Камни в почках и питание

Почечные камни — это твердые образования из минералов и солей, которые накапливаются в почках. Они могут быть чрезвычайно болезненными и, как отмечает издание Cleveland Clinicв своем материале, у людей, которые уже имели камни, риск повторения достаточно высок — примерно 30-50% в течение пяти лет.

По словам врачей Хорхе Гутьерреса-Асевеса и Смиты Ди, диета не просто «влияет», она может либо уменьшать риск образования камней, либо наоборот его усиливать. Поэтому профилактика часто начинается не в кабинете врача, а на кухне.

Что надо есть, чтобы снизить риск

Жидкость

Важнейший фактор — гидратация. Врачи советуют потреблять около 3 л жидкости в день. Это помогает почкам эффективно «вымывать» отходы. Когда воды недостаточно, мочи становится меньше, она становится концентрированной, а соли, кислоты и минералы слипаются в кристаллы.

Лучше всего — потреблять воду, но также подходят чай и кофе. Кроме того, стоит ограничить сладкие напитки, такие как газированные, соки и пунши, потому что они влияют на повышение риска образования камней.

Цитрусовые

Лимоны, лаймы и апельсины содержат цитрат, который снижает кислотность мочи, помогает предотвращать образование камней и может даже способствовать растворению некоторых типов камней.

Особенно полезна простая привычка, а именно, добавлять лимон или лайм в воду в течение дня.

Кальций

Несмотря на распространенный миф, кальций не нужно убирать из рациона. Он связывает оксалаты в кишечнике, уменьшает их попадание в почки и снижает риск самых распространенных камней — кальций-оксалатных. Важно получать кальций из пищи и не злоупотреблять добавками без назначения врача.

Что надо ограничить

Соль и натрий

Высокое содержание натрия повышает уровень соли в моче и способствует образованию камней. Источники скрытой соли:

колбасы,

соусы, заправки

хлеб

каши

супы

снеки (чипсы, крекеры)

Рекомендация: 1500-2000 мг натрия в день (примерно пол чайной ложки соли).

Избыток животного белка

Мясо, например, говядина, свинина, курица или морепродукты, в больших количествах повышает мочевую кислоту, снижает pH мочи и увеличивает выведение кальция

Это создает условия для образования камней. Рекомендуемая порция мяса, примерно размер колоды карт, не отказываться полностью от него, но соблюдать умеренность.

Оксалаты

Оксалаты — природные соединения в растительной пище. Их избыток может способствовать появлению камней Продукты с высоким содержанием:

шпинат

свекла

ревень

миндаль

бобовые

Важно помнить, что это не «запрещенные» продукты, здесь ключевое слово — умеренность.

Сахар

Высокий уровень сахара повышает кальций в моче, снижает цитрат и способствует росту камней

День питания для профилактики

Завтрак : овсянка с молоком, черника, орехи, кофе или чай

Перекусы : йогурт, апельсин и вода

Обед : боул из киноа, овощей и курицы или тофу, салат без избытка шпината, вода с лаймом

Перекусы : яблоко, творог и вода

Ужин: рыба, курица или бобовый чили, овощи, картофель, вода с цитрусом

Факторы риска

Даже идеальная диета — не единственный элемент профилактики. Врачи также советуют поддерживать здоровый вес, потому что ожирение меняет обмен веществ, учитывать семейную историю, потому что склонность может передаваться, и обсуждать добавки с вашим врачом, ведь некоторые могут повышать риск, например, витамин C.

Почечные камни — не случайность, а процесс, на который влияют ежедневные привычки. И хотя полностью исключить риск невозможно, его можно существенно снизить. Главные принципы просты: больше воды, меньше соли и сахара, баланс белка и достаточное количество фруктов, овощей и кальция из пищи.