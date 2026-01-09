Какой витамин способствует здоровому старению после 50 лет

Витамин D / © Associated Press

Витамин D давно связывают с укреплением иммунитета и прочности костей, но недавнее исследование показывает, что этот витамин действительно существенно способствует здоровому старению.

GoodHousekeeping рассказывает об исследовании, которое показывает, что ежедневный прием витамина D3 может фактически замедлить биологическое старение.

Исследователи утверждают, что прием витамина D3 может уменьшить воспаление, что может замедлить процесс старения. Согласно их выводам, ежедневный прием витамина D3 смог предотвратить эквивалент почти трех лет старения.

Оказывается, витамин D3 может помочь поддерживать длину ваших теломер, которые являются защитными колпачками на концах хромосом, как пластиковые оболочки на шнурках обуви.

Эти результаты важны, потому что если теломеры сокращаются слишком быстро или слишком сильно, это укорочение может ускорить биологический процесс старения организма, говорит главный исследователь исследования Джоанн Э. Мэнсон.

Хотя это исследование не первое, которое доказывает потенциальную пользу добавки витамина D3 для теломер, это самое большое и самое длинное рандомизированное исследование, которое специально изучает эту тему.

Первое, что нужно знать, — это то, что укорочение теломер является неотъемлемой частью старения и происходит с каждым. Фактически, их длина считается маркером клеточного старения. Теломеры поддерживают стабильность ваших хромосом и предотвращают их износ или деградацию во время репликации и деления клеток, и это помогает предотвратить повреждение ДНК клетки.

Деление и репликация клеток — это естественная биологическая функция старения, и когда каждая клетка делится или реплицируется, теломеры немного укорачиваются. Сокращение означает, что существует большая вероятность того, что ДНК в наших хромосомах будет более уязвимой к повреждениям и деградации, что повышает риск хронических заболеваний, связанных со старением, таких как болезни сердца и некоторые виды рака, включая рак мочевого пузыря, мозга, пищевода и легких, говорит доктор Мэнсон.

Сокращение теломер также связано с некоторыми воспалительными состояниями, такими как ревматоидный артрит и диабет. Исследователям было интересно узнать, может ли одна из добавок, которые они изучали в исследовании, иметь положительное влияние на сохранение длины теломер.

Исследователи увидели преимущества витамина D для уменьшения или «подавления» воспаления и снижения риска аутоиммунных заболеваний.

Что выявило исследование

Пятилетнее исследование отслеживало 1054 взрослых, среди которых были женщины в возрасте 55 лет и старше, а мужчины в возрасте 50 лет и старше. Исследователи решили обследовать людей в возрасте 50 лет и старше, поскольку именно в это время начинает возрастать вероятность хронических заболеваний, отмечает доктор Мэнсон.

Участников разделили на две группы: одной давали плацебо, а другим ежедневно давали добавку витамина D3 (2000 МЕ) и отдельно добавку омега-3 жирных кислот (1 г). Чтобы исследовать длину теломер в лейкоцитах участников, кровь брали в начале исследования, а затем снова на втором и четвертом годах.

В начале исследования обе группы были идентичными, но через два года исследователи заметили, что у тех, кто принимал витамин D3, теломеры сокращались меньше. Однако именно через четыре года различия стали очевидными. Оказалось, что по сравнению с группой плацебо, у тех, кто принимал добавку витамина D3, значительно уменьшилось сокращение теломер, предотвратив эквивалент почти трех лет старения. Добавка омега-3 жирных кислот не оказала существенного влияния на длину теломер.

Ученые обнаружили снижение уровня С-реактивного белка воспаления — в группе витамина D3 — и и считают, что влияние витамина D3 на уменьшение воспаления может быть одной из причин меньшего сокращения теломер.

Хотя витамин D3 выглядит многообещающим путем борьбы с биологическим старением, доктор Мэнсон говорит, что нужно провести больше исследований.

Лучшие источники витамина D

Что касается пищи, то хорошими источниками витамина D являются лосось, тунец, форель, сардины, яйца и продукты, обогащенные витамином D, такие как молоко, йогурт, хлопья и апельсиновый сок.

Важно помнить, что витамин D вырабатывается в коже под действием ультрафиолетового излучения типа B, поэтому потребление пищи в небольшой степени способствует общему накоплению витамина D и его уровню в крови. Существуют рекомендации по включению определенного пребывания на солнце, фактическое безопасное количество неясно, но консенсус для здоровых людей, кажется, заключается в том, что не более 30 минут дважды в неделю без солнцезащитного крема для достаточного синтеза витамина D через кожу.

Лучший совет — не иметь дефицита витамина D. Для людей, которые могут быть обеспокоены тем, что они не получают достаточно витамина D из рациона или солнечного света, нормально принимать от 1000 до 2000 МЕ в день. Вы также можете проверить, содержит ли ваш мультивитамин такое количество, многие из них действительно содержат 1000 МЕ витамина D.

Перед приемом добавки, витаминов или увеличением дозы обязательно посоветуйтесь с вашим врачом.