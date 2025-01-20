Классификация видов памяти: то, что следует знать, чтобы ничего не забывать

Память — это сложная система, не являющаяся отдельным органом или процессом.

Воспоминания бывают разных форм. До сих пор многое не понятно о человеческой памяти и о том, как она работает. В то же время существует множество теорий о типах памяти в мозге человека. Издание Medical News Today рассказало о том, какие бывают типы памяти. Большинство склоняется к мнению, что существует по меньшей мере четыре основных типа памяти:

рабочая память;

сенсорная память;

кратковременная память;

долговременная память.

Некоторые считают, что эти типы не являются отдельными видами памяти, а скорее ее стадиями. Согласно такой теории, память начинается с сенсорной, переходит в кратковременную, а затем может стать долговременной. Например, память, которую человек использует только в течение короткого времени, как вот слово в начале предложения, относится к рабочей памяти и может никогда не перейти в другую стадию.

Кто-то предлагает разделить эти типы памяти на более конкретные категории.

Сенсорная память

Сенсорная память сохраняет сенсорную информацию в течение очень короткого времени – обычно не более одной секунды. Именно с этого типа памяти начинается обработка информации.

Если человек обращает внимание на сенсорный стимул, информация может перейти к кратковременной или долговременной памяти. Некоторые примеры сенсорной памяти включают в себя:

восприятие звуков, которые человек слышит во время прогулки;

распознавание чего-то в поле зрения.

Сенсорная память помогает составить целостное представление об окружающем мире на основе звуков, изображений и других ощущений. Если сенсорный опыт становится значимым, например запах пищи на кухне, он может перейти к другим видам памяти. Однако, если этого не происходит, сенсорные воспоминания быстро исчезают.

К примеру, большинство людей не вспомнит все звуки, которые они услышали за последние 30 секунд, если не было причины специально их запомнить.

Кратковременная память

Кратковременная память позволяет человеку запоминать ограниченное количество информации на короткий промежуток времени – обычно около 30 секунд.

Это не просто память, которая длится дольше сенсорной. Это хранилище для нескольких фрагментов информации, которые быстро исчезают. Некоторые примеры кратковременной памяти включают:

запоминание строки из 5–7 слов для повторения;

удержание в памяти номера телефона, пока ищете ручку, чтобы его записать.

Рабочая память

Рабочая память похожа на кратковременную, но имеет свою специфику. Она отвечает за активную обработку и манипулирование информацией. Это позволяет выполнять текущие задания. Например:

решение сложной математической задачи, где следует помнить несколько чисел;

приготовление блюда, запоминая уже добавленные ингредиенты;

участие в прениях, удерживая в памяти аргументы обеих сторон.

Считается, что у рабочей и кратковременной памяти есть существенная взаимосвязь, хотя и выполняют они разные функции.

Долговременная память

Долговременная память сохраняет огромный объем информации и опыта. Большинство воспоминаний, которые длятся более 30 секунд, относятся именно к этому типу.

Его можно разделить на две основные подкатегории: явную и имплицитную память.

Явная долговременная память

Явные воспоминания – это сознательные воспоминания о событиях, фактах или знаниях. Они включают:

Эпизодическую память: воспоминания о событиях и автобиографических фактах, например, детские праздники или личные достижения.

воспоминания о событиях и автобиографических фактах, например, детские праздники или личные достижения. Семантическую память: общие знания о мире, например, понимание, как работает сердце или память об исторических событиях.

Имплицитная долговременная память

Имплицитные воспоминания – это бессознательные воспоминания, влияющие на поведение. К ним относятся:

Процедурная память : автоматизированные действия, например езда на велосипеде или печать на клавиатуре.

: автоматизированные действия, например езда на велосипеде или печать на клавиатуре. Прайминг: ассоциации, влияющие на реакции, например, желание выкурить сигарету после еды.

Память и ее объем

У рабочей, сенсорной и кратковременной памяти есть ограниченный объем. К примеру, кратковременная память может вмещать около семи элементов информации. Однако долговременная память, теоретически, не имеет физических ограничений. В то же время ее качество и детали могут изменяться с течением времени.

Бывает ли фотографическая память

Несмотря на распространенное мнение, научных доказательств существования фотографической памяти нет. Даже люди с гипертимезией – редким состоянием, при котором они помнят каждый автобиографический момент – не сохраняют информацию идеально. Мозг работает иначе, чем камера и воспоминания часто подвергаются трансформации.

Как улучшить память

Существует несколько эффективных способов улучшения памяти:

Мнемонические техники: создавайте ассоциации или рифмы для запоминания новой информации. Решайте головоломки: это укрепляет когнитивные навыки. Развивайте ассоциации: ведите дневник или обсуждайте недавние события, чтобы закрепить воспоминания. Физические упражнения: особенно полезные для здоровья мозга.

Улучшить память можно благодаря здоровому образу жизни и использованию специальных техник для запоминания. Если вы замечаете непонятные изменения в работе памяти, важно обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком определенных заболеваний.

Мы также писали о том, может ли депрессия "затуманить мозг".

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