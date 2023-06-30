Камни в почках — причины, симптомы, лечение и профилактика

Камни мочевыводящих путей у мужчин встречаются втрое чаще, чем у женщин. Это состояние требует срочного обращения к врачу не только из-за сопутствующей боли, но и из-за риска серьезных осложнений.

Камни в почках, также называемые мочекаменной болезнью, являются одним из самых распространенных заболеваний мочевыделительной системы. Заболевание заключается в наличии камней в почках, то есть отложений, образующихся в результате осаждения химических веществ, присутствующих в моче. У здорового человека эти вещества находятся в растворенном виде, но при слишком высокой их концентрации вместо растворения образуют кристаллы в чашечках или почечных лоханках. Почему так происходит, как распознать симптомы камней в почках и какое лечение наиболее эффективно, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Что такое камень в почках и какие причины его образования

Камни в почках – это наличие в мочевыделительной системе отложений (в просторечии: мочевых камней), состоящих из химических веществ, обычно обнаруживаемых в моче. В норме эти вещества находятся в моче в растворенном виде. Однако иногда их концентрация слишком высока, и они не растворяются полностью, а некоторые нерастворившиеся вещества образуют кристаллы, сначала мелкие (обычно "песок в почках"), впоследствии они сливаются в большие конкременты, что приводит к образованию отложений (мочевых камней) ), наличие которых приводит к симптомам мочекаменной болезни.

Чаще (почти у 80% больных) они состоят из оксалата или фосфата кальция, реже – из мочевой кислоты и очень редко – из цистина. Иногда развитию камней в почках способствуют следующие нарушения и отклонения:

моча не отводится должным образом из обеих или одной почки (например, из-за увеличенной простаты);

в моче слишком мало веществ, препятствующих образованию отложений (например, цитраты, магний);

имеется другое заболевание или аномалии, способствующие образованию камней в почках.

Однако у большинства больных нефролитиазом, несмотря на правильную диагностику, непосредственную причину образования мочевых камней установить не удается.

Как проявляются камни в почках

Камни в почках могут не вызывать никаких симптомов в течение многих лет. В это время они могут медленно увеличиваться, иногда до больших размеров и заполнять всю лоханку и почечные чашечки. В таких случаях может возникать тупая боль в спине, которую иногда ошибочно связывают с заболеванием позвоночника.

Типичным симптомом камней в почках является почечная колика. Причиной почечной колики является смещение камня из почки в мочеточник, что вызывает его раздражение и частичную или полную закупорку. Боль, связанная с почечной коликой, — резкая, иногда спазматическая (попеременно нарастает и стихает), локализуется в области почек (если камень расположен высоко) или внизу живота (если близко к мочевому пузырю), иррадиирует в пах.

Моча, выделяющаяся при приступе почечной колики, может быть красного цвета из-за присутствия крови.

Другие симптомы перехода мочевого камня через мочеточник в мочевой пузырь включают:

частые позывы к мочеиспусканию (ощущение потребности в мочеиспускании);

жжение во время мочеиспускания;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

у мужчин — боль, иррадиирующая в конец полового члена.

Мочекаменная болезнь вызывает симптомы, которые можно спутать с такими известными заболеваниями, как пиелонефрит, аппендицит, холецистолитиаз. Для дифференциации этих заболеваний следует провести анализ мочи и УЗИ, а также рентген брюшной полости.

Камни в почках — причины, симптомы, лечение и профилактика / Фото: Credits

Как проводится лечение камней в почках

В большинстве случаев приступ почечной колики обусловлен продвижением небольшого камня (<5 мм) мочеточником, и, как правило, других симптомов, кроме боли, нет. В таких случаях обычно достаточно приема обезболивающих и спазмолитиков (по назначению врача), а также обильного питья (3-4 литра).

Классическое хирургическое вмешательство сейчас редко необходимо для удаления камней из почек. Как правило, применяют малоинвазивные манипуляции, не требующие от пациента длительного восстановления. К таким процедурам относятся:

Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия – дробление мочевого камня внутри организма больного с помощью ударной волны. Это наиболее часто используемое вмешательство при мочекаменной болезни. Мочевой конкремент распадается на частицы размером с песчинку, которые легко выводятся с мочой.

Чрескожная нефролитотомия выполняется, когда мочевой камень в почке большой (> 2,5 см) или расположен в таком месте, что его невозможно разрушить с помощью литотрипсии. Процедура проводится под наркозом, заключается во введении инструмента, называемого нефроскопом, из-за небольшого разреза кожи у почки в почечную миску, через который уролог может осмотреть камень, точно определить его местоположение и с помощью соответствующих инструментов разбить его на более мелкие части, которые затем удалить. .

Уретерореноскопия обычно используется для удаления мочевых камней из среднего и нижнего мочеточников. Процедура производится под анестезией без необходимости разреза тканей. Уролог вводит гибкое зеркало через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь, а затем в мочеточник. Через зеркало можно непосредственно увидеть мочевой камень в мочеточнике и с помощью соответствующих инструментов удалить его целиком или предварительно дробить на более мелкие фрагменты.

Можно ли полностью вылечить камни в почках

У половины пациентов камни в почках возникают только один раз в жизни и не нуждаются в дальнейшем лечении. У остальных пациентов камни в почках рецидивируют в течение 5-10 лет, поэтому таким пациентам следует назначать обширную диагностику для выявления основной причины, а затем определять тактику лечения и рекомендовать профилактические мероприятия. С помощью урологических вмешательств мочевые камни удается удалить практически во всех случаях, а соблюдение соответствующего образа жизни и применения медикаментозных средств предотвращает образование новых отложений у многих людей.

Таким образом, во многих случаях камни в почках можно вылечить. Самое главное здесь — дисциплинировать больного, который должен неукоснительно соблюдать правила профилактики камней в почках на всю оставшуюся жизнь.

Профилактика камней в почках

Как больные с камнями в почках в прошлом, так и здоровые люди, желающие снизить риск образования отложений в мочевыводящих путях, должны заботиться о правильном увлажнении организма и соблюдать соответствующую диету. Важные элементы профилактики мочекаменной болезни:

употребление жидкости в таком количестве, чтобы выделять около 2-2,5 литров мочи в сутки; ограничение потребления животного белка, что повышает концентрацию мочевины, подкисляет мочу, повышает концентрацию цитратов;

ограничение потребления соли до 3-5 г в день;

должное поступление кальция (полученного из натуральных пищевых источников);

употребление большого количества необработанных или малообработанных овощей и в меньшей степени фруктов (избыток фруктозы в рационе повышает риск мочекаменной болезни);

физическая активность;

нормализация массы тела;

ограничение употребления алкоголя;

отказ от приема препаратов кальция, витамина D и витамина С без медицинских показаний

Мочевые камни чаще образуются у людей с хроническими инфекциями мочевыводящих путей или затрудненным оттоком мочи, поэтому лечение этих состояний значительно снижает риск образования камней в почках.

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