведь развивается синдром сухого глаза, нарушается работа мейбомиевых желез – именно они отвечают за продуцирование слизи, защищающей от пересыхания слезы. Итак, перед сном или какими-либо манипуляциями с глазами лучше снимать линзы. Но предварительно вымойте с мылом руки и вытрите насухо. Чтобы проще снять линзу, применяйте увлажняющие капли. Если она повредила поверхность глаза или появились какие-то воспалительные процессы, то не надеваем ее вообще, потому что это может привести к снижению остроты зрения. На этот случай выручат очки.

Пылинка в глазу

Какие ошибки в уходе за глазами мы совершаем в повседневной жизни / Фото: Credits

Сейчас дуют ветры, поэтому бывает, что в глаза попадает пыль, ворсинка или какой-то другой посторонний предмет. Помните, что глаз мы не трем, а промываем проточной водой или увлажняющими каплями. Можно и антисептическими препаратами. Если какая-то пылинка прицепилась к нижним векам (например, ворсинка от ватного диска), то нужно взять ушную палочку и попытаться осторожно убрать ее. Не выходит? Идите к офтальмологу, даже в оптике, где есть подбор очков врачом, вам помогут.

Как правильно закапывать капли

Так, чтобы кончик флакона или тюбика мази не касался каких-либо поверхностей – кожи или роговицы. Поэтому придерживайте веко и осторожно закапайте одну-две капли в глаза. Если сделали операцию на нижних веках, то оттягивать их ни в коем случае нельзя. Лучше оттянуть верхнее веко, чтобы капли попали на поверхность глаза. Иногда ощущается привкус капель, значит вы закапали их в нижний угол у носа, где препарат попал в слезный канал.

Настоящие солнцезащитные очки

Сначала хочу подчеркнуть, что они обязательны не только летом или весной, а в течение года. Знаете ли вы, что зимой солнце даже более агрессивно, чем летом? Потому что из-за белого снега солнечные лучи отражаются и попадают прямо на поверхность и в среду глаза, активно влияя на весь орган зрения. Но очки должны быть не просто красивы имиджевые, а со специальной ультрафиолетовой защитой. Их можно приобрести в любой оптике или в медицинских центрах. Если же они без UV-защиты, независимо от того, насколько стеклышки темные, то это, наоборот, нанесет вред глазам: на расширенный зрачок будут попадать лучи – в результате получите ожог роговицы, разрастание конъюнктивы на роговицу, помутнение хрусталика, проблемы с сетчаткой. или новообразование на веках. Напугала? Ну, тогда точно приобретете правильные очки. Для города минимален UV-фильтр 50.

Плановые обзоры

Об этом я говорю на каждой консультации. Напоминаю пациентам, что для комплексного обследования глаз нужно раз в 2 года до 40 и раз в год после показываться офтальмологу. Врач должен исследовать параметры глаза, обязательно осмотреть сетчатку, зрачок, чтобы выявить проблемы или патологии. Если у вас уже есть заболевание, планируйте визит к специалисту раз в полгода. Это важно, ведь сейчас много факторов, влияющих на здоровье глаз. Причем есть болезни, начинающие молодеть – та же глаукома или катаракта. А инфекционные заболевания нужно лечить уже на ранних этапах, чтобы не было запущенных стадий.

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