ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
258
Время на прочтение
3 мин

Кофе, вода или алкоголь: как эти напитки влияют на уровень кортизола и нашу тревожность в неспокойные времена

В периоды хронического стресса мы ищем любые способы поддержать себя. Кому-то помогает кофе, кто-то «расслабляется» бокалом вина, другие держатся за бутылку с водой как за источник спокойствия.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Кофе, вода или алкоголь: как эти напитки влияют на уровень кортизола и нашу тревожность в неспокойные времена

Кофе, вода или алкоголь: как эти напитки влияют на уровень кортизола и нашу тревожность в неспокойные времена / © Credits

Но все ли эти напитки действительно помогают? Как они влияют на гормон стресса — кортизол, на нашу тревожность и что выбирать в сложные периоды? Об этом в откровенном интервью для YouTube-канала Марички Падалко рассказала врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко.

Вода — лучший антистрессовый напиток

«Самый эффективный напиток в борьбе со стрессом — обычная питьевая вода», — говорит Наталья Самойленко. И это не преувеличение. Вода участвует в:

  • регуляции температуры тела,

  • поддержании баланса электролитов,

  • выведении излишков кортизола через почки,

  • нормализации давления и работы сердечно-сосудистой системы.

Обезвоживание, даже на 1-2%, повышает уровень кортизола, а это ухудшает реакцию на стресс.

Кофе — утренний помощник или враг спокойствия

Кофе — это источник кофеина, который оказывает возбуждающее воздействие на нервную систему. Он временно повышает уровень кортизола, но если использовать его правильно, это может быть даже полезно.

«Если вы не спали ночью — выпить чашку кофе утром не является ошибкой. Наоборот, вы помогаете организму восстановить естественно высокий уровень кортизола, который должен был бы быть утром», — объясняет Самойленко.

Но есть важные «но»:

Не стоит пить кофе после обеда — это снова поднимает уровень кортизола, который должен уже снижаться, чтобы готовить вас ко сну
Не заменяйте кофе воду — это ведет к обезвоживанию
Злоупотребление кофеином (более 3-4 чашек в день) — вызывает тревожность, тремор, ухудшение сна

Оптимально:

  • 1-2 чашки кофе в первой половине дня

  • После 14:00 — лучше перейти на травяной чай или воду с лимоном

Алкоголь — иллюзия расслабления

Алкоголь часто воспринимается как «антистрессовое средство» — после тяжелого дня бокал вина или пива кажется заслуженным отдыхом. И действительно, в краткосрочной перспективе он дает ощущение облегчения: подавляет активность нервной системы, успокаивает.

Но это временный эффект, за которым следует обратный удар. «Когда вы используете алкоголь для снижения стресса — это как брать успокоение в кредит. Но долги придется отдать. И с процентами», — отмечает Самойленко.

Что происходит при регулярном употреблении алкоголя:

  • Нарушается выработка серотонина и дофамина

  • Увеличивается уровень ночного кортизола — тело работает в режиме стресса

  • Ухудшается качество сна: люди быстро засыпают, но не проходят полноценные фазы глубокого сна

  • Систематическое употребление приводит к гормональному дисбалансу, в частности повышению базового уровня кортизола

Решение:

  • Временный отказ от алкоголя — это лучший сон, меньше тревоги, стабильный аппетит

  • Вместо «релакса в бокале» — ищите альтернативы: спокойная музыка, танцы, спорт, йога, общение с близкими и хобби (вышивка, рисование, кулинария, чтение)

Во времена военного положения каждый из нас ищет свой способ сохранить равновесие. И очень важно, чтобы этот способ помогал, а не вредил. Выбирайте напитки, которые работают на вас, а не против вас.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie