Когда каждая секунда решает все: какие вызовы считаются экстренными для скорой в Украине / © Associated Press

На странице First Aid Instructor рассказали, что считается экстренным вызовом для медиков скорой помощи в Украине и когда им нужно немедленно звонить.

В Украине порядок выезда бригад скорой помощи определяет Приказ МОЗ от 19.11.2012 года. Именно он разделяет вызовы на экстренные, когда существует угроза жизни или здоровью, и неэкстренные, когда помощь может оказать семейный врач или дежурная больница.

Для медиков это не просто формальность — это способ спасти тех, кто действительно нуждается в помощи «здесь и сейчас».

Экстренный вызов — это когда каждая минута важна

Экстренным считается вызов, если состояние пациента угрожает его жизни или может быстро стать критическим. Вот основные ситуации, когда нужно немедленно звонить 103:

Потеря сознания или судороги

Проблемы с дыханием, удушье, любые виды асфиксии, например, утоплени, инородное тело в дыхательных путях

Боль в груди или подозрение на сердечный приступ

Внезапная остановка сердца или нарушение сердечного ритма

Большое кровотечение, которое не останавливается

Поражение электрическим током или молнией

Тяжелые травмы, например, в ДТП, на производстве, при падении с высоты

Ожоги или обморожения, которые охватывают большую площадь тела

Отравление, в том числе алкоголем, лекарствами или химикатами

Укусы животных или змей

Преждевременные роды или осложнения во время беременности

Психические расстройства, когда человек представляет опасность для себя и других

Если хотя бы один из этих симптомов есть, не медлите, звонок на 103 может спасти жизнь.

Когда ситуация не является экстренной

Не каждый дискомфорт или повышенное давление — это повод для выезда скорой. Если состояние не угрожает жизни, медики могут посоветовать обратиться к семейному врачу, амбулатории или пункту неотложной помощи.

Например:

длительная простуда без высокой температуры;

боль в спине без травмы;

хронические болезни без резкого ухудшения;

незначительные аллергические реакции.

Это помогает системе скорой не перегружаться и вовремя приезжать туда, где действительно речь идет о жизни.

Почему это важно знать каждому

Каждый звонок на 103 проходит сортировку диспетчером, специалист определяет уровень опасности, уточняет симптомы и решает, какую именно бригаду отправить. Если вы звоните без реальной необходимости, медики могут не успеть на настоящий экстренный вызов.

Поэтому стоит помнить простое правило, звоните на 103, если есть угроза жизни. Во всех остальных случаях — обращайся к семейному врачу.

Как действовать до приезда «скорой»

Не паникуйте. Спокойствие поможет вам четко объяснить ситуацию диспетчеру. Опишите состояние человека. Скажите, дышит ли он, в сознании ли пациент, есть ли кровотечение. Выполняйте указания диспетчера. Часто он подсказывает, что делать до приезда медиков, например, как проверить дыхание или остановить кровотечение. Встретьте бригаду. Если есть возможность, выйдите навстречу, чтобы ускорить доступ к пациенту.

Медики скорой — это те, кто ежедневно работает на грани. Они первыми приезжают туда, где происходит самое страшное. Их работа — быть рядом в самые тяжелые минуты. И когда в следующий раз вы увидите сирену на дороге, дайте проехать. Потому что где-то рядом, возможно, кто-то борется за жизнь.