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Кариес: все, что о нем следует знать

Кариес: все, что о нем следует знать

Кариес: все, что о нем следует знать / Фото: Credits

Здоровые, красивые зубы – это не только важный аспект внешнего вида, но и залог хорошего самочувствия и уверенности в себе. Однако кариес – враг, угрожающий каждому, независимо от возраста.

По статистике, 9 из 10 взрослых людей старше 20 лет имеют определенный уровень поражения зубов. Как предотвратить эту проблему и какие методы лечения помогут сохранить белоснежную улыбку, рассказало издание MedicalNewsToday.

Что такое кариес и почему он возникает

Кариес – это повреждение зубной эмали, постепенно разрушающее структуру зуба. Процесс начинается с образования зубного налета – тонкой липкой пленки, содержащей бактерии. Когда мы употребляем сладкую или крахмалистую пищу, бактерии производят кислоты, которые атакуют эмаль и вызывают ее деминерализацию.

Зуб состоит из трех основных слоев:

  • Эмаль – самый крепкий внешний слой, выполняющий защитную функцию.
  • Дентин – средний слой, содержащий микроскопические трубочки, через которые раздражители могут влиять на нервы зуба и вызывать боль и чувствительность.
  • Пульпа – внутренняя часть зуба, содержащая нервы и кровеносные сосуды.

Если кариес не лечить, он может углубляться, вызвать воспаление пульпы, абсцессы и даже потерю зуба.

Симптомы кариеса

Кариес может развиваться бессимптомно на начальных стадиях, поэтому регулярные визиты к стоматологу играют немаловажную роль в профилактике. Однако, по мере прогрессирования, могут появиться следующие признаки:

  • Чувствительность зубов к горячей, холодной или сладкой пище.
  • Постоянная или периодическая зубная боль.
  • Белые или темные пятна на поверхности зубов.
  • Появление пустот.
  • Неприятный запах изо рта.
  • Воспаление или отек десен.
  • Сложности при жевании.

Если у вас появились эти симптомы, следует немедленно обратиться к стоматологу во избежание серьезных осложнений.

Факторы риска

Кариес может возникнуть у любого, но некоторые факторы увеличивают риск его развития:

  • Нерегулярная гигиена полости рта – недостаточная или неправильная чистка зубов.
  • Злоупотребление сладостями – частое употребление сахаристых и крахмалистых продуктов.
  • Сухость во рту – недостаточное количество слюны, помогающей нейтрализовать кислоты.
  • Кислотный рефлюкс – попадание желудочных кислот в полость рта.
  • Расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия) – частые рвотные рефлексы, разрушающие эмаль.
  • Генетическая предрасположенность – естественно слабенькая эмаль может быть врожденной особенностью.

Как лечат кариес

Современная стоматология предлагает разные методы лечения в зависимости от стадии поражения:

  • Фторирование – эффективный метод на ранних стадиях. Фтор укрепляет эмаль и помогает приостановить развитие кариеса.
  • Пломбы используются для восстановления поврежденного зуба после удаления пораженной ткани.
  • Коронки – используются при значимых разрушениях зуба.
  • Лечение корневых каналов проводится при поражении пульпы, чтобы сохранить зуб.
  • Удаление зуба – крайняя мера, если повреждение слишком велико.

Можно ли остановить кариес без лечения

На ранних стадиях кариес можно замедлить или даже остановить с помощью правильного ухода и изменений в питании. Однако если у эмаль уже есть повреждения, самостоятельно восстановиться она не может.

Как предотвратить кариес

Лучшее лечение – это профилактика.

  • Чистите зубы дважды в день зубной пастой с фтором.
  • Используйте зубную нить для очищения межзубного пространства.
  • Уменьшите потребление сладких и крахмалистых продуктов.
  • Употребляйте больше овощей, фруктов, молочных продуктов – они укрепляют зубы.
  • Пейте достаточно воды, чтобы предотвратить сухость во рту.
  • Регулярно посещайте стоматолога (не реже раза в полгода).

Когда обращаться к стоматологу

Если у вас есть боль, чувствительность зубов или подозрение на кариес, не откладывайте визит к специалисту. Регулярные обзоры помогут выявить проблему на ранних стадиях и избежать сложного и дорогостоящего лечения.

Кариес – одна из самых распространенных стоматологических проблем, но одновременно и одна из наиболее контролируемых. Соблюдайте правила гигиены полости рта и ответственно относитесь к своему здоровью, вы можете избежать его развития и сохранить озаренную улыбку на долгие годы. Поэтому не забывайте об уходе за зубами и своевременных визитах к стоматологу.

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