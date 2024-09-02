Когда дефицит калорий не работает: рассказывает эндокринолог-нутрициолог

Есть несколько причин, почему дефицит калорий не сработает в краткосрочной перспективе для некоторых и в долгосрочной перспективе почти для всех.

Врач Екатерина Толстикова рассказала своим подписчикам,может ли быть такое, что дефицит калорий не работает и если так, то что с этим делать.

Следует помнить, если вы почти всю свою жизнь сидели на диетах, ели на 800-1000 калорий и не набирали веса, к сожалению, за определенное время, эта "формула" перестанет работать. Ведь организм не может существовать и нормально функционировать при таком количестве получаемой энергии.

Даже если вы получали результаты, через время их не станет. Когда вы продолжаете потреблять меньше калорий, чем нужно, ваше тело начнет их удерживать. Это можно назвать "режимом выживания".

Во-первых, есть такое биохимическое понятие, как "метаболическая адаптация". У вас изменится гормональный фон и возникнет адаптация к тому, что организм не будет готов тратить энергию и свои ресурсы при том количестве калорий, которые вы будете ему давать.

Во-вторых, возможно у вас уже нарушены функции некоторых показателей организма, например снижена работа щитовидной железы, гипофункция, гипотиреоз или нарушен менструальный цикл. Все это может продолжаться при метаболической адаптации. Или у вас высокие показатели стресса: пролактин и кортизол могут не давать вам похудеть.

Человек может еще больше уменьшать калорийность потребляемых продуктов, еще больше уменьшать свой рацион, но напротив, набирать вес. В этом случае организм просто протестует против ваших действий.

Сначала вы худеете, потому что ваше тело сжигает все потребляемые калории и начинает погружаться в запасы. Но как только ваше тело поймет, что больше не получает достаточно калорий, оно начнет более эффективно тратить энергию. И скоро поймет, как делать процессы с наименьшим количеством калорий.

Как только ваше тело чувствует, что в обозримом будущем не будет получать достаточно калорий, оно начинает держаться за них. Поначалу он делает это, замедляя ваш метаболизм. Ваше тело будет снижать внутреннюю температуру, уменьшится выработка энергии и даже снизится ваша концентрация, вы начнете думать медленнее.

В таких случаях могут появиться отеки и еще большие гормональные проблемы.

Что может помочь? Сбалансированная тарелка и построение правильного рациона.

К сожалению, можно ходить по кругу, десятилетиями истощать себя диетами и голоданием, но толку от этого не будет и вы поймете, что только здоровое и сбалансированное питание может помочь вам вібраться вас из бездны самоиздевательства.

Если этого не сделать, изменится ваше пищевое поведение и это приведет к расстройствам питания, которые могут отрицательно повлиять не только на ваше психологическое состояние, но и на физическое здоровье.

Дефицит калорий может показаться простым и понятным подходом к похудению. К сожалению, все не так-то просто.

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