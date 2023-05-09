Когда необходимо делать бакпосев мочи: для чего назначают этот анализ и какие инфекции он выявляет

Посев мочи (бакпосев) – важный метод диагностики инфекций мочевыводящих путей. Он назначается как один из ведущих методов диагностики инфекций мочевыводящих путей (ИМП), а также профилактически во время беременности.

Этот анализ имеет особую важность, поскольку позволяет определить этиологический фактор развития инфекции и правильно подобрать антибактериальное лечение - эффективное, безопасное, с меньшим риском резистентности. Бакпосев мочи также рекомендуется в период беременности, поскольку инфекция мочевыводящих путей в этом состоянии может повлиять на развитие и здоровье плода. Что такое бакпосев мочи, когда его делать, как к нему подготовиться и как интерпретировать его результаты, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Что такое бактериологический посев мочи

Бакпосев мочи – это лабораторный тест, являющийся одним из важнейших диагностических инструментов, используемых для выявления причин заболеваний мочевыводящих путей. Он представляет собой подробный микробиологический тест, включающий посев материала, полученного из образца мочи. Благодаря полученному результату можно начать эффективную терапию с учетом клинического состояния пациента.

Обнаруживающий посев мочи

Посев мочи, или бакпосев, обнаруживает патогенные микроорганизмы, присутствующие в образце мочи пациента. Чаще при анализе в моче обнаруживаются такие бактерии, как Escherichia coli, которые ответственны за развитие инфекций мочевыводящих путей в подавляющем большинстве случаев. Инфекции мочевыводящих путей могут быть также вызваны другими возбудителями, такими как бактерии видов Staphylococcus saprophyticus и родов Klebsiella, Proteus или Enterobacter. Инфекции, вызванные вирусами или грибками, встречаются редко.

Следует отметить, что во многих случаях посев мочи производят одновременно с общим анализом мочи. В ходе теста оцениваются основные физические и химические параметры мочи, такие как цвет, удельный вес и рН. Кроме того, образец мочи дополнительно проверяется на наличие клеточных элементов, таких как эритроциты, лейкоциты и эпителиальные клетки. Также анализ образца включает измерение концентрации белка, глюкозы и билирубина. В некоторых клинических ситуациях лабораторный тест может быть расширен для измерения концентрации других веществ или ионов.

Когда нужно сдавать мочу на бактериологический посев

Посев мочи чаще всего назначается врачом при диагностике причин инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Тест также может быть выполнен при диагностике некоторых заболеваний почек. Точное определение вида возбудителя особенно важно при неэффективности проведенного лечения. Благодаря точной идентификации возбудителя можно подобрать наиболее эффективное лечение, особенно когда речь идет о необходимости приема антибиотиков.

Следует отметить, что из-за анатомии мочевыделительной системы сексуально активные женщины особенно уязвимы к развитию ИМП. Подсчитано, что сексуальная активность является причиной от 75 до 90% случаев инфекций мочевыводящих путей. Повышенный риск развития ИМП также присутствует у беременных женщин, пожилых и сопутствующих диабетов, особенно плохо контролируемых.

Симптомы инфекций мочевыделительной системы

Посев мочи рекомендуется, когда присутствуют симптомы, указывающие на инфекцию мочевыводящих путей:

неотложные позывы к мочеиспусканию;

болезненное мочеиспускание;

ощущение жжения во время мочеиспускания;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

боль в области таза;

изменение цвета мочи.

Особую обеспокоенность должно вызывать появление дополнительных симптомов, которые могут свидетельствовать о переносе инфекции на верхние отделы мочевыводящих путей:

высокая температура;

озноб;

поясничная боль;

гематурия;

тошнота;

рвота.

При появлении вышеописанных симптомов следует немедленно обратиться к врачу!

Как подготовиться к анализу посева мочи

Чтобы получить достоверный результат посева мочи, важно правильно собрать образец для анализа. Несоблюдение указанных ниже инструкций может привести к загрязнению тестируемого материала и получению недостоверных результатов, требующих повторного тестирования. Моча для исследования должна собираться в специальные стерильные контейнеры, которые можно приобрести в любой аптеке. Собирается моча утром во время первого мочеиспускания после пробуждения. Перед сбором мочи следует подмыться теплой водой без использования моющих средств, а затем высушиться одноразовым бумажным полотенцем.

Очень важный момент: первые несколько секунд спускаем мочу в унитаз и только потом наполняем стерильную емкость, примерно до половины. После взятия образца тщательно закройте контейнер, не касаясь его внутренней части.

Расшифровка результатов анализа. Нормы посева мочи

Полученные результаты бактериологического посева мочи могут указывать на отсутствие или наличие патогенных микроорганизмов в исследуемом образце. В норме – в посеве мочи нет роста бактерий. При наличии микробов будет выделяться один либо более видов микробов в низком титре. Если бактерии при посеве мочи не превышают 103 КОЕ/мл, результат свидетельствует об отсутствии воспалительного процесса на фоне присутствия инфекционных агентов. Если результат читается как 104 КОЕ/мл мочи – анализ следует повторить. В случае результата выше 105 КОЕ/мл мочи речь идет о присутствии воспалительного процесса.

Лечение заболеваний, выявленных во время посева мочи

Если результаты подтвердят инфекцию мочевыводящих путей, следует немедленно обратиться к врачу, который примет решение о дальнейшем лечении. При бактериальных инфекциях необходима антибактериальная терапия.

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