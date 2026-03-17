Когда лучше всего ужинать

Многие люди привыкли ужинать поздно, например, после работы, тренировок или встреч с друзьями. Однако наш организм имеет собственные «биологические часы», которые определяют, когда ему легче переваривать пищу, а когда готовиться к отдыху.

Издание EatingWell объяснило, что оптимальное время для ужина — минимум за два-три часа до сна. Такая простая привычка может помочь улучшить пищеварение, уменьшить риск изжоги и даже сделать сон более качественным. Чтобы понять, почему это работает, стоит разобраться, как именно происходит процесс пищеварения в нашем организме.

Как работает пищеварение

Пищеварение — сложный многоступенчатый процесс, во время которого организм расщепляет пищу на питательные вещества, необходимые для энергии, роста и восстановления клеток.

Все начинается во рту, где пища измельчается и смешивается со слюной. Далее она попадает в желудок, где на нее действуют кислоты и ферменты. После этого пища переходит в тонкий кишечник, именно там происходит основное всасывание питательных веществ.

жидкость проходит через желудок относительно быстро

твердая пища может оставаться в желудке 2-4 часа

полный путь через кишечник в среднем занимает около 28 часов, хотя это время различается у разных людей.

После большого ужина организм направляет значительную часть энергии именно на пищеварение. Именно поэтому интенсивные физические нагрузки или сон сразу после еды могут вызвать дискомфорт.

Лучший вариант — ужин за 2-3 часа до сна

Меньший риск изжоги и рефлюкса. Когда человек сидит или стоит, гравитация помогает удерживать желудочную кислоту в желудке. Однако когда мы сразу ложимся после еды, эта естественная поддержка исчезает. Если желудок еще полный, кислота может попадать обратно в пищевод, именно это вызывает изжогу или гастроэзофагеальный рефлюкс. Перерыв в несколько часов позволяет желудку частично опорожниться, а это значительно уменьшает риск ночного дискомфорта.

Лучшее качество сна. Хотя после хорошего ужина может возникать ощущение сонливости, на самом деле пищеварение может мешать глубокому сну. Причина в том, что во время переваривания пищи немного повышается температура тела, меняется уровень сахара в крови и организм активнее работает, вместо того чтобы переходить в режим восстановления. А для качественного сна, наоборот, температура тела должна постепенно снижаться.

Соответствие биологическим часам. Наш организм работает по циркадному ритму — внутреннему 24-часовому циклу, который регулирует сон, гормоны, аппетит и метаболизм. В течение дня тело настроено на активность и быстрее переваривает пищу и эффективнее использует энергию. Вечером метаболизм естественно замедляется. Одно исследование сравнило ужин в 18:00 и в 22:00. Участники ели одинаковую пищу, но результаты были разными. Поздний ужин повышал уровень сахара в крови, замедлял переработку жиров и увеличивал уровень гормона стресса кортизола. Регулярные п

Что поможет улучшить пищеварение

Время ужина важно, но не менее важно что именно и как вы едите.

Выбирайте питательную пищу. Лучше строить ужин по простой формуле: овощи, нежирный белок и цельнозерновые продукты. Тяжелые и жирные блюда лучше оставить для раннего приема пищи.

Легкая активность после еды. Не обязательно отправляться на тренировку. Даже 10-15 мин легкой прогулки помогают пищеварению и стабилизируют уровень сахара в крови.

Больше клетчатки . Клетчатка помогает пище двигаться через пищеварительную систему. Хорошие источники — листовая зелень, бобовые, овсянка и овощи.

Добавьте пробиотики. Полезные бактерии поддерживают здоровье кишечника. Их содержат йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи.

Время ужина может казаться мелочью, но на самом деле оно существенно влияет на наше самочувствие. Простое правило — ужинать за 2-3 часа до сна, помогает улучшить пищеварение, уменьшить риск изжоги, наладить сон и поддержать здоровый метаболизм.

В сочетании со сбалансированным питанием и легкой активностью эта привычка может стать небольшим, но очень важным шагом к улучшению вашего здоровья.