Кашель: причины возникновения и все, что о нем нужно знать

Кашель: все, что о нем нужно знать и причины возникновения / © Credits

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Кашель – это рефлекторная реакция организма, направленная на очищение дыхательных путей от посторонних частиц, микробов, слизи или жидкостей, рассказало издание MedicalNewsToday . Он может быть как осознанным, так и рефлекторным. Хотя кашель часто является временным явлением, в некоторых случаях он может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Причины возникновения кашля

Существует два основных типа кашля: острый (длится менее трех недель) и хронический (затягивается свыше восьми недель у взрослых и четыре недели у детей).

Острый кашель

Чаще возникает из-за инфекционных заболеваний верхних или нижних дыхательных путей, в частности:

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Грипп

Простуда

Ларингит

Бронхит

Пневмония

Синусит

Сенная лихорадка (аллергия)

Хронический кашель

Если кашель не исчезает в течение длительного времени, то его причиной могут быть:

Курение повреждает дыхательные пути и вызывает постоянное раздражение.

Астма – особенно у детей, проявляется в виде сухого кашля, усиливающегося ночью.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – желудочная кислота может попадать в пищевод и раздражать горло.

Постназальный заток – чрезмерное выделение слизи из носа в горло.

Лекарственные средства могут вызывать побочный эффект в виде кашля.

Серьезные заболевания, такие как туберкулез, рак легких или сердечная недостаточность.

Когда обращаться к врачу

Если кашель длится более трех недель или сопровождается такими симптомами, как:

Повышение температуры

Потеря веса

Кровь в мокроте

Усложненное дыхание

Боль в груди

Это может являться сигналом серьезного заболевания, поэтому следует немедленно проконсультироваться с врачом.

Диагностика кашля

Для установления причины кашля врач может назначить следующие обследования:

Рентген грудной клетки – для исключения пневмонии, туберкулеза или новообразований.

Спирометрия – для оценки работы легких, особенно при подозрении на астму или хроническое обструктивное заболевание легких.

Анализ мокроты – для выявления бактерий или вирусов.

Эндоскопия – в случаях подозрения на рефлюкс или другие заболевания пищеварительной системы.

Лечение кашля

Лечение кашля зависит от его причины. Если кашель вызван вирусной инфекцией, лучший способ борьбы с ним – это дать организму время выздоровления. В таких случаях врач может посоветовать:

Частое питье – увлажняет слизистую и способствует выведению мокроты.

Увлажнение воздуха помогает уменьшить раздражение дыхательных путей.

Домашние средства – чай с медом и лимоном, имбирь, отвары трав (ромашка, мята, чабрец).

Аптечные средства от кашля

Существуют два основных типа препаратов:

Противокашлевые средства – подавляют кашлевой рефлекс, используются при сухом кашле.

Отхаркивающие препараты – способствуют разжижению и выведению мокроты.

Стоит ли принимать лекарство против кашля детям

Не рекомендует применять безрецептурные препараты от кашля детям младше шести лет. У маленьких детей кашель обычно проходит самостоятельно и употребление медикаментов может вызвать побочные эффекты. Кроме того, ни один препарат нельзя употреблять без предварительного предписания врача.

Кашель – это естественный механизм защиты организма, но если он длится долго или сопровождается тревожными симптомами, следует обратиться к врачу. Правильный уход, домашние методы и, при необходимости, медикаментозная терапия помогут быстро избавиться от неприятных ощущений и улучшить самочувствие.