Какие пищевые тренды будут актуальны в 2026 году / © Credits

Реклама

Издание RTÉ проанализировало, у каких гастрономических трендов есть все шансы стать частью реальной жизни в 2026 году и это не только о моде, но и о здоровье, удобстве и новой кулинарной любознательности.

Мы больше не едим наугад. Рост цен, усталость от ультраобработанных продуктов и желание чувствовать себя лучше заставляют внимательнее читать этикетки, планировать приемы пищи и искать баланс между пользой и удовольствием. В 2026 году питание становится одновременно прагматичным и любознательным: мы хотим больше питательности и больше вкуса, больше пользы и меньше хаоса на кухне.

Более полезные снеки

Снеки больше не будут «пустышками». Мы ожидаем от них больше белка, клетчатки и питательных веществ, и значительно меньше сахара и соли. Однако надпись «здоровый» на упаковке еще не гарантирует пользы, даже «здоровые» перекусы часто остаются ультраобработанными.

Реклама

Придерживайтесь простого правила — читать состав. Если ингредиенты звучат как формулы из учебника химии, а не как еда, стоит насторожиться. Это особенно актуально ввиду того, что многие люди признаются, что они иногда заменяют полноценный ужин тарелкой снеков.

Клетчатка против белка

Мы должны потреблять около 30 г клетчатки в день, но большинство из нас едва дотягивает до 20. А между тем именно клетчатка снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа и рака кишечника.

Неудивительно, что соцсети подхватили тренд «fibremaxxing» — сознательный «добор» клетчатки. В 2026 году она не исчезнет с радаров, но будет идти рядом с другим фаворитом — белком.

Спрос на высокобелковые продукты растет, но не обязательно в формате стейка каждый вечер. На первый план выходят свинина и темпе — ферментированный соевый продукт, который хорошо подходит при правильном приготовлении.

Реклама

Глобальность

В 2026 году гастрономическая любознательность будет только расти, а в центре внимания — Мексика, Корея, Малайзия и Бразилия.

Мексиканские сладко-острые вкусы, в частности соус чамой.

Корейский ссамджан — насыщенный, пряный, идеальный к овощам и мясу.

Малайзийская кухня с ее глубокими карри, такими как ренданг.

Бразильская классика: сочная пиканья и черная фасоль фейжоада.

Мировая кухня становится не экзотикой, а частью повседневного меню.

Морозильная камера и кладовая

Спонтанные походы в магазин уступают место разумным запасам. Замороженные круассаны, измельченный чеснок, овощи, фермерские консервы, красиво упакованные сардины — все это помогает готовить быстро и без стресса.

Мы учимся «собирать» блюда из того, что есть под рукой, и укладываться в 30 мин. Соцсети научили нас, что ужин из «ревизии холодильника» может быть стильным и вкусным. Лапша быстрого приготовления постепенно теряет статус универсального решения.

Реклама

Горький вкус

Итальянцы давно ценят горечь — в зелени, оливках, аперитивах. В 2026 году мы наконец догоним эту любовь.

Горькие овощи, например, артишоки, кресс-салат или брюссельская капуста — возвращаются на тарелки не как компромисс, а как осознанный выбор. А популярность негрони лишь доказывает, что сложные вкусы больше не пугают.

Фасоль

Бобовые переживают настоящий ренессанс. Не «фасоль с тостом», а нут, черная или белая фасоль — в супах, салатах, ризотто, пюре или запеченные как снеки.

Причины просты: доступность, скорость приготовления, универсальность и польза. Бобовые богаты белком и клетчаткой, поддерживают здоровье кишечника, а эта тема, по прогнозам, никуда не исчезнет с гастрономической повестки дня.

Реклама

Пищевые тренды 2026 года — не о странных экспериментах ради лайков. Они об осознанности, простоте и вкусе без крайностей. Мы едим с умом, быстрее готовим и не боимся новых сочетаний, от горькой зелени до ферментированных продуктов и фасоли в самых неожиданных ролях.

Возможно, главный тренд этого года — это не отдельный продукт, а новое отношение к еде: менее импульсивное, более любознательное и значительно ближе к реальной жизни.