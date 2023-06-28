Когда руки слишком короткие, чтобы почитать: причины, симптомы и профилактика пресбиопии

С этого обычно все начинается: мы отодвигаем предметы или экран телефона, чтобы просмотреть детали или прочитать мелкий шрифт. У каждого свое комфортное расстояние для работы, однако, когда оно меняется, а именно увеличивается, это свидетельствует о развитии возрастной дальнозоркости.

Термин "пресбиопия" возник еще в древние времена. В переводе с греческого presbys означает "старый", а opsis – "зрение". Итак, получается старческое зрение.

Просто и подробно о пресбиопии рассказывает канд. мед. наук, офтальмохирург клиники "Новий Зір" Георгий Пархоменко.

Что такое пресбиопия

Для понимания, какие процессы происходят в зрительном аппарате, разберем понятие аккомодации – способность глаза фокусироваться на разном расстоянии. Когда мы читаем, аккомодация приближает изображение, в нашем случае – буквы текста. А когда отвлекаемся от книги и рассматриваем по сторонам, дает возможность увидеть предметы вдали.

Так вот, пресбиопия напрямую связана с аккомодацией, а именно, с инволюционными изменениями в хрусталике и тонусе глазных мышц, которые приводят к нарушению фокусировки зрения. Иными словами, объекты, расположенные ближе, чем 30-40 см от лица, будут восприниматься уже не так четко, в то же время вдали вы будете видеть по-прежнему.

Интересно: такое состояние характерно не только для обоих глаз, но и для одного. Причем степень ухудшения аккомодации на левом и правом глазу может быть разной, как и время развития пресбиопии, например, на одном – быстрее, а на другом – медленнее.

Надо различать возрастную дальнозоркость и обычную. С обычной человек часто живет всю жизнь, потому что это результат анатомических изменений в глаза, которые он получил при рождении. А возрастная зависит не от анатомии, а больше от хрусталика и тонуса глазной мышцы. Пресбиопия развивается у всех – и у тех, кто хорошо видит, и у близоруких, и у дальнозорких. Просто она проявляется и чувствуется по-разному.

Факторы развития

Инволюционные изменения в способности фокусировки начинаются уже после 30 лет – аккомодация снижается примерно на 50%, а в сорок – на 65%.

Конечно, на ухудшение зрения может влиять длительное сидение на компьютере и перенапряжение глаз. Однако последствия от этого временные, а вот пресбиопия уже является необратимым явлением из-за процессов, произошедших с возрастом в организме.

Проводились серьезные исследования, доказывающие, что пресбиопия связана не только с возрастом. Это многофакторный процесс, на который влияет сфера труда, недостаточная аккомодация, воспалительные, сосудистые, опухолевые, дегенеративные заболевания. Некоторые исследователи связывают возрастную дальнозоркость с действием на организм токсинов или определенных препаратов, некоторые – с температурными и географическими условиями обитания (жители Средиземноморья раньше страдают пресбиопией, чем народы Скандинавского полуострова).

Офтальмолог Георгий Пархоменко выделяет такие уязвимые категории людей:

те, что имеют тяжелые соматические заболевания или принимают сильнодействующие лекарственные препараты;

те, чья профессиональная деятельность связана с рассмотрением мелких предметов или происходит в условиях плохой контрастности: ювелиры, инженеры, конструкторы, офисные работники, швеи, мастерицы по наращиванию ресниц и т.п.;

те, кто часто работают с объектами на близком расстоянии;

жители южных регионов, если сравнить с жителями Закарпатья;

как ни парадоксально – женщины! Ведь чаще выполняют работу, предполагающую мелкую моторику, например, вышивание, вязание, маникюр, макияж, а также потому, что больше уделяют внимания деталям.

По данным ВОЗ, ею страдают 2 млрд человек, практически треть населения! Причем 517 млн из них либо вообще не использовали оптическую коррекцию, либо имели неподходящие очки. Как результат, 35–40 % "пресбиотиков" из развитых стран сложно выполнять профессиональные или бытовые обязанности, а число таких лиц в развивающихся странах достигает 94 %! Практически только 10% живет нормальной жизнью, а остальные находятся в постоянном дискомфорте из-за зрения. Так что делайте выводы.

Как понять, что пора обратиться к офтальмологу

Основные симптомы пресбиопии:

нечеткость, расплывчатость изображения на близком расстоянии;

невозможность прочесть маленький шрифт или рассмотреть мелкие детали;

необходимость отодвигать предметы и гаджеты, чтобы хорошо их видеть, читать;

напряжение и быстрая утомляемость глаз;

потребность использовать более яркое, чем раньше, освещение. Например, пациент может заметить, что утром и днем все прекрасно видит, однако вечером зрение ухудшается;

повышенная чувствительность к световым бликам;

частые головные и глазные боли. Человек жалуется на тяжесть глаза, давление, боль в надбровных дугах;

нервозность, раздражительность, эмоциональный стресс, снижение качества жизни и производительности труда из-за постоянного дискомфорта в отношении зрения.

Важно: не медлите узнать причины и последствия происходящих с вами явлений, которые не можете объяснить и которых раньше не было. Посетите врача, чтобы тот определил – это функциональные инволюционные изменения, которые присущи всем людям, или что-нибудь серьезное, ведь многие заболевания могут маскироваться под симптоматику пресбиопии. И только окулист предложит адекватные способы корректировки зрения.

Методы коррекции

На приеме офтальмолог изучает все параметры зрительного аппарата: роговицу, хрусталик, зрительный нерв и другие, измеряет глазное давление. Если все показатели в норме, специалист объясняет, почему возникают проблемы с тем же чтением.

Интересно: за аккомодацию внутри глаза отвечает мышца, которая держит на связках хрусталик. С возрастом, после 35 лет, мышца уже не может по-прежнему функционировать – сокращаться, натягивать связки, а хрусталик менять свою кривизну. Поэтому происходит физиологическое понижение зрения вблизи.

Следовательно, по констатации пресбиопии врач предложит следующие варианты коррекции:

очки для чтения, работы на расстоянии 30-40 см;

мультифокальные контактные линзы, в которых в течение дня можно не только читать или писать, но и смотреть на далекое расстояние. Это удобно, если вы управляете автомобилем или смотрите телевизор, ведь расстояние до предметов или экрана будет больше 50 см;

хирургический метод – замена хрусталика на искусственный мультифокальный. Он также будет обеспечивать качественное зрение на разных расстояниях.

Профилактика пресбиопии

Что можно делать, чтобы удалить инволюционный процесс:

обеспечивать качественное освещение на рабочем месте;

соблюдать рекомендуемое расстояние до монитора – 50 см;

настроить режим труда и отдыха, чтобы не сидеть по 8 часов без перерыва за компьютером. После часа работы обязательно переключаться на какие-нибудь другие дела хотя бы на 10 минут: пройтись, подышать свежим воздухом, посмотреть в окно;

при работе с гаджетами использовать увлажняющие капли на основе гиалуроновой кислоты, которые помогут сохранить комфорт для глаз;

осуществлять общую профилактику: здоровое питание, меньше стресса, прогулки по улице, мероприятия по укреплению организма;

увеличивать шрифт при чтении, чтобы разгрузить глазные мышцы.

Интересно, что разработчики операционных систем смартфонов и ПК учитывают проблемы пользователей с пресбиопией. Часто предлагаются режимы увеличения размера шрифта и подсветки экрана в зависимости от освещения.

Не медлите с визитом к врачу, чтобы скорректировать зрение и вернуть комфорт и качество жизни на привычный уровень.

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