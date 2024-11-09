Когда диеты и спорт не работают: почему мы не можем похудеть

Снижение веса – тема, волнующая многих и часто диеты и спорт, на которые мы полагаемся, не приносят желаемого результата. Причин этому существует много и далеко не все они связаны с питанием или физической активностью.

Врач Василий Чайка рассказал, что психологический, социальный и физиологический аспекты также играют немаловажную роль в снижении или накоплении веса. Важно понимать, что каждый случай индивидуальный и комплексный подход к весу – ключ к решению проблемы.

Индекс массы тела – основа для оценки

Перед тем, как говорить о лишнем весе, следует определить есть ли у нас избыточный вес. Для этого используется индекс массы тела (ИМТ), который вычисляется по формуле: вес (в кг) разделен на рост (в метрах) в квадрате. Например, если человек весит 100 кг и с ростом 2 м, его ИМТ составит 25 (100 ÷ (2 × 2) = 25). ИМТ от 18,5 до 25 считается нормой, от 25 до 30 – избыточным весом, а более 30 – признаком ожирения.

Почему накапливается вес

Следует понимать, что набор веса может происходить не только из-за накопления жировой ткани, но и из-за задержки воды. Например, во время праздников, когда мы употребляем в пищу много соленой или сладкой пищи, организм может удерживать воду и вес быстро увеличивается на несколько килограммов. Следовательно, избыточный вес – это совокупность жира и воды, и для ее регулировки нужно понять, какой из этих компонентов преобладает.

Задержка воды в организме

Задержка воды – естественная реакция организма на определенные ситуации. В нашем мозгу есть центры, контролирующие количество воды с помощью почек. В биологии вода необходима для выживания, поэтому когда мы попадаем в условия, где доступ к воде ограничен, наш мозг запускает защитную программу для удержания воды.

Социальные условия задержки воды

Задержка воды может возникнуть и в условиях, где мы ощущаем социальное давление или некий тупик. Например, ребенок, которого заставляют ходить в сад или взрослый, который должен работать на нелюбимой работе, могут попадать в ситуацию социального стресса. В таком случае организм реагирует на это как на потенциальную угрозу и задерживает воду. Это может вызвать набор веса, несмотря на усилия в похудении.

Экзистенциальная безысходность

В ситуациях, когда человек теряет социальные связи или чувствует изоляцию, организм также может воспринимать это как угрозу выживанию. В таких условиях даже при отсутствии дефицита воды мозг может задерживать жидкость, пытаясь обеспечить безопасность организма.

Жир как биологическая программа выживания

Жир — мощный источник энергии: 1 г жира обеспечивает 9 ккал, тогда как белки и углеводы — всего по 4 ккал. Это делает жировые запасы важными для выживания, особенно в условиях нехватки ресурсов. Поэтому, когда мы попадаем в условия стресса или потери чего или кого-то, организм может усиливать аппетит и накапливать жировую ткань. К примеру, в природе животные, имеющие большую массу, реже становятся жертвами хищников. Поэтому когда человек испытывает чувство слабости или неуверенности, биологическая программа увеличивает вес для повышения шансов на "выживание".

Воздействие эмоций на вес

Если мы чувствуем себя менее ценными, например, сравнивая свою внешность с другими, организм также может реагировать на это набором веса. Наше социальное взаимодействие, особенно в мире социальных сетей, создает впечатление, что мы "соответствовать" определенным эстетическим стандартам и это вызывает дополнительное давление. Когда мы недовольны собой, мозг запускает программы накопления веса для "защиты".

Связь с родителями

Нередко у детей, рано отправляемых в садик, возникают определенные психологические и физиологические реакции, приводящие к набору веса. Если у ребенка нет достаточного контакта с родителями, он может ощущать тревогу и незащищенность, запускающую биологические программы набора жировой ткани. Это объясняется тем, что в детстве связь с мамой важна для формирования ощущения безопасности. Во взрослой жизни подобные ситуации могут происходить, когда мы чувствуем себя изолированными или брошенными.

Как помочь организму

Щелочная вода: при похудении важно пить достаточно воды, но она должна быть щелочной (pH 8-8,5), что помогает избегать задержки воды. Можно использовать пищевую соду для приготовления: на 1 л воды добавить чайную ложку соды, предварительно погасив ее лимонным соком.

при похудении важно пить достаточно воды, но она должна быть щелочной (pH 8-8,5), что помогает избегать задержки воды. Можно использовать пищевую соду для приготовления: на 1 л воды добавить чайную ложку соды, предварительно погасив ее лимонным соком. Релаксационные процедуры: принимайте ванны с теплой водой (37-38 ° C), добавляя обычную соль. Такие ванны способствуют расслаблению, снимают чувство угрозы, помогают мозгу понять, что опасности нет и это способствует выведению излишней жидкости.

принимайте ванны с теплой водой (37-38 ° C), добавляя обычную соль. Такие ванны способствуют расслаблению, снимают чувство угрозы, помогают мозгу понять, что опасности нет и это способствует выведению излишней жидкости. Самопринятие : принятие себя такими, какие вы сейчас, имеет чрезвычайное значение для стабилизации веса. Если мы постоянно недовольны собой, то мозг воспринимает это как тревогу и запускает защитные механизмы, ведущие к набору веса.

: принятие себя такими, какие вы сейчас, имеет чрезвычайное значение для стабилизации веса. Если мы постоянно недовольны собой, то мозг воспринимает это как тревогу и запускает защитные механизмы, ведущие к набору веса. Меньше критики — больше похвалы: каждая съеденная вкусность или вызов, на который вы решились, заслуживает похвалы. Главное — не критиковать себя за ошибки, поскольку это приводит к излишнему стрессу и может помешать процессу похудения.

каждая съеденная вкусность или вызов, на который вы решились, заслуживает похвалы. Главное — не критиковать себя за ошибки, поскольку это приводит к излишнему стрессу и может помешать процессу похудения. Психологическая поддержка: часто решающим фактором становится изменение условий жизни или отношение к стрессовым ситуациям. Поддержка со стороны близких, смена рабочей среды, занятие любимыми делами – все это способствует гармонии в душе и теле.

Снижение веса – это не только вопрос питания или спорта, но и нашего психологического состояния, социальной жизни и внутренних ощущений. Пока мы не найдем внутреннюю гармонию, даже самые эффективные диеты не принесут желаемых результатов. Поэтому важно уделять внимание комплексному подходу, принимать себя такими, как мы есть и пытаться изменить условия, мешающие нашей счастливой и здоровой жизни.

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