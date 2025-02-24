Кариес: все, что о нем следует знать

Здоровые, красивые зубы – это не только важный аспект внешнего вида, но и залог хорошего самочувствия и уверенности в себе. Однако кариес – враг, угрожающий каждому, независимо от возраста.

По статистике, 9 из 10 взрослых людей старше 20 лет имеют определенный уровень поражения зубов. Как предотвратить эту проблему и какие методы лечения помогут сохранить белоснежную улыбку, рассказало издание MedicalNewsToday.

Что такое кариес и почему он возникает

Кариес – это повреждение зубной эмали, постепенно разрушающее структуру зуба. Процесс начинается с образования зубного налета – тонкой липкой пленки, содержащей бактерии. Когда мы употребляем сладкую или крахмалистую пищу, бактерии производят кислоты, которые атакуют эмаль и вызывают ее деминерализацию.

Зуб состоит из трех основных слоев:

Эмаль – самый крепкий внешний слой, выполняющий защитную функцию.

– самый крепкий внешний слой, выполняющий защитную функцию. Дентин – средний слой, содержащий микроскопические трубочки, через которые раздражители могут влиять на нервы зуба и вызывать боль и чувствительность.

– средний слой, содержащий микроскопические трубочки, через которые раздражители могут влиять на нервы зуба и вызывать боль и чувствительность. Пульпа – внутренняя часть зуба, содержащая нервы и кровеносные сосуды.

Если кариес не лечить, он может углубляться, вызвать воспаление пульпы, абсцессы и даже потерю зуба.

Симптомы кариеса

Кариес может развиваться бессимптомно на начальных стадиях, поэтому регулярные визиты к стоматологу играют немаловажную роль в профилактике. Однако, по мере прогрессирования, могут появиться следующие признаки:

Чувствительность зубов к горячей, холодной или сладкой пище.

Постоянная или периодическая зубная боль.

Белые или темные пятна на поверхности зубов.

Появление пустот.

Неприятный запах изо рта.

Воспаление или отек десен.

Сложности при жевании.

Если у вас появились эти симптомы, следует немедленно обратиться к стоматологу во избежание серьезных осложнений.

Факторы риска

Кариес может возникнуть у любого, но некоторые факторы увеличивают риск его развития:

Нерегулярная гигиена полости рта – недостаточная или неправильная чистка зубов.

– недостаточная или неправильная чистка зубов. Злоупотребление сладостями – частое употребление сахаристых и крахмалистых продуктов.

– частое употребление сахаристых и крахмалистых продуктов. Сухость во рту – недостаточное количество слюны, помогающей нейтрализовать кислоты.

– недостаточное количество слюны, помогающей нейтрализовать кислоты. Кислотный рефлюкс – попадание желудочных кислот в полость рта.

– попадание желудочных кислот в полость рта. Расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия) – частые рвотные рефлексы, разрушающие эмаль.

(анорексия, булимия) – частые рвотные рефлексы, разрушающие эмаль. Генетическая предрасположенность – естественно слабенькая эмаль может быть врожденной особенностью.

Как лечат кариес

Современная стоматология предлагает разные методы лечения в зависимости от стадии поражения:

Фторирование – эффективный метод на ранних стадиях. Фтор укрепляет эмаль и помогает приостановить развитие кариеса.

– эффективный метод на ранних стадиях. Фтор укрепляет эмаль и помогает приостановить развитие кариеса. Пломбы используются для восстановления поврежденного зуба после удаления пораженной ткани.

используются для восстановления поврежденного зуба после удаления пораженной ткани. Коронки – используются при значимых разрушениях зуба.

– используются при значимых разрушениях зуба. Лечение корневых каналов проводится при поражении пульпы, чтобы сохранить зуб.

проводится при поражении пульпы, чтобы сохранить зуб. Удаление зуба – крайняя мера, если повреждение слишком велико.

Можно ли остановить кариес без лечения

На ранних стадиях кариес можно замедлить или даже остановить с помощью правильного ухода и изменений в питании. Однако если у эмаль уже есть повреждения, самостоятельно восстановиться она не может.

Как предотвратить кариес

Лучшее лечение – это профилактика.

Чистите зубы дважды в день зубной пастой с фтором.

Используйте зубную нить для очищения межзубного пространства.

Уменьшите потребление сладких и крахмалистых продуктов.

Употребляйте больше овощей, фруктов, молочных продуктов – они укрепляют зубы.

Пейте достаточно воды, чтобы предотвратить сухость во рту.

Регулярно посещайте стоматолога (не реже раза в полгода).

Когда обращаться к стоматологу

Если у вас есть боль, чувствительность зубов или подозрение на кариес, не откладывайте визит к специалисту. Регулярные обзоры помогут выявить проблему на ранних стадиях и избежать сложного и дорогостоящего лечения.

Кариес – одна из самых распространенных стоматологических проблем, но одновременно и одна из наиболее контролируемых. Соблюдайте правила гигиены полости рта и ответственно относитесь к своему здоровью, вы можете избежать его развития и сохранить озаренную улыбку на долгие годы. Поэтому не забывайте об уходе за зубами и своевременных визитах к стоматологу.

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