Когда лучше пить кофе: до или после тренировок / © Credits

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Но задумывались ли вы когда-нибудь, как кофе сочетается с физическими упражнениями, стоит ли смаковать любимый напиток до занятия спортом, лучше отложить чашку ароматного эспрессо до завершения тренировки. Издание Real Simple попыталось найти лучший ответ на этот вопрос.

Пить до или после тренировки

Кофе перед тренировкой может стать настоящим союзником вашего фитнес-режима. Его основной активный компонент — кофеин — стимулирует центральную нервную систему, ускоряет метаболизм, повышает выносливость и даже помогает сосредоточиться.

Преимущества употребления кофе перед тренировкой:

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Повышение энергии и выносливости: кофеин стимулирует высвобождение адреналина, способствующего лучшей физической производительности.

Уменьшение усталости: кофе помогает отсрочить чувство усталости, благодаря чему тренировка может продолжаться дольше.

Улучшение микроциркуляции: лучшее кровоснабжение способствует лучшему насыщению мышц кислородом.

Стимуляция метаболизма: потребление кофе перед физической активностью может ускорить обмен веществ и способствовать более активному сжиганию калорий.

Сосредоточенность: кофеин повышает внимание, что особенно полезно во время сложных тренировочных сессий.

Однако не все столь однозначно. Если вы тренируетесь поздним вечером, кофе может нарушить ваш сон. В таком случае лучше выбрать альтернативные натуральные стимуляторы, такие как экстракт маки или свекольный сок.

Когда пить кофе перед тренировкой

Лучшее время — за 40-60 мин до начала физической активности. Именно в этот период кофеин максимально активизируется в организме. Важно также обратить внимание на количество кофеина: эффективная дозировка составляет примерно 2–6 мг на 1 кг. Для среднестатистической женщины это ориентировочно 100-300 мг кофеина, что соответствует одной-двум чашкам фильтрованного кофе.

Кофе после тренировки: стоит ли

Хотя кофе после тренировки не имеет таких мощных стимулирующих преимуществ, как перед ним, он все же может быть полезен:

Улучшает настроение после физической нагрузки

Может облегчить мышечную усталость

Способствует пополнению энергетических запасов в сочетании с белковыми и углеводными перекусами.

Однако важно не использовать кофе как способ «дожить до конца дня». Если вы замечаете, что после тренировки вам критически нужна доза кофеина, это может быть сигналом о недостатке сна, чрезмерном стрессе или несбалансированном питании.

Побочные эффекты и оговорки

Несмотря на многие преимущества, кофе подходит не всем. Людям с повышенной чувствительностью к кофеину следует осторожно подходить к его дозировке. Возможные отрицательные реакции включают:

Тошнота или боль в желудке

Учащенное сердцебиение

Повышенная тревожность

Нарушение сна

Также следует избегать кофе с большим количеством сахара, сливок, сиропов или молока перед тренировкой — эти напитки имеют высокую калорийность и могут вызвать тяжесть в желудке или даже дискомфорт во время упражнений.

Альтернатива для вечерних тренировок

Если вы тренируетесь после 17:00, вместо кофе можно попробовать:

Чай из корня маки

Напиток со свекольным соком

Зеленый чай (в небольшом количестве)

Витаминные коктейли с добавлением B-комплекса

Кофе — это не только удовольствие, но и мощный инструмент поддержки физической формы. Но, как и во всем, важна мера. Прислушайтесь к своему организму, пробуйте разные варианты и вы найдете свой идеальный ритм, в котором кофе станет лучшим партнером ваших тренировок.