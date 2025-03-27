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Кашель: причины возникновения и все, что о нем нужно знать
Кашель – это один из самых распространенных симптомов разных заболеваний. Он может являться как обычной реакцией организма на раздражители, так и признаком серьезных патологий.
Кашель – это рефлекторная реакция организма, направленная на очищение дыхательных путей от посторонних частиц, микробов, слизи или жидкостей, рассказало издание MedicalNewsToday . Он может быть как осознанным, так и рефлекторным. Хотя кашель часто является временным явлением, в некоторых случаях он может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.
Причины возникновения кашля
Существует два основных типа кашля: острый (длится менее трех недель) и хронический (затягивается свыше восьми недель у взрослых и четыре недели у детей).
Острый кашель
Чаще возникает из-за инфекционных заболеваний верхних или нижних дыхательных путей, в частности:
Грипп
Простуда
Ларингит
Бронхит
Пневмония
Синусит
Сенная лихорадка (аллергия)
Хронический кашель
Если кашель не исчезает в течение длительного времени, то его причиной могут быть:
Курение повреждает дыхательные пути и вызывает постоянное раздражение.
Астма – особенно у детей, проявляется в виде сухого кашля, усиливающегося ночью.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – желудочная кислота может попадать в пищевод и раздражать горло.
Постназальный заток – чрезмерное выделение слизи из носа в горло.
Лекарственные средства могут вызывать побочный эффект в виде кашля.
Серьезные заболевания, такие как туберкулез, рак легких или сердечная недостаточность.
Когда обращаться к врачу
Если кашель длится более трех недель или сопровождается такими симптомами, как:
Повышение температуры
Потеря веса
Кровь в мокроте
Усложненное дыхание
Боль в груди
Это может являться сигналом серьезного заболевания, поэтому следует немедленно проконсультироваться с врачом.
Диагностика кашля
Для установления причины кашля врач может назначить следующие обследования:
Рентген грудной клетки – для исключения пневмонии, туберкулеза или новообразований.
Спирометрия – для оценки работы легких, особенно при подозрении на астму или хроническое обструктивное заболевание легких.
Анализ мокроты – для выявления бактерий или вирусов.
Эндоскопия – в случаях подозрения на рефлюкс или другие заболевания пищеварительной системы.
Лечение кашля
Лечение кашля зависит от его причины. Если кашель вызван вирусной инфекцией, лучший способ борьбы с ним – это дать организму время выздоровления. В таких случаях врач может посоветовать:
Частое питье – увлажняет слизистую и способствует выведению мокроты.
Увлажнение воздуха помогает уменьшить раздражение дыхательных путей.
Домашние средства – чай с медом и лимоном, имбирь, отвары трав (ромашка, мята, чабрец).
Аптечные средства от кашля
Существуют два основных типа препаратов:
Противокашлевые средства – подавляют кашлевой рефлекс, используются при сухом кашле.
Отхаркивающие препараты – способствуют разжижению и выведению мокроты.
Стоит ли принимать лекарство против кашля детям
Не рекомендует применять безрецептурные препараты от кашля детям младше шести лет. У маленьких детей кашель обычно проходит самостоятельно и употребление медикаментов может вызвать побочные эффекты. Кроме того, ни один препарат нельзя употреблять без предварительного предписания врача.
Кашель – это естественный механизм защиты организма, но если он длится долго или сопровождается тревожными симптомами, следует обратиться к врачу. Правильный уход, домашние методы и, при необходимости, медикаментозная терапия помогут быстро избавиться от неприятных ощущений и улучшить самочувствие.