Какой чай поможет нам заснуть: достаточно всего одной чашки

Не каждый чай оказывает тонизирующее действие, некоторые его разновидности, напротив, помогут вам заснуть и спать крепче.

Январь считается понедельником среди месяцев, также его называют худшим месяцем для сна. Новогодние праздники остались позади, а впереди еще несколько месяцев холодной погоды и длинных ночей, что, кроме прочего, не добавляет спокойствия и оптимизма.

Проблема быстрого засыпания в это время может стоять довольно остро, поэтому Еxpress.co.uk предлагает вам перейти на успокаивающие напитки перед сном.

Заснуть быстро и спать спокойнее вам поможет ромашковый чай. Этот чай часто используется как естественное средство от бессонницы и других проблем со сном. Он обладает естественным успокаивающим эффектом, который может помочь расслабить мышцы и уменьшить беспокойство, что может облегчить засыпание. Исследования показали, что ромашковый чай может помочь улучшить качество и продолжительность сна.

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По некоторым оценкам, ромашковому чаю требуется от 30 до 45 минут, чтобы вызвать сонливость.

Причина, по которой этот чай может помочь вам уснуть, заключается в его мягких седативных свойствах. Эти седативные эффекты могут быть связаны с флавоноидом апигенином, присутствующим в ромашке, который связывается с бензодиазепиновыми рецепторами в головном мозге. Бензодиазепиновые рецепторы — это те, с которыми взаимодействуют отпускаемые по рецепту бензодиазепиновые препараты, вызывая седативный эффект. Другие соединения в ромашке также могут связываться с бензодиазепиновыми рецепторами, создавая седативный эффект, но роль этих других соединений не так хорошо изучена.

Самое приятное - то, что для быстрого засыпания вам необходима всего одна чашка в день непосредственно перед сном.

Если вы будете пить ромашковый чай регулярно, это будет способствовать улучшению качества сна.

Все, что вам нужно, - это выпить чашку ромашкового чая за 30–45 минут до сна и повторять это каждый день.

Однако, если вы плохо спите в течение нескольких месяцев или чувствуете, что недостаток сна влияет на вашу повседневную жизнь, вам все же нужно обратиться к врачу.

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