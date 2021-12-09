Какие заболевания наиболее распространены у женщин старше 40 лет и как их распознать

Какие заболевания наиболее распространены у женщин старше 40 лет и как их распознать

Риск некоторых заболеваний увеличивается с годами, особенно у женщин после 40 лет. Узнайте, какие заболевания чаще встречаются и их первые симптомы.

После 40 гормональные изменения и замедленный обмен веществ могут вызвать множество недугов. Более слабый обмен веществ означает больший риск увеличения веса и проблем с пищеварением. Нездоровый образ жизни может привести к атеросклерозу, гипертонии и злокачественным процессам. Не будет "равнодушным" и женский организм к началу развития менопаузы.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, какие проблемы со здоровьем наиболее распространены у женщин старше 40 лет и как их распознать по первым симптомам.

Заболевания, от которых чаще всего страдают женщины после 40

Многие заболевания, от которых страдают женщины, являются аутоиммунными и развиваются практически незаметно. Только регулярные профилактические осмотры способны обнаружить их на ранней стадии, благодаря чему возможно полное выздоровление.

Наиболее распространенные заболевания, от которых страдают женщины старше 40 лет, включают:

Атеросклероз

Опасное заболевание, развивается годами и долгое время не проявляет никаких симптомов. Атеросклероз приводит к множеству серьезных осложнений, таких как сердечный приступ и инсульт.

Триггерами атеросклероза считаются хронический стресс, недостаток физической активности и неправильное питание, при котором употребляется большое количество неправильного холестерина. Курение – еще один фактор, влияющий на развитие атеросклероза. Заподозрить возможное развитие атеросклероза можно по наличию следующих признаков:

легкая утомляемость, одышка, боли в груди, первоначально возникающие после физических упражнений, а при прогрессировании болезни – и в покое;

головокружение, спутанность сознания, временные трудности с речью, временный парез, в случае атеросклероза сонных и позвоночных артерий, кровоснабжающих головной мозг;

онемение в руках или ногах, аномальные сердечные ритмы, называемые аритмиями.

Гипертония

Артериальная гипертензия – сердечно-сосудистое заболевание со значениями давления 140/90 мм рт. и выше. У большинства пациентов заболевание не проявляет никаких симптомов или их не замечает пациент. Больной может долгие годы прожить здоровым, не замечая гипертонии, а тем временем болезнь коварно повреждает почки, сердце и мозг. Однако женщине начинать контролировать артериальное давление стоит при частых и стойких головных болях, головокружении, нарушениях зрения, учащенном сердцебиении, боли в груди. Начиная с 40 лет рекомендуется регулярное измерение артериального давления.

Ознакомьтесь с 40 факторами риска развития заболеваний сердца, на которые следует обращать внимание после 40 лет.

Онкологические заболевания

Возраст 40+ у женщин часто называют "раковым возрастом", поскольку риск рака молочных желез, яичников, шейки матки и толстой кишки значительно повышен. Очень неблагоприятным фактором, вызывающим высокую смертность от рака у женщин, является заблуждение о том, что после менопаузы нет необходимости посещать гинеколога. Только регулярные осмотры могут предотвратить развитие рака или обнаружить его на ранних стадиях, когда есть большой шанс полностью излечиться.

Начальные стадии развития злокачественных новообразований часто протекают бессимптомно или слабо симптоматично. Но в некоторых случаях при развитии онкологического процесса можно заметить такие изменения, как: появление на теле подозрительных образований (родинок, пятен); чрезмерная слабость и потеря веса; межменструальные кровотечения; увеличенные лимфатические узлы; уплотнения и боли в молочных железах.

Ревматизм

Ревматические нарушения (в просторечии ревматизм) – группа заболеваний, характеризующихся хроническими воспалительными изменениями соединительной ткани, обычно вызванными аутоиммунной реакцией.

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Ревматизм часто проявляется патологическими изменениями суставов и костей, дающими болевые симптомы, и в крайнем случае – ограничением подвижности суставов. Наиболее частыми ревматическими заболеваниями являются ревматоидный артрит, остеоартрит и анкилозирующий спондилит. Первыми признаками ревматизма считаются боли в суставах, особенно в утреннее время, и снижение подвижности. Ревматизм может поражать пальцы, запястья, колени, бедра и даже суставы позвоночника.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Заболевание особенно характерно для женщин-курильщиц старше 40 лет. Развитие ХОБЛ связано с местной аномальной воспалительной реакцией в легочной ткани, которая является ответом организма на вредные вещества, доставляемые при вдыхании и у предрасположенных людей (возраст, генетические факторы и др.). Происходит прямое поражение легких с развитием эмфиземы и фиброза мелких дыхательных путей, что приводит к нарушению газообмена.

Зачастую симптомы заболевания включают утренний кашель и усиливающуюся одышку, которая через некоторое время становится более интенсивной и затрудняет выполнение простейших действий. Золотым стандартом диагностики и мониторинга заболевания является спирометрия, поэтому исследование рекомендуется всем, у кого появились вышеописанные симптомы.

Проблемы с пищеварением

В возрасте 40 лет все чаще возникают проблемы с работой ЖКТ, появляется изжога, несварение, запоры. После 40 лет часто диагностируется гастрит, в частности, связанный с хеликобактер пилори. Многие люди с гастритом вообще не испытывают никаких симптомов. Однако наиболее частым признаком болезни является боль в верхней центральной части живота – тупая или ноющая. Иногда могут отмечаться тошнота после еды, вздутие живота, раннее насыщение, потеря аппетита.

Если вы начали ощущать сильный дискомфорт в области живота, стоит записаться на прием к гастроэнтерологу. Врач порекомендует соответствующие лекарства и при необходимости проведет диагностику.

Менопауза

Это физиологический этап в жизни женщины, связанный с прекращением менструации и менструального цикла. Становится заметным гормональный дисбаланс прогестерона и эстрогенов (уменьшается значение обоих), повышается уровень ФСГ и ЛГ. Симптомами менопаузы являются приливы жара, ночная потливость, увеличение веса, перепады настроения, снижение либидо. На тяжесть этих симптомов в значительной степени влияют генетическая предрасположенность и факторы окружающей среды. Из-за менопаузы также увеличивается риск остеопороза и атеросклероза.

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Мы, врачи, понимаем, что из-за большого объема повседневных обязанностей многие женщины откладывают профилактические осмотры на потом. "Ведь, если у меня ничего не болит, я здорова, правда?" Отчасти, это так, но доктора сторонники того, чтобы предотвратить болезнь, а не лечить ее. Женщинам после 40 лет настоятельно рекомендуется проводить ежегодные профилактические осмотры, а при появлении каких-либо симптомов не тянуть с обращением в больницу.

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