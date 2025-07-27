Как кетогенная диета может улучшить ваше состояние при тяжелых психических заболеваниях

Кетогенная диета может улучшить ваше состояние при тяжелых психических заболеваниях / © Credits

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В частности, кетогенная диета, хорошо известная в сфере борьбы с эпилепсией и лишним весом, теперь показывает многообещающие результаты в лечении таких серьезных психических расстройств, как шизофрения и биполярное расстройство. Новое исследование Стэнфордской медицинской школы, опубликованное в журнале Psychiatry Research, доказывает, что изменения в рационе способны существенно улучшить состояние пациентов даже при наличии медикаментозного лечения.

Когда лекарства вредят телу

Антипсихотические препараты остаются основным методом лечения серьезных психических болезней, однако они часто вызывают побочные эффекты, в частности инсулинорезистентность, повышение уровня глюкозы в крови, ожирение и другие проявления метаболического синдрома. Это не только снижает качество жизни пациентов, но и часто становится причиной того, что они прекращают лечение и подвергают себя риску рецидива.

Кето — новый инструмент в арсенале психиатрии

Под руководством психиатра и эксперта по ожирению Shebani Sethi в Стэнфорде было проведено четырехмесячное исследование. В нем приняли участие 21 взрослый пациент с шизофренией или биполярным расстройством, которые принимали антипсихотические препараты и имели как минимум одно проявление метаболического нарушения.

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Участники придерживались кетогенной диеты, которая предусматривала около 10% калорий из углеводов, 30% из белков и 60% из жиров. Основу питания составляли натуральные, необработанные продукты, богатые белками, жирами и овощами с низким содержанием крахмала. Калории не считали, зато следили за уровнем кетонов в крови — маркером того, насколько организм перешел в состояние кетоза, когда энергия черпается из жиров, а не из глюкозы.

Результаты

До начала исследования 29% участников имели метаболический синдром. Через четыре месяца ни один из них не соответствовал критериям этого диагноза. В среднем пациенты потеряли 10% массы тела, уменьшили окружность талии на 11%, снизили уровень сахара в крови, кровяное давление, индекс массы тела, триглицериды и инсулинорезистентность.

Но самое главное, были зафиксированы улучшения и в психическом состоянии. По шкале общего психиатрического впечатления пациентов в среднем улучшились на 31%, а три четверти участников показали клинически значимое улучшение. Также улучшился сон, настроение и общее качество жизни.

Альтернативное топливо для мозга

Как объясняет психиатр, психические заболевания все чаще связывают с нарушениями обмена веществ в мозге. Кетогенные диеты, которые меняют источник энергии с глюкозы на кетоны, могут обеспечить мозг более «чистым» топливом, снижают чрезмерную возбудимость нейронов, похожий принцип давно успешно применяется для лечения эпилепсии.

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Эта гипотеза лежит в основе новой отрасли медицины — метаболической психиатрии, основательницей которой стала сама врач. По ее словам, пациенты, страдающие одновременно от ожирения и психических расстройств, часто остаются без внимания науки, хотя их количество постоянно растет.

Если вы или ваши близкие страдаете от серьезного психического расстройства и имеете метаболические нарушения, посоветуйтесь со своим врачом о возможности диетических изменений. Кетогенная диета — это не модная прихоть, а потенциально действенный инструмент поддержки психического и физического здоровья. Но любые изменения в питании должны внедряться под контролем специалиста.