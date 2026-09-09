Какой средний рост женщины и что на него влияет: возможно, вы этого не знали

Каков средний рост женщины и что на него влияет / © Credits

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Рост — одна из тех характеристик, которые мы получаем вместе с генами, но на неё влияет гораздо больше, чем наследственность. Средние показатели существенно различаются в зависимости от страны и региона, об этом пишет издание Cleveland Clinic. По последним доступным данным Госстата Украины, средний рост взрослой женщины в Украине составляет около 164 см. В то же время в мире разрыв довольно заметный: самые высокие средние показатели — в Нидерландах, самые низкие — в Гватемале.

От 150 до 170 см

Масштабное исследование, в котором были объединены данные 2181 исследования с участием около 65 миллионов человек в 200 странах и территориях, показало, что средний рост женщин в Нидерландах составляет 170,4 см, тогда как в Гватемале — около 150,9 см.

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Для сравнения, средние показатели в отдельных странах следующие:

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Австралия, Канада и Ямайка — около 165 см

Великобритания — 164 см

Китай, Фиджи и Южная Корея — примерно 163 см

Бразилия и Египет — показатель составляет около 160 см

Кения и Мексика — 157–158 см,

Индия и Афганистан — около 155 см

Это всего лишь статистические средние значения, а не «правильный» рост, к которому нужно стремиться.

Влияние генов

На рост в значительной степени влияет генетика. Если родители невысокого роста, вероятность унаследовать такой же рост выше, однако важную роль играют и условия развития.

Питание во время беременности, в первые годы жизни и в детстве, доступ к медицинской помощи, социально-экономические условия, качество воды и санитария могут влиять на то, в какой степени ребенок реализует свой генетический потенциал.

Особенно важны белок, кальций и витамин D. Кальций составляет основу костной ткани, а витамин D помогает организму его усваивать. Запасы кальция в костях активно формируются в молодом возрасте, а примерно после 25 лет организм в основном поддерживает накопленный ресурс. В период менопаузы из-за снижения уровня эстрогена костная масса может постепенно уменьшаться, а риск остеопороза повышается.

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Иногда рост — показатель здоровья

Некоторые заболевания в детском возрасте могут влиять на рост, в частности болезни почек, воспалительные заболевания кишечника, ювенильный артрит, муковисцидоз и определенные генетические нарушения развития костей.

Именно поэтому педиатры следят не только за показателем роста, но и за динамикой роста ребенка. Если он вдруг перестает прибавлять сантиметры в соответствии со своей возрастной кривой, это может стать поводом для дополнительного обследования.

Интересно, что за последние десятилетия человечество в целом стало выше. Например, в США средний рост женщин в начале 1960-х годов составлял около 160 см — примерно на 1,3 см меньше, чем сегодня. Учёные связывают эту тенденцию с улучшением питания, медицины и общего качества жизни.

Влияние роста на здоровье взрослой женщины

Он важен, но не настолько сильно, как может показаться. Рост вместе с весом используют в медицинских расчетах, в частности для определения ИМТ, хотя сам по себе этот показатель не является идеальной оценкой здоровья.

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Также обнаруживается связь между ростом и рисками некоторых заболеваний. Например, в некоторых исследованиях более низкий рост повышал риск ишемической болезни сердца, тогда как более высокий рост влиял на другие риски, в частности на риск отдельных видов рака. В то же время эти взаимосвязи сложны и не означают, что именно рост определяет, заболеет человек или нет.

Важнее то, что мы можем контролировать, а именно: питание, физическую активность, отказ от курения, профилактические осмотры и контроль факторов риска.

«Идеального» женского роста не существует, есть только статистика. У кого-то рост 150 см, у кого-то — 175 см, и оба варианта могут быть совершенно нормальными.

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