Карнивор или "диета хищника": стоит ли ее выбирать для себя рассказала диетолог Катерина Толстикова

Карнивор – это система питания, в основе которой лежит отказ от всех растительных продуктов.

Только мясо, мясные продукты, морепродукты, сливочное масло и молоко – это основные составляющие такой диеты. Все углеводы, включая овощи и фрукты, подлежат исключению. Однако, как отмечает эндокринолог-диетолог Катерина Толстикова, у такой системы питания есть свои опасности и она не так полезна.

Негативное влияние на микробиом

Карнивор диета может быть вредна для микробиома, поскольку отсутствие растительных продуктов в рационе приводит к нарушению баланса полезных бактерий. Это, в свою очередь, может вызвать воспалительные процессы в организме и даже повысить риск развития онкологических заболеваний.

Обработанные животные продукты

Часто на диете употребляются жареные или грилированные мясные продукты, которые, как известно, при приготовлении образуют канцерогенные соединения. Эти продукты также могут усугублять антиоксидантную защиту организма и вызвать воспаление, а это, в частности, может повлиять на здоровье кишечника.

Нехватка растительных продуктов

Отсутствие в рационе растительных продуктов приводит к дефициту клетчатки и витаминов, это важно для поддержания здоровья организма. Клетчатка особенно важна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, а также для предотвращения различных заболеваний.

Временный характер диеты

Такую диету можно применять только в течение короткого промежутка времени, например месяца, но не более. Если соблюдать ее длительный период, это может привести к дефициту питательных веществ, а это негативно повлияет на общее состояние здоровья.

Диета Карнивор может быть оправдана только на короткий срок, но она не является сбалансированной и полноценной системой питания для длительного применения. Следует помнить, что здоровье нуждается в разнообразном и сбалансированном рационе, а постоянный дефицит растительных продуктов может иметь негативные последствия для организма.

Мы также писали о том, что такое углеводы и стоит ли их бояться.

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