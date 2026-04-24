- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 3 мин
Камни в почках и питание — как пища влияет на риск мучительного состояния
Почечные камни — одно из тех медицинских состояний, о которых обычно не думают, пока не появляется резкая боль. Но, как объясняют урологи, ежедневное питание напрямую влияет на то, будут ли образовываться эти «минеральные кристаллы» в почках.
Почечные камни — это твердые образования из минералов и солей, которые накапливаются в почках. Они могут быть чрезвычайно болезненными и, как отмечает издание Cleveland Clinicв своем материале, у людей, которые уже имели камни, риск повторения достаточно высок — примерно 30-50% в течение пяти лет.
По словам врачей Хорхе Гутьерреса-Асевеса и Смиты Ди, диета не просто «влияет», она может либо уменьшать риск образования камней, либо наоборот его усиливать. Поэтому профилактика часто начинается не в кабинете врача, а на кухне.
Что надо есть, чтобы снизить риск
Жидкость
Важнейший фактор — гидратация. Врачи советуют потреблять около 3 л жидкости в день. Это помогает почкам эффективно «вымывать» отходы. Когда воды недостаточно, мочи становится меньше, она становится концентрированной, а соли, кислоты и минералы слипаются в кристаллы.
Лучше всего — потреблять воду, но также подходят чай и кофе. Кроме того, стоит ограничить сладкие напитки, такие как газированные, соки и пунши, потому что они влияют на повышение риска образования камней.
Цитрусовые
Лимоны, лаймы и апельсины содержат цитрат, который снижает кислотность мочи, помогает предотвращать образование камней и может даже способствовать растворению некоторых типов камней.
Особенно полезна простая привычка, а именно, добавлять лимон или лайм в воду в течение дня.
Кальций
Несмотря на распространенный миф, кальций не нужно убирать из рациона. Он связывает оксалаты в кишечнике, уменьшает их попадание в почки и снижает риск самых распространенных камней — кальций-оксалатных. Важно получать кальций из пищи и не злоупотреблять добавками без назначения врача.
Что надо ограничить
Соль и натрий
Высокое содержание натрия повышает уровень соли в моче и способствует образованию камней. Источники скрытой соли:
колбасы,
соусы, заправки
хлеб
каши
супы
снеки (чипсы, крекеры)
Рекомендация: 1500-2000 мг натрия в день (примерно пол чайной ложки соли).
Избыток животного белка
Мясо, например, говядина, свинина, курица или морепродукты, в больших количествах повышает мочевую кислоту, снижает pH мочи и увеличивает выведение кальция
Это создает условия для образования камней. Рекомендуемая порция мяса, примерно размер колоды карт, не отказываться полностью от него, но соблюдать умеренность.
Оксалаты
Оксалаты — природные соединения в растительной пище. Их избыток может способствовать появлению камней Продукты с высоким содержанием:
шпинат
свекла
ревень
миндаль
бобовые
Важно помнить, что это не «запрещенные» продукты, здесь ключевое слово — умеренность.
Сахар
Высокий уровень сахара повышает кальций в моче, снижает цитрат и способствует росту камней
День питания для профилактики
Завтрак: овсянка с молоком, черника, орехи, кофе или чай
Перекусы: йогурт, апельсин и вода
Обед: боул из киноа, овощей и курицы или тофу, салат без избытка шпината, вода с лаймом
Перекусы: яблоко, творог и вода
Ужин: рыба, курица или бобовый чили, овощи, картофель, вода с цитрусом
Факторы риска
Даже идеальная диета — не единственный элемент профилактики. Врачи также советуют поддерживать здоровый вес, потому что ожирение меняет обмен веществ, учитывать семейную историю, потому что склонность может передаваться, и обсуждать добавки с вашим врачом, ведь некоторые могут повышать риск, например, витамин C.
Почечные камни — не случайность, а процесс, на который влияют ежедневные привычки. И хотя полностью исключить риск невозможно, его можно существенно снизить. Главные принципы просты: больше воды, меньше соли и сахара, баланс белка и достаточное количество фруктов, овощей и кальция из пищи.