Кариес: все, что о нем следует знать

Здоровые, красивые зубы – это не только важный аспект внешнего вида, но и залог хорошего самочувствия и уверенности в себе. Однако кариес – враг, угрожающий каждому, независимо от возраста.
По статистике, 9 из 10 взрослых людей старше 20 лет имеют определенный уровень поражения зубов. Как предотвратить эту проблему и какие методы лечения помогут сохранить белоснежную улыбку, рассказало издание MedicalNewsToday.
Что такое кариес и почему он возникает
Кариес – это повреждение зубной эмали, постепенно разрушающее структуру зуба. Процесс начинается с образования зубного налета – тонкой липкой пленки, содержащей бактерии. Когда мы употребляем сладкую или крахмалистую пищу, бактерии производят кислоты, которые атакуют эмаль и вызывают ее деминерализацию.
Зуб состоит из трех основных слоев:
- Эмаль – самый крепкий внешний слой, выполняющий защитную функцию.
- Дентин – средний слой, содержащий микроскопические трубочки, через которые раздражители могут влиять на нервы зуба и вызывать боль и чувствительность.
- Пульпа – внутренняя часть зуба, содержащая нервы и кровеносные сосуды.
Если кариес не лечить, он может углубляться, вызвать воспаление пульпы, абсцессы и даже потерю зуба.
Симптомы кариеса
Кариес может развиваться бессимптомно на начальных стадиях, поэтому регулярные визиты к стоматологу играют немаловажную роль в профилактике. Однако, по мере прогрессирования, могут появиться следующие признаки:
- Чувствительность зубов к горячей, холодной или сладкой пище.
- Постоянная или периодическая зубная боль.
- Белые или темные пятна на поверхности зубов.
- Появление пустот.
- Неприятный запах изо рта.
- Воспаление или отек десен.
- Сложности при жевании.
Если у вас появились эти симптомы, следует немедленно обратиться к стоматологу во избежание серьезных осложнений.
Факторы риска
Кариес может возникнуть у любого, но некоторые факторы увеличивают риск его развития:
- Нерегулярная гигиена полости рта – недостаточная или неправильная чистка зубов.
- Злоупотребление сладостями – частое употребление сахаристых и крахмалистых продуктов.
- Сухость во рту – недостаточное количество слюны, помогающей нейтрализовать кислоты.
- Кислотный рефлюкс – попадание желудочных кислот в полость рта.
- Расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия) – частые рвотные рефлексы, разрушающие эмаль.
- Генетическая предрасположенность – естественно слабенькая эмаль может быть врожденной особенностью.
Как лечат кариес
Современная стоматология предлагает разные методы лечения в зависимости от стадии поражения:
- Фторирование – эффективный метод на ранних стадиях. Фтор укрепляет эмаль и помогает приостановить развитие кариеса.
- Пломбы используются для восстановления поврежденного зуба после удаления пораженной ткани.
- Коронки – используются при значимых разрушениях зуба.
- Лечение корневых каналов проводится при поражении пульпы, чтобы сохранить зуб.
- Удаление зуба – крайняя мера, если повреждение слишком велико.
Можно ли остановить кариес без лечения
На ранних стадиях кариес можно замедлить или даже остановить с помощью правильного ухода и изменений в питании. Однако если у эмаль уже есть повреждения, самостоятельно восстановиться она не может.
Как предотвратить кариес
Лучшее лечение – это профилактика.
- Чистите зубы дважды в день зубной пастой с фтором.
- Используйте зубную нить для очищения межзубного пространства.
- Уменьшите потребление сладких и крахмалистых продуктов.
- Употребляйте больше овощей, фруктов, молочных продуктов – они укрепляют зубы.
- Пейте достаточно воды, чтобы предотвратить сухость во рту.
- Регулярно посещайте стоматолога (не реже раза в полгода).
Когда обращаться к стоматологу
Если у вас есть боль, чувствительность зубов или подозрение на кариес, не откладывайте визит к специалисту. Регулярные обзоры помогут выявить проблему на ранних стадиях и избежать сложного и дорогостоящего лечения.
Кариес – одна из самых распространенных стоматологических проблем, но одновременно и одна из наиболее контролируемых. Соблюдайте правила гигиены полости рта и ответственно относитесь к своему здоровью, вы можете избежать его развития и сохранить озаренную улыбку на долгие годы. Поэтому не забывайте об уходе за зубами и своевременных визитах к стоматологу.
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