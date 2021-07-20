Кишечный грипп: как избежать заражения и обезвоживания

Ротавирусом болеют и дети, и взрослые. Но 95% детей до 5 лет переносят ротавирус в тяжелой форме из-за быстро обезвоживания организма и отсутствия стойкого иммунитета к вирусу.

О том, как защитить себя и ребенка от острой кишечной инфекции, рассказал врач-педиатр в клинике ISIDA Растеряева Ирина Александровна.

Пути заражения и симптомы кишечного гриппа

Ротавирус, или кишечный грипп, – это острая кишечная инфекция, развитие которой запускают бактерии или вирусы. В частности, ротавирус. При этом кишечный грипп не имеет ничего общего с расстройством желудка и пищевым отравлением.

В организм вирус попадает через:

зараженную питьевую воду;

продукты питания, которые либо неправильно сохранялись, либо неправильно готовились к употреблению – немытые овощи, фрукты, ягоды, прокисшие молочные продукты;

грязные руки и предметы быта, например, детские игрушки, бутылочка для питья, соска – ребенок прикоснулся к поверхности, зараженной вирусом, а потом взял из миски ягоды, и во время еды слизал ротавирус с пальчиков;

купание в загрязненных водоемах или бассейнах, где вода не очищалась должным образом;

контакт с носителем ротавируса – поцелуи, рукопожатия, использование общей посуды.

На поверхностях ротавирус живет от 14 до 30 дней. В воде – 1-2 месяца. В фекалиях – до 7 месяцев.

Первые симптомы после заражения вирусом появляются на 1-5 сутки. Традиционно это:

повышение температуры тела до 38-39 градусов;

тошнота, рвота, которая может повторяться после каждого приема пищи;

слабость, вялость;

отсутствие аппетита;

диарея;

насморк, першение, боль и покраснение в горле, как при гриппе или ГРВИ;

сухая кожа и сухие губы.

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Самая большая опасность ротавируса – это диарея и стремительное обезвоживание. Взрослый человек отмечает на фоне отсутствия аппетита сухость во рту и постоянную жажду. И восполняет водный баланс, в отличии от маленьких детей, которые зачастую отказываются принудительно пить воду. Это приводит к тяжелому течению инфекции и госпитализации.

Профилактика ротавируса

Для того чтобы не заболеть кишечным гриппом, я советую:

мыть руки перед едой, после посещения уборной, прогулки на детской площадке, похода в магазин;

не есть на улице немытыми руками немытые овощи, фрукты, ягоды, мороженое, конфеты и другие продукты питания;

перед употреблением тщательно промывать под проточной водой овощи, фрукты, ягоды;

не покупать молоко и молочные продукты на стихийных рынках;

проверять сроки годности молочки из супермаркета;

пить чистую воду, пропущенную через фильтр, или остуженную кипяченную воду;

менять кухонные полотенца для рук каждые 2-3 дня, полотенца для протирания посуды – каждый день. Стирать при 60-95 градусах;

менять губки для мытья посуди раз в неделю;

тщательно мыть детскую посуду, бутылочки, соски. После прогулки на улице мыть резиновые, пластмассовые игрушки в теплой воде с мылом;

не купаться в загрязненных водоемах;

ежедневно протирать мебель, дверные ручки, полы влажной тряпкой с дезинфицирующим средством;

на отдыхе пить воду только из бутылки;

не есть за ноутбуком – пальцы контактируют с клавиатурой, едой и ртом;

детей до 2 лет кормить грудью.

При подозрении на ротавирусную инфекцию я советую обязательно обратиться к педиатру или семейному врачу, чтобы избежать осложнений. В домашних условиях, до визита к врачу, можно:

маленькими порциями обильно пить подсоленную воду каждые 10-15 минут – Оралит, Гидрофит, Регидрон, Глюкосолан и др.

Если нет возможности купить аптечное средство, в литр теплой переваренной воды добавьте 1 ч. л. поваренной соли, 6-8 ч. л. сахара, пол чайной ложки питьевой соды, и хорошо перемешайте;

пить теплый настой ромашки;

принимать жаропонижающие препараты при высокой температуре (Парацетамол).

Ни детям, ни взрослым нельзя пить антибиотики, противорвотные препараты, пробиотики без предписаний врача. Также не нужно насильно есть или принуждать ребенка при отсутствии аппетита. Главное – много пить, чтобы не допустить обезвоживания организма.

Вакцина против кишечного гриппа

Диарея и обезвоживания при кишечном гриппе может привести к летальному исходу. Каждый час в мире от ротавирусного гастроэнтерита умирает примерно 23 ребенка. Чтобы быть спокойными за жизнь и здоровье своих детей, я советую делать вакцину. Вакцина вводится через рот и имеет сладкий вкус – ребенок не будет плакать, плеваться, капризничать.

Первая доза вакцины вводится с 6-й по 12-ю неделю жизни. Вторая – в 3 месяца. Иммунитет сохраняется 3-4 года. В зависимости от вакцины сроки могут меняться. Наиболее восприимчивы к ротавирусу дети до 2 лет, поскольку у них не выработался иммунитет к вирусу. И дети, находящиеся на искусственном вскармливании.

Всем хорошего лета без ротавируса!

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