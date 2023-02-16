Какие продукты нужно есть для здоровья зубов

Не все продукты одинаково полезны для ваших зубов. Поэтому, если хотите иметь ослепительную улыбку, вам нужно тщательнее следить за своим рационом.

Здоровье зубов становится особенно важным с возрастом. Возрастные изменения, такие как снижение плотности костной ткани и более медленные темпы обновления клеток, влияют на ткани и кости во рту. Это увеличивает риск проблем со здоровьем полости рта, включая заболевания десен и сухость во рту.

Даже такие вроде бы безобидные привычки, как употребление кофе или газированных напитков, могут ослабить эмаль и вызвать появление пятен на зубах. Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день, но существуют и дополнительные меры, которые вы можете предпринять, чтобы защитить зубы от износа и сохранить десны в хорошем состоянии. Womans World составил список продуктов, которые вкусны и полезны для ваших зубов.

Кальций

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Такие продукты, как сыр, молоко, тофу, йогурт, листовая зелень и миндаль, богаты кальцием. Этот минерал (известный как самый распространенный минерал в организме) укрепляет эмаль — твердую внешнюю оболочку зуба. Рекомендуемая суточная доза кальция для женщин в возрасте от 19 до 50 лет составляет 1000 мг.

Фосфор

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Этот минерал работает вместе с кальцием для защиты и восстановления зубной эмали. Лучшими источниками фосфора являются мясо, птица, яйца, орехи и бобовые. По мнению экспертов, взрослые должны потреблять 700 мг фосфора в день.

Клетчатка

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Фрукты и овощи, такие как яблоки, апельсины, морковь и сельдерей, содержат клетчатку. Жевание этих продуктов помогает стимулировать выработку слюны для удаления вредных кислот и частиц пищи с зубов. Кроме того, продукты, богатые витамином С, необходимы для защиты десен и других тканей от бактериальной инфекции и повреждения клеток. Согласно рекомендациям, взрослые должны потреблять до 400 г овощей каждый день.

Похоже, старая поговорка "одно яблоко в день избавляет от необходимости ходить к врачу" может быть верной и для стоматологии. Употребление правильных продуктов и забота о здоровье ваших зубов приведут к тому, что вы будете реже посещать стоматолога и со временем будете лучше защищаться от болезней.

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